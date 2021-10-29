Карьеру коммуниста Рашкина может погубить браконьерство и пьянство

Лидер российских «Зеленых» и защитники животных призвали лишить Валерия Рашкина мандата депутата Госдумы. Парламентария подозревают в браконьерстве – дело о незаконной охоте на лося с предполагаемым участием Рашкина теперь ведет Следственный комитет. СК также проверит сведения, что депутат-охотник якобы еще и сел пьяным за руль. Какие последствия могут грозить известному коммунисту?

В пятницу стало известно о задержании парламентария Валерия Рашкина – депутата Госдумы от КПРФ нескольких созывов Госдумы, начиная с третьего и вплоть до нынешнего, восьмого, а также многолетнего лидера коммунистов Москвы.

Сообщалось, что в ночь с четверга на пятницу полицейские остановили автомобиль «Лада Ларгус» в угодьях в Саратовской области. Не исключено, что 66-летний парламентарий, который находился за рулем, был пьян. Предполагается, что вместе с Рашкиным в машине был пассажир – неназванный 49-летний мужчина, а в багажнике полицейские нашли разделанную тушу лося.

По утверждению НТВ, у Рашкина не было на руках разрешения на охоту, кроме того, охота на лося в Саратовской области в данный момент запрещена. «Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий», – заявил источник ТАСС в силовых структурах.

Также сообщалось, что депутату предложили пройти тест на алкоголь, однако он отказался, за что на него составили административный протокол.

Вскоре появился официальный комментарий МВД. Ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. Полицейские вместе с представителем комитета охотхозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре были найдены фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови.

При этом полиция подтвердила, что подозреваемый отказался пройти медосвидетельствование. О другом мужчине, который якобы был в машине, ничего не известно.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщил, что подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Позже появились сообщения о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье – ст. п. «а», части 1, статьи 258 Уголовного кодекса. Наказанием за незаконную охоту с причинением крупного ущерба может быть штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.

Следственный комитет взял под свой контроль расследование дела, оно было передано в СК из полиции.

В Кремле заявили , что «правоохранители и главные природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям». «А дальше, наверное, это опять же не наша прерогатива. Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики обращение с просьбой рассмотреть вопрос прекращения депутатских полномочий Рашкина. Аналогичную петицию направили лидеру КПРФ Геннадию Зюганову саратовские защитники животных.

«Считаем, что в такой ситуации КПРФ может доказать свою приверженность экологическим ценностям, только исключив Валерия Рашкина из партии и отозвав его мандат депутата Госдумы. Кроме того, мы, нижеподписавшиеся, настаиваем на проведении открытого и бескомпромиссного расследования и вынесения Рашкину максимально возможного наказания, как за браконьерство, так и за вождение автомобиля в нетрезвом виде», – говорится в тексте петиции зоозащитников на сайте Change.org.

«Посчитал нужным обратиться к Валентине Владимировне Терешковой, которая возглавляет комиссию по вопросам депутатской этики. Считаю, что комиссии нужно провести свою собственную проверку, разобраться в инциденте», – сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

Свой и, как водится, экстравагантный вариант наказания Рашкина предложил Владимир Жириновский. «Лучшее наказание для Рашкина – заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит – не выпускать», – гласит сообщение в официальном телеграм-канале лидера ЛДПР.

При этом в КПРФ усомнились в браконьерстве однопартийца. Делать выводы о ситуации с задержанием депутата с якобы убитым лосем в багажнике пока рано, заявил депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

«В России существует презумпция невиновности, поэтому до оглашения результатов расследования будем исходить из того, что Рашкин не совершал это преступление», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Но если его вина будет доказана, то будет решаться вопрос о снятии с Рашкина депутатской неприкосновенности, – уверен собеседник. – В этом отношении законом установлен четкий порядок: генеральный прокурор обращается с ходатайством в Госдуму с просьбой лишить парламентария иммунитета для соответствующих процессуальных действий. Такие примеры, к сожалению, уже бывали в практике Госдумы предыдущих созывов».

«В этом случае в Госдуме никто не будет отстаивать честь мундира этого депутата, за исключением, может быть, партии КПРФ,

– уверен Хинштейн. – Закон един для всех россиян, и ответственность за его нарушение тоже должна быть одинакова для всех».

При этом депутат указал на необходимость возбуждения административного дела в отношении Рашкина за отказ от медицинского освидетельствования. «Из видеозаписей по внешним признакам видно, что он управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Так что за это также необходимо привлечь Рашкина к ответственности», – пояснил Хинштейн.

Парламентарий сомневается в том, что в этом деле будет разбираться Комиссия Госдумы по этике. «Это сложный вопрос. Для такого разбирательства необходимо соответствующее обращение. Но, на мой взгляд, это больше вопросы уголовного и административного права, так как к депутатской деятельности браконьерство и езда в пьяном виде не имеют никакого отношения», – констатировал он.

Ранее Хинштейн подчеркнул, что назвал «очевидными» составы как уголовного преступления (статья 258 УК – «Незаконная охота»), так и административного правонарушения (ст. 12.26 КоАП – «Отказ от медосвидетельствования»).

По словам Хинштейна, если бы Рашкин был единороссом, его бы не только исключили из партии, но и «сами поставили вопрос о его ответственности». «Но поскольку Рашкин – депутат от КПРФ, ждем обвинений в провокациях и травле честного коммуниста», – сыронизировал политик, комментируя произошедшее в своем Telegram-канале.

«Ни для кого не секрет, что незаконная охота и браконьерство процветают в России. Подобные случаи вызывают в обществе значительный резонанс и возмущение.

К сожалению, очень часто речь идет о популярной среди «элиты» трофейной охоте, цель которой – убить животное с уникальными признаками,

а жертвами охотников становятся исчезающие виды», – сказала председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Елена Шаройкина.

Собеседница подчеркнула, что никакая депутатская неприкосновенность не должна являться защитой в преступлениях против природы. Расследование этого дела должно быть непредвзятым, абсолютно справедливым и максимально открытым, указала она.

«Регулирование охоты – очень чувствительный, противоречивый и сложный вопрос, но очевидно одно – эта область хозяйственной деятельности должна быть взята под жесткий контроль. В стране, где Конституцией, основным законом страны, закреплено ответственное отношение к животным, незаконная охота должна быть искоренена полностью. И закон должен жестко наказывать каждого, независимо от социального положения и статуса, кто допускает варварское отношение к миру дикой природы», – резюмировала Шаройкина.

Случаи незаконной охоты среди чиновников и депутатов различных уровней, увы, не редкость. На слуху – наиболее громкие истории. Можно вспомнить охоту с вертолета на архаров, занесенных в Красную книгу, в 2009 году (напомним, что Ми-171, на котором летели высокопоставленные охотники, разбился). Из более свежих случаев – история бывшего иркутского губернатора-коммуниста Сергея Левченко, который в 2017 году расстрелял в упор спящего медведя. Но подобных инцидентов на более низком уровне – куда больше.

В прошлом месяце РИА «Новости» сообщало, что депутат гордумы Ялуторовска (Тюменская область) Павел Шалагинов вместе с приятелем в ночь на 4 сентября отправился на незаконную охоту, где им встретились охотинспектор с товарищем, возник конфликт, и друг депутата якобы ранил оппонентов. С места происшествия браконьеры уехали, а спустя день были задержаны. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Вскоре стало известно, что депутат исключен из «Единой России», решение было принято на заседании президиума регионального политического совета партии.

В июле депутат Курганской областной думы Денис Хахалов и пять его сообщников стали фигурантами уголовного дела после жестокой охоты на волков в Камышловском охотхозяйстве Свердловской области. Также в Сети появилось видео с охоты, в которой участвовал Хахалов. Согласно записи, охотники жестоко «добивали» волков, на снегоходе переехали еще живого волка. Также сообщалось, что у депутата не было нужных разрешений на охоту.

Сам Хахалов заявлял, что все разрешения и лицензия у него были, а животное он переехал, потому что у него закончились патроны, когда волк якобы хотел на него напасть.

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Депутат Хинштейн тогда сообщил, что Хахалова «с позором» исключили из партии. На фоне всего произошедшего Хахалов подал в аппарат региональной думы заявление о досрочном сложении полномочий, оно было утверждено на внеочередном заседании Думы. Уже в октябре стало известно, что дело передано в отдел по расследованию особо важных дел регионального Управления СК.

Двумя месяцами ранее в Instagram-паблике Hunting_in_siberia было опубликовано резонансное фото, на котором охотник – депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко – стоит на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной более чем сотней тушек «убитых гусей». По словам самого депутата, это были перьевые чучела для охоты, а снимок был обработан с помощью фотошопа. По факту браконьерства было возбуждено уголовное дело, а ЕР приостановила членство депутата до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Осенью прошлого года депутата собрания Курахского района Дагестана Заура Абдуллаева оштрафовали на 120 тыс. рублей за то, что он незаконно поймал краснокнижного беркута и избил его металлической трубой.

По данным регионального управления СК, 43-летний житель села Икра, не имея разрешения на охоту, поставил рядом со своим участком самодельный охотничий капкан с приманкой в виде живой домашней птицы. Пойманного с помощью этой ловушки беркута депутат ударил по голове отрезком металлической трубы, а затем разрешил сделать то же самое своему малолетнему сыну.

В СК отметили, что мужчина полностью признал свою вину и из личных средств оплатил социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными.