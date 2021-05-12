Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Центральная часть Израиля подверглась массированным обстрелам

12 мая, среда  |  Последнее обновление — 22:41  |  vz.ru
Разделы

России предстоит повторить сланцевую революцию США

Россию пугают скорым исчезновением нефти и газа Максим Богодвид/РИА Новости
Последняя капля нефти прольется в России через 59 лет, а газа – только через 103 года. Так оптимистично смотрят в будущее в Минприроды РФ. Однако оценки других госслужб порой в разы ниже. В худшем случае уже через 20 лет Россия проснется без нефти. Откуда такой большой разброс в оценках и стоит ли верить страшилкам? Подробности...
Перейти в раздел…

Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

Будущий император Николай II в Нагасаки общественное достояние
Ровно 130 лет назад японский полицейский попытался зарубить мечом цесаревича Николая, когда тот возвращался с экскурсии на озере. Будущий император России находился на волосок от смерти, но все-таки выжил. Принято считать, что это событие самым худшим образом отразилось не только на русско-японских отношениях, но и на судьбе России как таковой. Но так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти в раздел…

Психотерапевт: Вычислить напавшего на гимназию мог только искусственный интеллект

Только постоянное наблюдение психологов могло бы выявить намерения казанского стрелка Максим Богодвид/РИА «Новости»
«Может оказаться, что заявление подозреваемого в нападении на казанскую школу Ильназа Галявиева о том, что он «бог» – это просто уловка», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Ковпак. Собеседник предположил, почему казанские врачи могли проглядеть странности в поведении будущего преступника. Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский взял заложника назло России

Медведчук опроверг "бегство" в Россию и заявил, что не собирается прятаться от следствия РИА Новости
На Украине возбудили уголовное дело против двух ключевых фигур в оппозиции – депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В СБУ посчитали их телефонный разговор «изменой родине», и разумеется – с Россией. Таким образом, президент Зеленский окончательно перешел к мерам силового подавления оппозиции. Но, помимо прочего, это выпад в сторону самой России. Каким будет ответ? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Патологию будущего убийцы мог бы выявить кассир из гипермаркета

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Дипломированный психолог, работающий сейчас кассиром в гипермаркете, потому что не нашел вакансии по специальности, мог бы спасти казанских школьников, вовремя диагностировав патологию у будущего убийцы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Вернуть смертную казнь

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Государство начинается с Закона. Смысл Закона – в установлении справедливого воздаяния за преступления. Тюрьма должна называться – и являться – тюрьмой, каторга – каторгой. А справедливым воздаянием за убийство детей может быть только смертная казнь. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Дети становятся заложниками гуманизма

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Это замкнутый круг. Школа не может избавиться от сложных детей, потому что гуманизм. Родители не диагностируют сложных детей, потому что либо плевать, либо «жалко». Государство не может принудительно диагностировать детей, потому что права человека. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
Подробности...

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
Подробности...

В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Центральная часть Израиля подверглась массированным обстрелам
    Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена Американские авиакомпании отменили рейсы в Тель-Авив на ближайшие дни Названы сроки завершающих испытания пусков гиперзвуковых ракет «Циркон» Испания назвала условие для приезда туристов из России
    Напавшего на школу в Казани арестовали на два месяца Новак назвал стоимость газификации России Медведчук заявил о готовности к аресту На пляжах в Сочи обнаружили ядовитое растение из Абхазии
    Устроивший стрельбу в Казани заявил об отсутствии у него тяжких заболеваний Для фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» запросили до 14,5 лет колонии Мурашко рассказал о возможности вакцинации россиян «Спутником лайт» Российский сексолог подтвердил негативное влияние коронавируса на потенцию

    трагедия в татарстане


    Дуров рассказал о создании и блокировке Telegram-канала стрелявшего в школе в Казани

    дипломатический размен


    Пушков объяснил высылку пресс-секретаря посольства США из Москвы

    академическая свобода


    Ирландский университет ответил на требования Украины закрыть курс о России

    Видео

    130 лет назад


    Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

    обострение конфликта


    К атаке на Израиль привели арабские хитрости

    исчезновение нефти и газа


    России предстоит повторить сланцевую революцию США

    трагедия в казани


    Психотерапевт: Вычислить напавшего на гимназию мог только искусственный интеллект

    Смерть и справедливость


    Сергей Мардан: Вернуть смертную казнь

    Маленькое чудовище


    Елена Кондратьева: Дети становятся заложниками гуманизма

    Сумасшествие и воля


    Герман Садулаев: Патологию будущего убийцы мог бы выявить кассир из гипермаркета

    последние дни войны


    Штурм Берлина потребовал от Красной армии особой изобретательности

    на ваш взгляд


    Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?

    Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

    Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального    12 мая 2021, 21:30
    Фото: @USEmbRuPress/Twitter
    Текст: Андрей Резчиков,
    Елена Лексина

    Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами?

    В среду Россия объявила персоной нон грата пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекку Росс. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона вышлет из страны. Эту информацию, ранее прозвучавшую в сообщениях прессы, позже подтвердила ТАСС и сама пресс-секретарь. Высылка Росс стала зеркальной мерой – Москва ответила на то, что наша дипмиссия в Соединенных Штатах долгое время остается без специалиста по связям со СМИ.

    «Более полугода посольство России в США работает без пресс-секретаря, которого Москва готовила для направления и работы в Вашингтоне. Причина – категорический отказ американских властей без каких-либо объяснений впустить в США российского дипломата на замещение этой должности», – пояснил газете ВЗГЛЯД дипломатический источник. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах, сообщило издание «Коммерсант». По сведениям источника газеты, американская сторона просто вернула документы, поданные российским дипломатом на визу, не прокомментировав причину своего отказа. 

    Объявление американской пресс-атташе нежелательной персоной прошло на фоне очередных враждебных жестов Вашингтона (напомним, в середине апреля президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях) и дипломатического скандала с выдворением дипломатов. Россия в ответ включила Соединенные Штаты в список недружественных государств. Это в том числе подразумевает запрет дипмиссиям США нанимать персонал из граждан России и третьих стран.

    Но как отмечают эксперты, нежелание американской стороны утвердить кандидатуру пресс-секретаря посольства в Вашингтоне – это не только и не столько часть общей антироссийской кампании.

    Американцы могут не пускать кандидата на должность пресс-атташе под предлогом подозрений в контактах с российскими спецслужбами в прошлом или настоящем. Такое предположение высказал бывший заместитель резидента ПГУ КГБ в Лондоне, полковник запаса Михаил Любимов.

    Но при этом ветеран внешней разведки отметил, что пост главы отдела по связям с прессой – не самая подходящая позиция для сотрудника спецслужб под прикрытием. «Дело в том, что

    пресс-атташе всегда загружен по горло, ему просто некогда заниматься разведкой,

    ему нужно трудиться вовсю», – отметил полковник Любимов. К слову, отметим, что сотрудник, в бытность свою сотрудником лондонской резидентуры КГБ, занимал должность второго секретаря посольства, а работая в Дании, был первым секретарем и советником дипмиссии.

    Ставить кадрового разведчика на работу с прессой – «это все равно, что вместо министра иностранных дел поставить шефа разведки», добавил собеседник. «Вот если бы шла речь о человеке для работы в пресс-отделе – но ведь в посольстве сейчас такого отдела нет, в целом в посольстве мало сотрудников», – добавил Любимов.

    Американцы могут намекать на некую шпионскую подоплеку в вопросе о недопуске нашего дипломата, но в этом проглядывает политическая конъюнктура, полагает собеседник. В случае политической необходимости, «американцы всегда будут говорить, что дипломат связан с разведкой», пояснил Любимов. Он добавил – в любом случае решение о зеркальной высылке американской пресс-атташе было правильным ответом на тактику, которой придерживается Вашингтон.

    «В частности, мы видели, как активно работала пресс-служба посольства США в Москве, особенно в период несанкционированных митингов и других мероприятий, где несистемная оппозиция высказала свои претензии к российской власти», – отметил сенатор Игорь Морозов, бывший сотрудник Службы внешней разведки (СВР). Напомним, что именно пресс-атташе Росс во время незаконных акций сторонников блогера Алексея Навального озвучивала требование к России «соблюдать международные обязательства», после чего последовал весьма резкий ответ российского МИДа.

    Тогда же посольская пресс-служба активно «подсвечивала» участие посла Джона Салливана в акциях памяти Бориса Немцова, который, по словам Росс, «остается источником вдохновения для многих, кто стремится к справедливости, прозрачности, свободе». В целом, указал ветеран СВР Морозов, пресс-атташе играет ключевую роль в политической работе дипмиссий в стране пребывания.

    Теперь, после высылки Росс, следует ожидать новых недружественных жестов со стороны Госдепа, прогнозирует Любимов. «Госсекретарь Энтони Блинкен уже очень болезненно воспринял запрет найма россиян в посольства и консульства», – отметил ветеран разведки. Нынешняя высылка десятка ключевых сотрудников московской миссии «побудит Госдеп к мести», полагает собеседник.

    Впрочем, именно в ближайшее время можно ожидать некоей временной разрядки в дипломатическом кризисе – с учетом потенциальной встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, считает сенатор Алексей Пушков. Отметим, что именно в среду глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Блинкен провели телефонный разговор о предстоящих переговорах лидеров двух стран.

    «После введения новых санкций американская сторона заявляет о том, что она не заинтересована в эскалации в отношениях с Россией... Сегодня маловероятно расширение дипломатической войны, – полагает сенатор Пушков. – Но в данном случае все зависит от Вашингтона. Не мы были инициаторами нового раунда конфронтации с администрацией Байдена».

    Схожей точки зрения придерживается профессор Университета штата Теннесси (США), эксперт клуба «Валдай» Андрей Коробков. «Возможно, в данный момент будут приняты некие косметические меры, направленные на то, чтобы снять напряженность. Если встреча состоится, то будут сделаны какие-то символические шаги как прямо перед саммитом, так и после него, чтобы продемонстрировать наличие какой-то оттепели в отношениях, – полагает американский эксперт. – Но в целом, начиная с выборов 2020 года, а то и ранее, линия поведения Вашингтона остается неизменной – на ухудшение отношений».

    Коробков отметил: категорический отказ Вашингтона дать добро на назначение нового российского пресс-атташе «в самом деле может свидетельствовать о подозрениях в отношении конкретного человека». «Но в то же время, это проявление общей тенденции – продолжения разрыва контактов Вашингтона и Москвы», – резюмировал эксперт.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •