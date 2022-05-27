ЛДПР поведет на выборы специалист по внешней политике

На внеочередном съезде ЛДПР председателем партии был избран депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Соратники нового лидера подчеркнули его профессионализм в международных вопросах и пообещали ему свою поддержку в формировании повестки партии по внутренней политике. Сам новый лидер пообещал сконцентрировать усилия партии на социальной защите избирателей, ведь первые выборы без Жириновского ждут ЛДПР уже осенью.

В Москве в пятницу состоялся внеочередной съезд ЛДПР, на котором решался вопрос о новом лидере. Это был 34-й форум основанной в 1989 году партии, но первый, на котором не было ее создателя – Владимира Жириновского, умершего два месяца назад. В тайном голосовании приняли участие 86 делегатов от 85 региональных филиалов (всего в партии состоит примерно 300 тысяч человек). В бюллетене для голосования оказалась только одна кандидатура – глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Стоит напомнить, что пост лидера партийной фракции в парламенте – вместо Жириновского – Слуцкий занял еще неделю назад. В пятницу он был единогласно избран председателем партии, а также главой ее Высшего совета.

Выступая перед делегатами, Слуцкий пообещал, что ЛДПР останется конструктивной и при этом «задиристой» оппозицией, однако ее стратегия изменится «в сторону людей», при этом усилится акцент на социальные проблемы. «Нам предстоят выборы в законодательные собрания уже этой осенью. Я уверен, что мы покажем достойный результат», – заявил новый лидер.

«Мы ни под кого не ложимся, мы были и остаемся оппозиционной партией, но мы должны проявлять здравый смысл и поддерживать усилия президента и правительства, которые нацелены на укрепление экономики и социальной сферы, нацелены на каждую семью», – сказал Слуцкий. «Мы не стесняемся, говорим о тех вещах, с которыми мы не согласны. Но задираться только ради того, чтобы задираться, – это карикатурно», – добавил новый глава ЛДПР.

Поприветствовав, в частности, недавнее решение правительства отказаться от Болонской системы, Слуцкий призвал заодно отменить и ЕГЭ: «Думаю, что за возвращением от Болонской системы к нашей родной, лучшей в мире системе образования ЕГЭ тоже будет ликвидирован, пошагово, не сразу».

От темы образования Слуцкий плавно перешел к теме геополитики: «Мы поставили на себе плохой эксперимент с Болонской системой образования. Нас нельзя взять самыми современными видами оружия, мы самая боеготовая держава в мире. Нас можно взять иначе, оболванив нашу молодежь, когда знания подменяются баллами».

Развивая идеи своего предшественника о защите Русского мира, Слуцкий призвал власти создавать мощные кластеры, которые будут принимать соотечественников, желающих вернуться в нашу страну:

«Именно они должны вернуться в нашу великую страну и помочь нам отстоять страну, Русский мир, язык, цивилизацию».

«Все те задачи, которые нам оставил Жириновский, решения, которые ждут от нас люди, будут реализованы. Партия ЛДПР всегда была заточена на поддержку простых людей», – цитировал Слуцкого ТАСС.

Как убедилась корреспондент газеты ВЗГЛЯД, и в зале заседаний, и в кулуарах все напоминало об основателе партии. Образ покойного лидера украшал баннеры, развешанные на стенах Института мировых цивилизаций, в котором проходил форум. Имя Жириновского упоминалось в речи буквально каждого делегата.

«Мы продолжим следовать курсу, который всегда обозначал лидер нашей партии Владимир Жириновский. И я уверен, по прозвучавшим заявлениям, что Леонид Эдуардович исполнит этот завет и безусловно будет поддерживать культ Владимира Вольфовича», – говорил, к примеру, зампред Госдумы Борис Чернышев.

При этом, оговорился Чернышев, партия не собирается смотреть в прошлое. «Обновление у нас происходит постоянно. В первую очередь за счет молодежи и молодежных организаций, которые есть внутри нашей партии. Так происходило и при Владимире Вольфовиче, и будет продолжено», – пообещал он.

«Международная политика всегда была коньком и ЛДПР в целом, и Владимира Вольфовича лично. Как специалист в этой сфере, он не раз первым высказывал смелые идеи о внешней политике России, в том числе и по поводу Украины. Первым предсказал, что акцент в наших экономических и политических связях будет смещаться с Запада на Восток», – заявила газете ВЗГЛЯД сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева (ЛДПР).

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«Слуцкий хорошо себя чувствует в международной тематике, прекрасно в ней разбирается. Но это не значит, что теперь по внутренней политике наша партия просядет. Депутаты Госдумы и сенаторы от ЛДПР обладают достаточными компетенциями во всех сферах, они готовы помогать новому лидеру и отстаивать интересы рядовых граждан. Думаю, что мы сейчас даже усилим работу с региональными отделениями – это один из приоритетов для партии», – пояснила она.

«Последний месяц совместной работы Высшего совета ЛДПР с Леонидом Эдуардовичем показал, что новый лидер может успешно работать в команде, он готов слушать нас и выстраивать эффективную коммуникацию», – заявила сенатор.

«Хорошо известно и наше отношение к специальной военной операции. Наша фракция, пожалуй, лидирует по числу депутатов и сенаторов, побывавших в Донбассе», – добавила она.

Сам Слуцкий с трибуны съезда тоже пообещал укрепить региональные отделения ЛДПР: «Они будут сейчас ощущать каждую неделю и каждый месяц поддержку со стороны центрального аппарата. Вот в чем будет состоять та модификация практической линии партии, которую я буду проводить». Он также предостерег от появления внутрипартийных расколов: «На пространстве ЛДПР ни у кого не получится проводить искусственные разделительные линии».

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