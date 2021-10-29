Карьеру коммуниста Рашкина может погубить браконьерство и пьянство

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29 октября, пятница  |  Последнее обновление — 20:42  |  vz.ru
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Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Как американцы заставили шведов бояться и ненавидеть Россию

1981 год. С-363 на мели в шведских территориальных водах Marinmuseum/Wikipedia
Исполнилось 40 лет истории, которая могла бы сейчас восприниматься лишь как исторический курьез – советская подводная лодка села на мель у берегов Швеции. Однако последствия этого происшествия оказались поистине грандиозными. Они настолько масштабны, что позволяют говорить о гигантской спецоперации, проведенной американскими военными против СССР и России.  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Германию в энергетическую сверхдержаву превратит революция

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Если верить свежим соцопросам, немцы в последнее время опасаются последствий глобального потепления даже больше, чем последствий пандемии. Подробности...

Не нужно вытеснять историю фантазиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вот уж какой порок Сталину трудно приписать — так это примитивное суеверие. Он был вполне последовательным материалистом. И легенда об облете Москвы с чудотворной иконой – всего лишь легенда. Подробности...
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Нам очень повезло с оппозицией

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Валдайская речь Путина породила ожидаемые интеллектуальные судороги «прогрессивных умов», которые безуспешно пытались продемонстрировать хотя бы чувство юмора – по существу оппонировать было нечем. Мыслей нет. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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Молдавия тоскует по фашизму

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Кто такой Эрик Земмур

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Карьеру коммуниста Рашкина может погубить браконьерство и пьянство

    Подозреваемый отказался проходить тест на алкоголь, сообщили в полиции
    		   29 октября 2021, 20:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов,
    Ростислав Зубков

    Лидер российских «Зеленых» и защитники животных призвали лишить Валерия Рашкина мандата депутата Госдумы. Парламентария подозревают в браконьерстве – дело о незаконной охоте на лося с предполагаемым участием Рашкина теперь ведет Следственный комитет. СК также проверит сведения, что депутат-охотник якобы еще и сел пьяным за руль. Какие последствия могут грозить известному коммунисту?

    В пятницу стало известно о задержании парламентария Валерия Рашкина – депутата Госдумы от КПРФ нескольких созывов Госдумы, начиная с третьего и вплоть до нынешнего, восьмого, а также многолетнего лидера коммунистов Москвы.

    Сообщалось, что в ночь с четверга на пятницу полицейские остановили автомобиль «Лада Ларгус» в угодьях в Саратовской области. Не исключено, что 66-летний парламентарий, который находился за рулем, был пьян. Предполагается, что вместе с Рашкиным в машине был пассажир – неназванный 49-летний мужчина, а в багажнике полицейские нашли разделанную тушу лося.

    По утверждению НТВ, у Рашкина не было на руках разрешения на охоту, кроме того, охота на лося в Саратовской области в данный момент запрещена. «Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий», – заявил источник ТАСС в силовых структурах.

    Также сообщалось, что депутату предложили пройти тест на алкоголь, однако он отказался, за что на него составили административный протокол.

    Вскоре появился официальный комментарий МВД. Ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. Полицейские вместе с представителем комитета охотхозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре были найдены фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови.

    При этом полиция подтвердила, что подозреваемый отказался пройти медосвидетельствование. О другом мужчине, который якобы был в машине, ничего не известно.

    Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщил, что подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Позже появились сообщения о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье – ст. п. «а», части 1, статьи 258 Уголовного кодекса. Наказанием за незаконную охоту с причинением крупного ущерба может быть штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок. 

    Следственный комитет взял под свой контроль расследование дела, оно было передано в СК из полиции. 

    В Кремле заявили, что «правоохранители и главные природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям». «А дальше, наверное, это опять же не наша прерогатива. Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики обращение с просьбой рассмотреть вопрос прекращения депутатских полномочий Рашкина. Аналогичную петицию направили лидеру КПРФ Геннадию Зюганову саратовские защитники животных.

    «Считаем, что в такой ситуации КПРФ может доказать свою приверженность экологическим ценностям, только исключив Валерия Рашкина из партии и отозвав его мандат депутата Госдумы. Кроме того, мы, нижеподписавшиеся, настаиваем на проведении открытого и бескомпромиссного расследования и вынесения Рашкину максимально возможного наказания, как за браконьерство, так и за вождение автомобиля в нетрезвом виде», – говорится в тексте петиции зоозащитников на сайте Change.org

    «Посчитал нужным обратиться к Валентине Владимировне Терешковой, которая возглавляет комиссию по вопросам депутатской этики. Считаю, что комиссии нужно провести свою собственную проверку, разобраться в инциденте», – сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

    Свой и, как водится, экстравагантный вариант наказания Рашкина предложил Владимир Жириновский. «Лучшее наказание для Рашкина – заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит – не выпускать», – гласит сообщение в официальном телеграм-канале лидера ЛДПР.

    При этом в КПРФ усомнились в браконьерстве однопартийца. Делать выводы о ситуации с задержанием депутата с якобы убитым лосем в багажнике пока рано, заявил депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

    «В России существует презумпция невиновности, поэтому до оглашения результатов расследования будем исходить из того, что Рашкин не совершал это преступление», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

    «Но если его вина будет доказана, то будет решаться вопрос о снятии с Рашкина депутатской неприкосновенности, – уверен собеседник. – В этом отношении законом установлен четкий порядок: генеральный прокурор обращается с ходатайством в Госдуму с просьбой лишить парламентария иммунитета для соответствующих процессуальных действий. Такие примеры, к сожалению, уже бывали в практике Госдумы предыдущих созывов».

    «В этом случае в Госдуме никто не будет отстаивать честь мундира этого депутата, за исключением, может быть, партии КПРФ,

    – уверен Хинштейн. – Закон един для всех россиян, и ответственность за его нарушение тоже должна быть одинакова для всех».

    При этом депутат указал на необходимость возбуждения административного дела в отношении Рашкина за отказ от медицинского освидетельствования. «Из видеозаписей по внешним признакам видно, что он управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Так что за это также необходимо привлечь Рашкина к ответственности», – пояснил Хинштейн.

    Парламентарий сомневается в том, что в этом деле будет разбираться Комиссия Госдумы по этике. «Это сложный вопрос. Для такого разбирательства необходимо соответствующее обращение. Но, на мой взгляд, это больше вопросы уголовного и административного права, так как к депутатской деятельности браконьерство и езда в пьяном виде не имеют никакого отношения», – констатировал он. 

    Ранее Хинштейн подчеркнул, что назвал «очевидными» составы как уголовного преступления (статья 258 УК – «Незаконная охота»), так и административного правонарушения (ст. 12.26 КоАП – «Отказ от медосвидетельствования»).

    По словам Хинштейна, если бы Рашкин был единороссом, его бы не только исключили из партии, но и «сами поставили вопрос о его ответственности». «Но поскольку Рашкин – депутат от КПРФ, ждем обвинений в провокациях и травле честного коммуниста», – сыронизировал политик, комментируя произошедшее в своем Telegram-канале.

    «Ни для кого не секрет, что незаконная охота и браконьерство процветают в России. Подобные случаи вызывают в обществе значительный резонанс и возмущение.

    К сожалению, очень часто речь идет о популярной среди «элиты» трофейной охоте, цель которой – убить животное с уникальными признаками,

    а жертвами охотников становятся исчезающие виды», – сказала председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Елена Шаройкина.

    Собеседница подчеркнула, что никакая депутатская неприкосновенность не должна являться защитой в преступлениях против природы. Расследование этого дела должно быть непредвзятым, абсолютно справедливым и максимально открытым, указала она.

    «Регулирование охоты – очень чувствительный, противоречивый и сложный вопрос, но очевидно одно – эта область хозяйственной деятельности должна быть взята под жесткий контроль. В стране, где Конституцией, основным законом страны, закреплено ответственное отношение к животным, незаконная охота должна быть искоренена полностью. И закон должен жестко наказывать каждого, независимо от социального положения и статуса, кто допускает варварское отношение к миру дикой природы», – резюмировала Шаройкина.

    Случаи незаконной охоты среди чиновников и депутатов различных уровней, увы, не редкость. На слуху – наиболее громкие истории. Можно вспомнить охоту с вертолета на архаров, занесенных в Красную книгу, в 2009 году (напомним, что Ми-171, на котором летели высокопоставленные охотники, разбился). Из более свежих случаев – история бывшего иркутского губернатора-коммуниста Сергея Левченко, который в 2017 году расстрелял в упор спящего медведя. Но подобных инцидентов на более низком уровне – куда больше.

    В прошлом месяце РИА «Новости» сообщало, что депутат гордумы Ялуторовска (Тюменская область) Павел Шалагинов вместе с приятелем в ночь на 4 сентября отправился на незаконную охоту, где им встретились охотинспектор с товарищем, возник конфликт, и друг депутата якобы ранил оппонентов. С места происшествия браконьеры уехали, а спустя день были задержаны. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

    Вскоре стало известно, что депутат исключен из «Единой России», решение было принято на заседании президиума регионального политического совета партии.

    В июле депутат Курганской областной думы Денис Хахалов и пять его сообщников стали фигурантами уголовного дела после жестокой охоты на волков в Камышловском охотхозяйстве Свердловской области. Также в Сети появилось видео с охоты, в которой участвовал Хахалов. Согласно записи, охотники жестоко «добивали» волков, на снегоходе переехали еще живого волка. Также сообщалось, что у депутата не было нужных разрешений на охоту.

    Сам Хахалов заявлял, что все разрешения и лицензия у него были, а животное он переехал, потому что у него закончились патроны, когда волк якобы хотел на него напасть.

    Депутат Хинштейн тогда сообщил, что Хахалова «с позором» исключили из партии. На фоне всего произошедшего Хахалов подал в аппарат региональной думы заявление о досрочном сложении полномочий, оно было утверждено на внеочередном заседании Думы. Уже в октябре стало известно, что дело передано в отдел по расследованию особо важных дел регионального Управления СК.

    Двумя месяцами ранее в Instagram-паблике Hunting_in_siberia было опубликовано резонансное фото, на котором охотник – депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко – стоит на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной более чем сотней тушек «убитых гусей». По словам самого депутата, это были перьевые чучела для охоты, а снимок был обработан с помощью фотошопа. По факту браконьерства было возбуждено уголовное дело, а ЕР приостановила членство депутата до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    Осенью прошлого года депутата собрания Курахского района Дагестана Заура Абдуллаева оштрафовали на 120 тыс. рублей за то, что он незаконно поймал краснокнижного беркута и избил его металлической трубой.

    По данным регионального управления СК, 43-летний житель села Икра, не имея разрешения на охоту, поставил рядом со своим участком самодельный охотничий капкан с приманкой в виде живой домашней птицы. Пойманного с помощью этой ловушки беркута депутат ударил по голове отрезком металлической трубы, а затем разрешил сделать то же самое своему малолетнему сыну.

    В СК отметили, что мужчина полностью признал свою вину и из личных средств оплатил социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными.


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