Почему Евразия потеснила Европу в центре Москвы

Эксперты объяснили переименование площади Европы в площадь Евразии

Tекст: Евгений Поздняков

В Москве переименовали площадь Европы в площадь Евразии. Она расположена вдоль Бережковской набережной возле Киевского вокзала. Строительство площади велось в 2001-2002 годах в рамках совместного российско-бельгийского проекта. Новая достопримечательность задумывалась как символ единства Европы. Архитектором проекта выступил Юрий Платонов.

На площади расположены 48 колонн. До 2023 на них висели флаги государств континента, однако в настоящее время они служат опорами для рекламных конструкций. В центре находится авангардистская скульптура «Похищение Европы», создателем которой является бельгиец Оливье Стребель.

Сооружение представляет собой монумент, окруженный фонтаном с подсветкой. Изначально конструкция подразумевала наличие тысячи ламп, однако в 2004 Юрий Лужков, занимавший на тот момент пост мэра Москвы, распорядился модернизировать ее устройство, увеличив количество светильников в пять раз.

Сама скульптура иллюстрировала сюжет древнегреческого мифа «Похищение Европы». Она изображает голову быка и девушку. Общая высота композиции достигает 18 метров. Ее постаментом служат пять чаш, окруженных множеством водных струй. Работу конструкции обеспечивали нержавеющие трубы, общая протяженность которых составляла 3,5 км.

В экспертном сообществе отмечают, что решение об изменении названия столь значимого места в центре Москвы продиктовано не только политическими, но и ценностно-смысловыми мотивами. Россия – страна, сочетающая в себе как европейские, так и азиатские черты. К тому же, корректировка топонимов в России, в отличие от Украины, лишена характера «культурного геноцида», которое в Сети нередко называют «украинством».

«Переименование площадей и улиц – это не только украинская практика. Такое происходит и в Европе, и в США. Иногда политически ангажировано, иногда нет. Можно вспомнить, например, череду изменений названий улиц возле российских посольств в западных странах. Но бывают и иные причины для подобных шагов», – пояснил политолог Александр Асафов, член Общественной палаты РФ.

«В нашем случае это вполне логичное и обоснованное действие, обусловленное актуализацией целого ряда векторов внешней политики, а также тем фактом, что субъектность Европы постепенно снижается. Все важные топонимы у нас сохранены, а наименование данной площади не имеет никакой значимости для истории Москвы», – указал собеседник.

«Некоторые, конечно, проведут параллель с переименованиями топонимов на Украине. Но эти явления нельзя сравнивать. Наши оппоненты проводят подобные решения в форме культурного геноцида. А желающим поискать геноцид у нас я укажу на соседние Киевский вокзал, станцию метро «Киевскую» и Киевское шоссе, которые существуют несмотря на противоречия России с официальным Киевом», – заметил он.

«Также важно понимать, что Европа – это понятие прежде всего географическое, а не политическое. Речь идет об общем названии части света, которая не имеет прямой связи с тем же Евросоюзом», – считает политолог.

Кроме того, в России никто не занимается массовым переименованием тех топонимов, которые сейчас выглядят спорно, отмечает Павел Данилин, директор Центра политического анализа. «В России остается множество названий улиц, связанных с Украиной. Нет у нас явного раздражения и по поводу Европы», – подчеркнул он.

«Решение переименовать площадь в пользу Евразии – всего лишь стремление подчеркнуть связующую роль, которую играет Россия для обеих частей света.

К тому же, многие страны ЕС сами приложили руку к тому, чтобы разрушить наше единство. Зачем же нам такой символ и в чем его ценность?», – добавил собеседник.

«Мы являемся настоящей Европой, нам нечего стыдиться. У нас осталось все лучшее, что было у Запада. И поэтому многие европейцы смотрят на нас с завистью, подумывая о том, как бы переехать в Россию. Их останавливает только искусственно созданный конфликт на наших границах», – напомнил спикер.

«Но и наша евразийская сущность никуда не пропадает. Большая часть наших территорий расположена за Уралом. И это тоже нужно подчеркивать. Многосторонний, многогранный и ценностный характер нашей цивилизации как раз и стал одним из факторов при принятии решения о переименовании площади», – заключил Данилин.

В то же время эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассмерман полагает, что площадь Европы так была названа не в честь всей Европы, а в честь Европейского союза. «Сейчас Европейский союз объявил, что на очень многих направлениях ограничивает взаимодействие с нами в надежде, что нам от этого будет хуже, чем ему. Но надежда не оправдалась», – говорит Вассерман.

Более того, продолжает собеседник, евразийская интеграция в целом сейчас для России стала приоритетной целью, и «мы очень многое для нее делаем». Поэтому название площади Евразии сейчас более актуально. При этом он признался, что не является «сторонником переименований», поскольку каждое название – это указание на какой-то этап нашего исторического опыта.

И хотя в этом опыте немало ошибок, но переименование – это зачастую попытка забыть об ошибке, вместо того, чтобы ее исправлять. «Тем не менее переименование площади Европы в площадь Евразии, на мой вкус, оправдано, поскольку показывает, каким образом мы исправляем свою былую ошибку – надежду на Европу», – резюмировал Вассерман.