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25 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 10:09  |  vz.ru
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США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Байдена толкают на ухудшение отношений с Москвой

Конгресс принял пакет новых антироссийских санкций ERIK S. LESSER/ЕРА/ТАСС
«Дух саммита в Женеве» под угрозой, предупредили в Москве. Поводом стал пакет антироссийских санкций, одобренный в нижней палате Конгресса. На этот раз в черный список внесли не только политиков, но и телеведущих – например, Владимира Соловьева. Впрочем, Белый дом наверняка смягчит предложенные меры. Иначе под угрозой окажутся достигнутые двумя президентами в Женеве договоренности. Подробности...
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Зачем Россия покоряла Кавказ

Борьба с горцами затянулась на десятилетия Ф. Рубо
Ровно 220 лет назад Россия сделала один из важнейших шагов в экспансии на Кавказе – присоединение Грузии (в ее тогдашних границах). 24 сентября 1801 года рескриптом императора Александра I в состав России было включено Картли-Кахетинское царство. Что дали в итоге нашей стране десятилетия войн, последовавших вслед за этим, и почему иначе было бы куда хуже? Подробности...
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Еще одну войну в Африке провоцирует старое вмешательство Запада

Военное противостояние на севере Африки нарастает Валерий Шарифулин/ТАСС
Конфликт вокруг транзита газа, непризнанные государства, пограничные стычки, гражданские войны, сепаратизм, разделенные народы и эгоистичное вмешательство западных стран. Все это – вовсе не история постсоветских государств, а многолетний конфликт на севере Африки, внезапно обострившийся в последние дни. О чем идет речь и почему такое произошло? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
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    Байдена толкают на ухудшение отношений с Москвой

    Конгресс принял пакет новых антироссийских санкций    25 сентября 2021, 09:30
    Фото: ERIK S. LESSER/ЕРА/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин,
    Николай Васильев

    «Дух саммита в Женеве» под угрозой, предупредили в Москве. Поводом стал пакет антироссийских санкций, одобренный в нижней палате Конгресса. На этот раз в черный список внесли не только политиков, но и телеведущих – например, Владимира Соловьева. Впрочем, Белый дом наверняка смягчит предложенные меры. Иначе под угрозой окажутся достигнутые двумя президентами в Женеве договоренности.

    В пятницу Палата представителей – нижняя палата американского Конгресса утвердила свой вариант проекта оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (который начнется с 1 октября этого года). В проекте предполагается сделать частью военного бюджета пакет новых антироссийских санкций: против участников «Северного потока – 2», а также против госдолга России плюс персональные санкции в отношении 35 граждан нашей страны.

    Сразу поясним: включение санкционных и других «непрофильных» статей именно в оборонный бюджет не было чем-то экстраординарным. Такова сложившаяся законодательная практика США. В частности, санкции против «Северного потока – 2» вносились, например, в 2019-м. Лоббистам так проще протолкнуть свои поправки, поскольку противникам поправок «завернуть» весь военный бюджет сложнее.

    Еще один момент – не факт, что пакет новых санкций окажется в итоговом варианте военного бюджета. Речь идет о варианте, который приняла Палата представителей. Затем собственный проект сметы оборонных расходов утвердит верхняя палата, Сенат. Далее обе палаты будут «утрясать» согласованный проект, выносить его на голосование – после чего итоговый документ отправится на стол президенту Джо Байдену. Однако практика показывает, что любые санкции против России почти всегда попадают в окончательный вариант закона.

    Итак, конгрессмены из Палаты представителей в своем проекте постановили, что в черный список необходимо внести 35 россиян, которые якобы могут быть причастны к нарушениям прав человека. В списке – высшие должностные лица, в том числе премьер Михаил Мишустин, глава ЦИК Элла Памфилова, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Но, пожалуй, впервые в черный список вносится так много представителей российской прессы. Там фигурируют главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Владимир Соловьев.

    Конгрессмены, утверждая перечень 35 «нарушителей прав и свобод», руководствовались ничем иным, как рекомендациями осужденного блогера Алексея Навального. Об этом прямо сообщил в своем Twitter конгрессмен Пол Массаро. По его словам, авторы поправки – конгрессмен-демократ Том Малиновски и его коллега-республиканец Джон Кертис – апеллировали к «акту Магнитского», но опирались именно на «список Навального».

    Помимо «списка 35», в проекте упомянуты санкции общего характера. Это меры против организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода «Северный поток – 2». Им грозит заморозка активов в США и запрет на ведение бизнеса с американскими компаниями и гражданами. Конгрессмены также внесли в свой проект меры против нашего госдолга: предусмотрен запрет на работу с облигациями в любой валюте, выпущенными Центробанком России, а также Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством  со сроком погашения больше 14 дней.

    Нижняя палата американского парламента действует слишком радикально и агрессивно, пытаясь вновь ухудшить отношения Вашингтона и Москвы, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. –

    Думаю, сейчас последует какая-то коррекция со стороны верхней палаты и Байдена. Сенат и президент сделают шаг назад.

    Например, «Северный поток» и суверенный долг России, скорее всего, оставят в покое. Кого-то, может быть, уберут из списка – он слишком широкий, там не только российские государственные деятели, но и бизнесмены, журналисты». Если же список пройдет через Сенат и Белый дом в исходном виде, наши отношения вновь обострятся до предела, и удержать ситуацию в рамках «женевской стабильности» станет невозможно, предрекает Межуев.

    «В отличие от почти всех предыдущих, подобный список в силу его полноты качественно обострит отношения с Россией и выведет конфликт США с нами на новый уровень противостояния – в тот самый момент, когда США отчаянно нуждаются если не в союзе, то хотя бы в нейтралитете России в своей гибридной агрессии против Китая – отметил в газете «Известия» директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. – Именно поэтому, выступая на Генассамблее ООН, Байден никак не упомянул Россию. Возможно, кстати, что выдвижение нового санкционного списка является попыткой сломать курс Байдена и вернуться к прямой конфронтации с нами». Ровно по этой причине Байден отнюдь не обязательно «возьмет под козырек», рассчитывает Делягин.

    Тем временем «фигуранты» санкционного списка уже поделились своими эмоциями по этому поводу. Соловьев заметил, что не переживает. «Если следующие 25-28 лет своей жизни я буду невыездным, ничего страшного не произойдет, буду больше работать... Когда меня вносили что украинцы, что литовцы в список... Ну, с каких вы хотите еврея удивить тем, что нацисты с ним борются?» – сказал Соловьев в своей передаче на YouTube.

    Симоньян и вовсе обрадовалась. В эфире радио «Говорит Москва» она заявила, что американские санкции говорят о высокой оценке ее работы. «Ощущение выполненного долга, потому что я, честно говоря, недоумевала все эти несколько лет, когда начались персональные санкции после Крыма, мне было даже немножко обидно: сколько приличных людей под санкциями, а я нет, как шпионка какая-то», – призналась Симоньян.

    В Кремле появление нового пакета санкций назвали «внутрипарламентскими упражнениями» и подчеркнули, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Также попавший в проект черного списка Дмитрий Песков заявил, что реализация идеи конгрессменов перечеркнет дух саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве и похоронит надежды на восстановление диалога.

    Карточный домик «Раша-гейта»

    Но похоже, что членов партии Байдена – демократов и поддержавших их республиканцев, не пугает перспектива очередного витка ухудшения отношений с Москвой. Более того, конгрессменов не смутило то, что в эти же дни – по совпадению – рушится одна из основ для антироссийской санкционной кампании. Речь идет о так называемом «Раша-гейте» – обвинениях во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, когда якобы не без помощи Москвы к власти пришел Дональд Трамп.

    В начале этой недели спецпрокурор министерства юстиции США Джон Дарем предъявил официальное обвинение одному из ключевых свидетелей, уверявших в 2016 году о связях команды Трампа и российских структур. Человек оказался лжесвидетелем. Федеральное жюри присяжных вынесло вердикт: адвокат по вопросам кибербезопасности Майкл Сассман солгал представителям ФБР, когда сообщал на допросе о связях компании The Trump Organization и одним из российских банков.

    Кроме того, американская прокуратура выяснила: Сассман скрыл то, что его юридическая фирма работала на предвыборный штаб Хиллари Клинтон. «Ложь Сассмана была существенно значимой», – цитировало CNN обвинительное заключение (перевод ИноСМИ). Комментируя обвинения Сассману, The Wall Street Journal делает вывод: «Это 27 страниц новых и серьезных деталей, которые наглядно иллюстрируют то, как история о российском вмешательстве была выдумана и продвигалась штабом Клинтон».

    Напомним, утверждения о том, что Москва якобы влияла на выборы-2016, неоднократно служили либо прямым поводом, либо информационным фоном для все новых и новых антироссийских «наказаний». Как напоминает ТАСС, в декабре 2016-го по обвинению в организации хакерских атак в ходе выборов власти США выслали из страны 35 российских дипломатов, наложили арест на два дипломатических объекта в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Тогда же в санкционный список вошли пять российских организаций, в их числе ФСБ, Главное управление Генштаба и шесть физических лиц.

    В сентябре 2017 года в черный список была добавлена «Лаборатория Касперского» – один из крупнейших российских производителей программного обеспечения. А в феврале следующего года команда спецпрокурора Роберта Мюллера, которая вела расследование «Раша-гейта», предъявила обвинение во «вмешательстве в выборы» 13 гражданам России, в том числе предпринимателю Евгению Пригожину, а также трем организациям.

    «Никакого «обеления» России все равно не произойдет. Даже если вдруг к власти однажды вернется Трамп. Дело Сассмана при любом исходе не поколеблет убежденность американского общественного мнения в обоснованности «Раша-гейта» и всего пакета санкций, принятых против Москвы, – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. – К тому же, скандал вокруг Сассмана обсуждается очень узко. Если не брать в расчет телеканалы типа Newsmax, FoxNews или оппозиционную прессу, вроде Just News.

    «Американцев убедили в том, что Россия – это злонамеренная страна, – заявил эксперт. – При нынешней администрации это точно никак не поколеблется, для них злонамеренность России – это принцип внешней политики. Если Трамп говорил, что «будет жестким с Россией», но подчеркивал уважение к нашей стране как к конкуренту, то для Байдена любые страны, которые не подчиняются планам США, – это враги. Поэтому даже то, что уже прямо, юридически опровергнуто, все равно будет повторяться в публичных речах «через запятую». «Поэтому навряд ли они сейчас скажут: с русскими мы погорячились», – посетовал эксперт.

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