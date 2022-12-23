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23 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:09  |  vz.ru
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Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
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Татарстан по-арабски укрепил единство России

В будущем вместо «президента» Республики Татарстан появится «раис» president.tatarstan.ru
Власти Татарстана урегулировали свои давние противоречия с федеральным центром, выполнив требование об унификации названий глав российских регионов. Вместо «президента» в Казани появится глава – «раис Республики Татарстан». Почему выбран именно такой вариант названия и какое значение имеет разрешение этого вопроса для российской государственности?  Подробности...
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Как Луна сблизит Китай и Россию

Лунные проекты обычно представляют как пилотируемые. Но в данном случае все будет иначе Roscosmos Media/YouTube
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о подписании межправительственного соглашения между Россией и Китаем по созданию научной лунной станции. Ранее Роскосмосу было поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). На что будет похожа станция и насколько поможет российской космонавтике совместная работа с китайскими коллегами? Подробности...
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Германия превращается в «государство нищих»

Немцы вынуждены считать каждый евроцент Fotostand/K. Schmitt/imago-images.de/ТАСС
Германия находится на пути к превращению в «государство нищих» – с таким предупреждением выступают немецкие социологи. По их мнению, стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества – что может иметь для ФРГ драматические последствия. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
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Игорь Караулов
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Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
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Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
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    Татарстан по-арабски укрепил единство России

    В будущем вместо «президента» Республики Татарстан появится «раис»
    		   23 декабря 2022, 13:58
    Фото: president.tatarstan.ru
    Текст: Алёна Задорожная

    Власти Татарстана урегулировали свои давние противоречия с федеральным центром, выполнив требование об унификации названий глав российских регионов. Вместо «президента» в Казани появится глава – «раис Республики Татарстан». Почему выбран именно такой вариант названия и какое значение имеет разрешение этого вопроса для российской государственности?

    В пятницу Госсовет Татарстана поддержал предложение о переименовании должности президента республики в раиса. Законопроект был ранее внесен президиумом парламента региона. Раис – название титула президента в арабском и ряде других восточных языков. При этом новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу республики. 

    Ранее, 21 декабря, в Госсовет Татарстана также был внесен проект поправок в Конституцию республики с предложением переименовать должность президента в «главу Республики Татарстан». Но 22 декабря профильный комитет Госсовета республики рекомендовал инициативной группе депутатов отозвать проект о переименовании должности.

    Однако устраивающее всех решение всё же было найдено. Активная фаза поиска компромисса началась после того, как в июле президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в составе Госсовета была изменена должность Рустама Минниханова с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан».

    Отметим, что процесс унификации должностей глав российских регионов начался еще в 2021 году с законопроекта сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Похожая инициатива уже возникала ранее, при президенте Дмитрии Медведеве.

    Тогда было решено, что президент в системе власти может быть только один – глава государства, а остальные, «региональные», должны переименоваться в глав. Почти все президенты входящих в РФ республик с этим согласились, а первым стал Рамзан Кадыров. Однако элиты Татарстана долгое время отказывались идти на такой шаг.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана в лице тогда еще Минтимера Шаймиева всегда говорили примерно одно и то же: символы суверенного государства, которыми оброс Татарстан в 90-е годы, не имеют никакого отношения к сепаратизму, Казань и Москва навеки вместе. Однако после 1991 года Татарстан пытался заключать отдельные соглашения с Москвой и даже стать соучредителем СНГ.

    Первым документом, вернувшим отношения Москвы и Казани в правовую плоскость и подтвердившим, что «суверенное государство Татарстан» остается частью РФ, стал договор о разграничении полномочий между Борисом Ельциным и Минтимером Шаймиевым. Что заставило Шаймиева тогда сделать шаг назад, доподлинно неизвестно.

    С приходом к власти Владимира Путина от Татарстана потребовали привести свое законодательство в соответствие с федеральной Конституцией.

    А после череды правок в татарской конституции в 2007 году вступил в силу новый договор о разграничении полномочий. Татарстан почти превратился в обычную для РФ национальную республику – без альтернативного налогообложения и пункта, по которому все природные ресурсы на его территории объявлялись собственностью отдельного татарстанского народа, а не российского в целом. Кстати, этот договор впоследствии не продлевали – после серии изменений в федеральном законодательстве он попросту потерял смысл.

    Как позже отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин с пониманием относится к специфике регионов, где глава субъекта имеет статус президента, но в перспективе в этом вопросе желательно прийти к единообразию, а «должность президента в стране должна быть одна». Теперь, похоже, решена и эта проблема.

    «Раис – традиционный титул, который существует у целого ряда народов, придерживающихся мусульманских традиций. И формально Татарстан выполнил требование президента России Владимира Путина по унификации названия глав регионов», – сказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко: 

    «Дальше уже встает вопрос национальной специфики. Например, в Якутии главу региона называют Ил Дархан. Поэтому мы видим хороший пример достижения компромисса между Кремлем и Татарстаном». 

    «Слово «раис» пришло из арабского языка. Им называли людей, принадлежащих к привилегированному сословию. Затем оно распространилось по другим территориям и приобретало значение, синонимичное слову «президент»», – отметил востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

    «Нельзя сказать, что «раис» чужероден для тюркских языков. Термин используется в некоторых языках на территориях бывшей Османской империи. Им изначально называли капитанов армии», – уточняет собеседник.

    При этом Республика Татарстан всячески пытается сохранить должность президента в регионе, отмечает востоковед. «Если изначальное наименование сейчас неуместно, то они выбрали другую интерпретацию. Учитывая все обстоятельства, это удачный компромисс, в рамках которого исполняется законодательство России, но при этом и Татарстан остается на своих позициях», – добавил Семенов.

    «В нашей стране многие регионы обладают своей национальной идентичностью, поэтому такие элементы политики иногда становятся достаточно символичными», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов.

    «В данном случае, с учетом выстраивания единой системы публичной власти на всей территории страны, мы видим удачный пример унификации, которая лишь укрепит наше государство и единство России. Я думаю, это решение удовлетворит и федеральный центр, и местные элиты», – подчеркнул собеседник.

    «Более того, компромисс помог нам избежать социальной напряженности в регионе. Если бы там разгорелось недовольство, эту тему охотно подхватили бы разного рода иностранные СМИ, иноагенты и, конечно, украинская военная пропаганда. Но теперь, что важно, они просто лишены такой возможности. Таким образом мы увидели прекрасный и символический пример того, как могут быть урегулированы давние противоречия в интересах всех сторон», – заключил Асафов. 

     
     
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