Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами?

В среду Россия объявила персоной нон грата пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекку Росс. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона вышлет из страны. Эту информацию, ранее прозвучавшую в сообщениях прессы, позже подтвердила ТАСС и сама пресс-секретарь. Высылка Росс стала зеркальной мерой – Москва ответила на то, что наша дипмиссия в Соединенных Штатах долгое время остается без специалиста по связям со СМИ.

«Более полугода посольство России в США работает без пресс-секретаря, которого Москва готовила для направления и работы в Вашингтоне. Причина – категорический отказ американских властей без каких-либо объяснений впустить в США российского дипломата на замещение этой должности», – пояснил газете ВЗГЛЯД дипломатический источник. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах, сообщило издание «Коммерсант». По сведениям источника газеты, американская сторона просто вернула документы, поданные российским дипломатом на визу, не прокомментировав причину своего отказа.

Объявление американской пресс-атташе нежелательной персоной прошло на фоне очередных враждебных жестов Вашингтона (напомним, в середине апреля президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях) и дипломатического скандала с выдворением дипломатов. Россия в ответ включила Соединенные Штаты в список недружественных государств. Это в том числе подразумевает запрет дипмиссиям США нанимать персонал из граждан России и третьих стран.

Но как отмечают эксперты, нежелание американской стороны утвердить кандидатуру пресс-секретаря посольства в Вашингтоне – это не только и не столько часть общей антироссийской кампании.

Американцы могут не пускать кандидата на должность пресс-атташе под предлогом подозрений в контактах с российскими спецслужбами в прошлом или настоящем. Такое предположение высказал бывший заместитель резидента ПГУ КГБ в Лондоне, полковник запаса Михаил Любимов.

Но при этом ветеран внешней разведки отметил, что пост главы отдела по связям с прессой – не самая подходящая позиция для сотрудника спецслужб под прикрытием. «Дело в том, что

пресс-атташе всегда загружен по горло, ему просто некогда заниматься разведкой,

ему нужно трудиться вовсю», – отметил полковник Любимов. К слову, отметим, что сотрудник, в бытность свою сотрудником лондонской резидентуры КГБ, занимал должность второго секретаря посольства, а работая в Дании, был первым секретарем и советником дипмиссии.

Ставить кадрового разведчика на работу с прессой – «это все равно, что вместо министра иностранных дел поставить шефа разведки», добавил собеседник. «Вот если бы шла речь о человеке для работы в пресс-отделе – но ведь в посольстве сейчас такого отдела нет, в целом в посольстве мало сотрудников», – добавил Любимов.

Американцы могут намекать на некую шпионскую подоплеку в вопросе о недопуске нашего дипломата, но в этом проглядывает политическая конъюнктура, полагает собеседник. В случае политической необходимости, «американцы всегда будут говорить, что дипломат связан с разведкой», пояснил Любимов. Он добавил – в любом случае решение о зеркальной высылке американской пресс-атташе было правильным ответом на тактику, которой придерживается Вашингтон.

«В частности, мы видели, как активно работала пресс-служба посольства США в Москве, особенно в период несанкционированных митингов и других мероприятий, где несистемная оппозиция высказала свои претензии к российской власти», – отметил сенатор Игорь Морозов, бывший сотрудник Службы внешней разведки (СВР). Напомним, что именно пресс-атташе Росс во время незаконных акций сторонников блогера Алексея Навального озвучивала требование к России «соблюдать международные обязательства», после чего последовал весьма резкий ответ российского МИДа.

Тогда же посольская пресс-служба активно «подсвечивала» участие посла Джона Салливана в акциях памяти Бориса Немцова, который, по словам Росс, «остается источником вдохновения для многих, кто стремится к справедливости, прозрачности, свободе». В целом, указал ветеран СВР Морозов, пресс-атташе играет ключевую роль в политической работе дипмиссий в стране пребывания.

Теперь, после высылки Росс, следует ожидать новых недружественных жестов со стороны Госдепа, прогнозирует Любимов. «Госсекретарь Энтони Блинкен уже очень болезненно воспринял запрет найма россиян в посольства и консульства», – отметил ветеран разведки. Нынешняя высылка десятка ключевых сотрудников московской миссии «побудит Госдеп к мести», полагает собеседник.

Впрочем, именно в ближайшее время можно ожидать некоей временной разрядки в дипломатическом кризисе – с учетом потенциальной встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, считает сенатор Алексей Пушков. Отметим, что именно в среду глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Блинкен провели телефонный разговор о предстоящих переговорах лидеров двух стран.

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«После введения новых санкций американская сторона заявляет о том, что она не заинтересована в эскалации в отношениях с Россией... Сегодня маловероятно расширение дипломатической войны, – полагает сенатор Пушков. – Но в данном случае все зависит от Вашингтона. Не мы были инициаторами нового раунда конфронтации с администрацией Байдена».

Схожей точки зрения придерживается профессор Университета штата Теннесси (США), эксперт клуба «Валдай» Андрей Коробков. «Возможно, в данный момент будут приняты некие косметические меры, направленные на то, чтобы снять напряженность. Если встреча состоится, то будут сделаны какие-то символические шаги как прямо перед саммитом, так и после него, чтобы продемонстрировать наличие какой-то оттепели в отношениях, – полагает американский эксперт. – Но в целом, начиная с выборов 2020 года, а то и ранее, линия поведения Вашингтона остается неизменной – на ухудшение отношений».

Коробков отметил: категорический отказ Вашингтона дать добро на назначение нового российского пресс-атташе «в самом деле может свидетельствовать о подозрениях в отношении конкретного человека». «Но в то же время, это проявление общей тенденции – продолжения разрыва контактов Вашингтона и Москвы», – резюмировал эксперт.