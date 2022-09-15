Херсону рекомендовали помощь дальней авиации

Украинские войска продолжают накопление сил и средств в районах Приазовья и Причерноморья. В частности, ВСУ предпринимают попытки атаковать союзные армии на севере Херсонской области, на николаевском направлении и в районе Кинбурнской косы. В чем заключается новый план Киева на южном фронте и как ВС России могут его сорвать?

ВС Украины стягивают силы к селу Киселевка, расположенному на автодороге между Херсоном и Николаевом, потому что для них заветной целью является областной центр – Херсон. Об этом в четверг заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он также добавил, что вооруженные силы Украины наращивают силы на линии соприкосновения, но на территорию Херсонской области они не проникали.

«Они постоянно наращивают силы, но я еще раз скажу: я вот каждый раз езжу в Киселевку, каждый раз ее захватывают в интернете. <...> Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе, как пишут, Сухого Ставка, Давыдова Брода, в районе Киселевки, это просто на самом деле не соответствует действительности», – сказал он.

В ответ ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также в районах Сухого Ставка и Белогорки Херсонской области. Потери противника на этом направлении оцениваются в 500 человек и 40 единиц техники. Также в этих районах поражены пункты управления ВСУ и сбито несколько украинских БПЛА.

Напомним, в ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

При этом ВСУ на постоянной основе обстреливают Антоновский мост в Херсоне, дамбу Каховской ГЭС и другие объекты критической инфраструктуры. Вместе с тем накануне власти Украины пожаловались на ракетный удар в районе Кривого Рога. Предположительно, удар пришелся по гидротехническим сооружениям на реке Ингулец, южная часть которой используется ВС Украины для понтонных переправ с целью атак на Херсонщину.

«Удар по Карачуновской дамбе нанесен сугубо в рамках военной логики – враг наступает, а мы меняем рельеф местности. Из водохранилища вода пошла в реку Ингулец, на которой вооруженные силы Украины южнее навели понтонные переправы, чтобы перебрасывать свои войска из Николаевской области на подконтрольную нам часть Херсонской области», – рассказал политолог Иван Лизан.

«Теперь из-за разрушения дамбы вода в Ингульце поднялась и смыла несколько переправ. А значит, у нас появится возможность выбить противника с занятого им ранее плацдарма, воспользовавшись тем, что они не смогут получать подкрепление», – добавил он.

«Что касается общей оценки ударов по критической инфраструктуре – это нормальная тактика в условиях военных действий. Это Россия проводит специальную военную операцию без военного положения внутри страны и мобилизации, а для ЛНР и ДНР – это война. В то же время для Украины это тотальная война без каких-либо правил, в рамках которой они также били по плотинам на реке Ирпень и бьют по гидротехническим сооружениям в других регионах», – рассуждает политолог.

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«Кроме того, как мне кажется, мы наконец-то сняли с себя моральный блок на такие удары. Повреждения, нанесенные недавно энергосистеме Украины, были, по сути, терапевтическими. Это же касается и текущего удара», – добавил собеседник.

«Сегодня вся энергетическая система страны держится на грани отключения, и в любой момент может наступить блэкаут, из которого Украина уже не выйдет сама. Даже без помощи ВС России холода и рост энергопотребления могут окончательно добить энергетику страны. Теперь новая проблема для украинских властей – подтопленные территории в Кривом Роге, но пока они кое-как справляются с этой задачей, работы идут», – полагает эксперт.

«Важны и политические последствия подобных ударов. Если раньше власти Украины позволяли себе кошмарить инфраструктуру Донбасса, Бердянска, Мелитополя и Херсона, считая, что им все сойдет с рук, то теперь, надеюсь, это в прошлом», – напомнил политолог.

«В Херсонской области ВСУ действительно продолжают попытки продвижения в районе Посад-Покровского, в направлении Киселевки. В настоящий момент они были все неудачные, вместе с тем перегруппировка войск в целях осуществления наступательных действий продолжается», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин.

«Также противник не оставляет надежд использовать плацдарм на реке Ингулец, близ Андреевки. Несмотря на тяжелейшие потери ВСУ в этом районе, сюда продолжается переброска дополнительных сил для ротации соединений. Вполне возможно, с этого плацдарма будут предприниматься попытки проведения атаки», – отметил эксперт.

«Вооруженные силы России в ответ должны нанести огневое поражение по позициям противника, укреплять линию фронта и учитывать возможности украинской армии вести наступательные действия в том числе и на запорожском направлении. Не стоит исключать того, что активность на херсонском направлении вызвана желанием сковать часть наших сил и расчистить возможность для атаки на запорожском направлении в районе Васильевки», – пояснил собеседник.

Объясняя тактику ВСУ на данном направлении, Рожин отметил, что «украинская армия всеми силами пытается прорваться к Днепру, выйти к берегу в районе Берислава и срезать часть нашего плацдарма на правом берегу реки».

«На херсонском направлении реально сосредотачиваются очень большие силы, до 60 тыс. человек со стороны ВСУ. И если они не будут уничтожены превентивным ударом посредством ковровых бомбометаний тяжелых самолетов, то наступление может быть успешным. И тогда они выйдут к Крыму», – допускает доктор военных наук Константин Сивков.

«Сейчас ВСУ прощупывают нашу систему обороны. Это видно на примере Киселевки и Кинбурнской косы. С военной точки зрения алгоритм действий очевиден. К сожалению, неосуществление ударов с нашей стороны может стать аналогом того, что произошло по итогам Стамбульских переговоров в марте, когда мы оставили огромные территории», – предупреждает эксперт.

При этом для уничтожения группировки ВСУ необходимо использовать «дальнюю авиацию, то есть бомбардировщики, каждый из которых способен нести по 24 тонны бомб, а также самолеты фронтовой авиации». «И бить надо не высокоточным оружием, а массированно, потому что ВСУ находятся в полях. Также необходимо бить по крупным железнодорожным узлам в этих районах. И благодаря ландшафту мы находимся в куда более удачном положении, нежели ВСУ, учитывая возможные удары по дамбам на Ингульце», – заключил Сивков.

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