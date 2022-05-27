ЛДПР поведет на выборы специалист по внешней политике

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27 мая, пятница  |  Последнее обновление — 22:55  |  vz.ru
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Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша плюет на Венгрию, Словакию и Чехию Илья Питалев/РИА Новости
Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи? Подробности...
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Что Россия получит от присоединения Запорожья

На главной площади временной столицы Запорожской области поднят российский флаг кадр из видео
Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
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В столкновении с Западом рождается национальная идея России

России надо извлечь, в том числе негативные, уроки из советского прошлого, считают философы Максим Блинов/РИА Новости
Россия стала «фронтменом» цивилизационного столкновения с коллективным Западом. На фоне украинской спецоперации рождается новая национальная идея. Об этом заявили участники российского философского конгресса, открывшегося в Москве. Подробности...
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Зачем Джонсон создает альянс врагов России

Джонсон предложил Польше и Украине создать альтернативу ЕС во главе с Британией Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
Борис Джонсон предложил Польше, странам Прибалтики и Украине создать новый альянс, направленный против России, сообщает итальянская пресса. По замыслу британского премьера, «политический, экономический и военный союз» должен стать альтернативой ЕС и, помимо России, противостоять Германии. Каких целей добивается Лондон и каковы перспективы Британии возглавить новую силу в Европе? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Бигтех давно сросся с Белым домом

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса. Подробности...

Герои Украины воюют с мертвецами

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
До каких еще пределов будет в Европе простираться украинская монументальная пропаганда? Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

От «Болонской системы» надо идти вперед, а не назад

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Главный лозунг «болонцев» простой: если твой диплом не признан на Западе – ты никто. Если тебя не напечатали в западном журнале, ты – второй сорт. Если ты, окончив бакалавриат, не уехал учиться за границу – ты лох. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Западные мудрецы уговаривают Киев сдаться

Венгрия готовится к развалу Украины

Донбасс. Битва за воду

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    ЛДПР поведет на выборы специалист по внешней политике

    Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал продолжить дело Жириновского
    		   27 мая 2022, 22:10
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    На внеочередном съезде ЛДПР председателем партии был избран депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Соратники нового лидера подчеркнули его профессионализм в международных вопросах и пообещали ему свою поддержку в формировании повестки партии по внутренней политике. Сам новый лидер пообещал сконцентрировать усилия партии на социальной защите избирателей, ведь первые выборы без Жириновского ждут ЛДПР уже осенью.

    В Москве в пятницу состоялся внеочередной съезд ЛДПР, на котором решался вопрос о новом лидере. Это был 34-й форум основанной в 1989 году партии, но первый, на котором не было ее создателя – Владимира Жириновского, умершего два месяца назад. В тайном голосовании приняли участие 86 делегатов от 85 региональных филиалов (всего в партии состоит примерно 300 тысяч человек). В бюллетене для голосования оказалась только одна кандидатура – глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Стоит напомнить, что пост лидера партийной фракции в парламенте – вместо Жириновского – Слуцкий занял еще неделю назад. В пятницу он был единогласно избран председателем партии, а также главой ее Высшего совета.

    Выступая перед делегатами, Слуцкий пообещал, что ЛДПР останется конструктивной и при этом «задиристой» оппозицией, однако ее стратегия изменится «в сторону людей», при этом усилится акцент на социальные проблемы. «Нам предстоят выборы в законодательные собрания уже этой осенью. Я уверен, что мы покажем достойный результат», – заявил новый лидер.

    «Мы ни под кого не ложимся, мы были и остаемся оппозиционной партией, но мы должны проявлять здравый смысл и поддерживать усилия президента и правительства, которые нацелены на укрепление экономики и социальной сферы, нацелены на каждую семью», – сказал Слуцкий. «Мы не стесняемся, говорим о тех вещах, с которыми мы не согласны. Но задираться только ради того, чтобы задираться, – это карикатурно», – добавил новый глава ЛДПР.

    Поприветствовав, в частности, недавнее решение правительства отказаться от Болонской системы, Слуцкий призвал заодно отменить и ЕГЭ: «Думаю, что за возвращением от Болонской системы к нашей родной, лучшей в мире системе образования ЕГЭ тоже будет ликвидирован, пошагово, не сразу».

    От темы образования Слуцкий плавно перешел к теме геополитики: «Мы поставили на себе плохой эксперимент с Болонской системой образования. Нас нельзя взять самыми современными видами оружия, мы самая боеготовая держава в мире. Нас можно взять иначе, оболванив нашу молодежь, когда знания подменяются баллами».

    Развивая идеи своего предшественника о защите Русского мира, Слуцкий призвал власти создавать мощные кластеры, которые будут принимать соотечественников, желающих вернуться в нашу страну:

    «Именно они должны вернуться в нашу великую страну и помочь нам отстоять страну, Русский мир, язык, цивилизацию».

    «Все те задачи, которые нам оставил Жириновский, решения, которые ждут от нас люди, будут реализованы. Партия ЛДПР всегда была заточена на поддержку простых людей», – цитировал Слуцкого ТАСС.

    Как убедилась корреспондент газеты ВЗГЛЯД, и в зале заседаний, и в кулуарах все напоминало об основателе партии. Образ покойного лидера украшал баннеры, развешанные на стенах Института мировых цивилизаций, в котором проходил форум. Имя Жириновского упоминалось в речи буквально каждого делегата.

    «Мы продолжим следовать курсу, который всегда обозначал лидер нашей партии Владимир Жириновский. И я уверен, по прозвучавшим заявлениям, что Леонид Эдуардович исполнит этот завет и безусловно будет поддерживать культ Владимира Вольфовича», – говорил, к примеру, зампред Госдумы Борис Чернышев.

    При этом, оговорился Чернышев, партия не собирается смотреть в прошлое. «Обновление у нас происходит постоянно. В первую очередь за счет молодежи и молодежных организаций, которые есть внутри нашей партии. Так происходило и при Владимире Вольфовиче, и будет продолжено», – пообещал он.

    «Международная политика всегда была коньком и ЛДПР в целом, и Владимира Вольфовича лично. Как специалист в этой сфере, он не раз первым высказывал смелые идеи о внешней политике России, в том числе и по поводу Украины. Первым предсказал, что акцент в наших экономических и политических связях будет смещаться с Запада на Восток», – заявила газете ВЗГЛЯД сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева (ЛДПР).

    «Слуцкий хорошо себя чувствует в международной тематике, прекрасно в ней разбирается. Но это не значит, что теперь по внутренней политике наша партия просядет. Депутаты Госдумы и сенаторы от ЛДПР обладают достаточными компетенциями во всех сферах, они готовы помогать новому лидеру и отстаивать интересы рядовых граждан. Думаю, что мы сейчас даже усилим работу с региональными отделениями – это один из приоритетов для партии», – пояснила она.

    «Последний месяц совместной работы Высшего совета ЛДПР с Леонидом Эдуардовичем показал, что новый лидер может успешно работать в команде, он готов слушать нас и выстраивать эффективную коммуникацию», – заявила сенатор.

    «Хорошо известно и наше отношение к специальной военной операции. Наша фракция, пожалуй, лидирует по числу депутатов и сенаторов, побывавших в Донбассе», – добавила она.

    Сам Слуцкий с трибуны съезда тоже пообещал укрепить региональные отделения ЛДПР: «Они будут сейчас ощущать каждую неделю и каждый месяц поддержку со стороны центрального аппарата. Вот в чем будет состоять та модификация практической линии партии, которую я буду проводить». Он также предостерег от появления внутрипартийных расколов: «На пространстве ЛДПР ни у кого не получится проводить искусственные разделительные линии».

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