Зачем армии понадобился военно-полевой банкомат?

И как это связано с боевыми действиями в Сирии?

Для Вооруженных сил разработан новый комплекс мобильного военно-полевого банкомата. Сообщается, что он «смонтирован на шасси автомобиля КамАЗ». Комплекс состоит из устройства для выдачи наличных, мобильного офиса с кассовой зоной и станции спутниковой связи и радиостанции.

В каких случаях он может понадобиться?

Сейчас в армии банковские карточки есть у всех военнослужащих. Новобранцам армейскую банковскую карту (как правило, банка ВТБ-24) выдают с 2012 года еще в военкомате. Основной проблемой было снять наличные деньги – банкоматы в Вооруженных силах есть далеко не во всякой воинской части, где их устанавливают в штабе. Порой банкоматов нет и в близлежащих населенных пунктах. Чтобы помочь подчиненным снять деньги, командиру приходится организовывать выезды «за налом».

Получить свои «кровные боевые» хотят и военнослужащие из состава российских ВКС в Сирии, где с банкоматами напряженно.

Вероятно, что один из первых экземпляров военного банкомата на шасси автомобиля КамАЗ поступит именно в Сирию (возможно, что с усиленной бронезащитой). Минобороны планирует использовать комплекс мобильного военно-полевого банка, состоящий из устройства для выдачи наличных, мобильного офиса с кассовой зоной и станции спутниковой связи и радиостанции, в ходе учений и полевых выходов. Пригодится такой «бронебанкомат» и на заграничных военных базах ВС РФ – в Абхазии, Армении, Сирии и Южной Осетии (на других зарубежных военных объектах – в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Приднестровье – это не столь актуально).

Иначе говоря – «капнуло» на банковскую карту рядовому, сержанту или офицеру полагающееся ему денежное довольствие, и теперь он с появлением нового мобильного военного банкомата может снять деньги даже в боевой обстановке.

Можно вспомнить, как аналогичная операция проходила в советское и раннее постсоветское время. Во время войны в Афганистане банкоматов еще не было, и «финики» – офицеры финансовой службы и Полевого банка – доставляли деньги в дальние небольшие гарнизоны когда на бронетранспортере, когда с попутным вертолетом. В Абхазии с 1992 года денежное довольствие (в том числе пересчитанные с американских долларов командировочные – заграница) офицеры ездили получать в Сухуми и Гадауту по очереди – с доверенностью на весь коллектив.

Можно не сомневаться, что появление нового мобильного банкомата в самой армии будет воспринято с одобрением – деньги и обед у военных должны быть строго по распорядку.