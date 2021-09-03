Зюганову опять понадобился Иисус Христос

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3 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:28  |  vz.ru
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Если пустить газ Роснефти в «Северный поток – 2», то газопровод станет соответствовать Газовой директиве ЕС Jens Büttner Кредит/DPA/Picture alliance/ТАСС
Впервые единоличное право Газпрома на экспорт трубопроводного газа пошатнулось. Реальные шансы стать еще одним поставщиком российского голубого топлива в Европу появились у Роснефти. Почему российские власти десятилетиями сохраняли монополию Газпрома на экспорт и какой существенный аргумент Игоря Сечина может убедить власти разрушить монополию теперь? Подробности...
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Малые партии могут успеть пройти в Госдуму

Заметная часть избирателей, уже твердо решивших идти голосовать, пока определилась со своими предпочтениями Артем Геодакян/ТАСС
Возможность преодолеть пятипроцентный рубеж и попасть в новую Госдуму есть не только у четверки лидеров во главе с «Единой Россией», но и y некоторых малых партий – «Новых людей», Партии пенсионеров и «Яблока». Об этом заявили социологи и политологи, оценив результаты социологических опросов. Кто может помочь пройти новичкам? Подробности...
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Какой была бы Россия с населением в полмиллиарда человек

Россия с большим количеством населения, бесспорно, была и лучше, мощнее и богаче Михаил Джапаридзе/ТАСС
Если бы не события 1917 и 1991 годов, у нас была бы другая страна, а ее население достигало бы 500 млн человек, заявил Владимир Путин на марафоне общества «Знание». По мнению экспертов, сегодня страна действительно испытывает дефицит населения в том числе и из-за утраченного в ХХ веке человеческого потенциала. Подробности...
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Байден сделал Зеленскому большой подарок

США устраивает отказ Украины от Минских соглашений president.gov.ua
«Украина снялась с «крючка» Минских соглашений, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации Зеленского и Байдена», – заявляют в Киеве. Более того, тема выполнения Минских соглашений даже не обсуждалась на встрече лидеров двух стран. Почему Вашингтон пошел на уступки Киеву в этом вопросе и как на это отреагирует Россия?  Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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США держат Украину «на всякий случай»

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодня на Орбана многие в Европе смотрят как на последнюю надежду. И если его не оставит решимость, за ним могут последовать многие. В этом случае скорый, бесславный конец Евросоюза, даст Бог, не обернется сокрушительной катастрофой. Подробности...
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Почему провалился план Черчилля не пустить русских в Европу

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Тимур Шерзад, журналист
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Что вам ближе – коммунизм или христианство?
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    Что вам ближе – коммунизм или христианство?

    Зюганову опять понадобился Иисус Христос

    «Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос», - заявил Зюганов    3 сентября 2021, 20:00
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Александр Полежаев

    Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунистическая идеология и христианство − это почти одно и тоже. Таким образом, лидер российских коммунистов продолжает оставаться международным политическим парадоксом - в других компартиях призывают выбирать что-то одно из этого. С чем может быть связана такая экзотичность во взглядах? И почему Зюганову понадобилась Библия?

    «Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом Моральный кодекс строителей коммунизма – один в один, вы просто ахнете».

    Эти слова многолетнего лидера российский коммунистов Геннадия Зюганова могли бы произвести сильное впечатление на международное коммунистическое движение, где мнение единомышленников из России глубоко уважали на протяжении почти всей его истории (за вычетом, разумеется, «отцов-основателей» - Маркса и Энгельса, которые, типично для немцев своего круга и времени, терпеть не могли славян, а русских подданных - в особенности).

    «Могли бы» - потому что о религиозности Зюганова и его принадлежности к Русской православной церкви знают все, кто интересовался его фигурой. Еще в «девяностых» годах, когда лидер КПРФ имел серьезные шансы на то, чтобы возглавить страну, его, как сказали бы сейчас, «троллили» соседством хоругвей и красных стягов на митингах КПРФ.

    Это сочетание делает российскую компартию, в руководстве которой немало верующих и помимо Зюганова, не то чтобы абсолютно уникальным, но все-таки экзотическом явлением на общем «красном» фоне. Становление и развитие коммунистического движения происходило при догматичном утверждении материализма и атеизма. И это естественно, поскольку «старорежимные» церковные институты были столь же естественным противником коммунизма, как и буржуазия, а главные враги коммунистов - монархи и вовсе считались божьими помазанниками, которых требовалось десакрализировать.

    Нельзя сказать, что никто и нигде не пытался совместить крест с серпом и молотом - пытались. Например, современная Латинская Америка (ЛА) пропитана одновременно «красными» идеями и духом католичества. Средний бразилец или аргентинец не найдет парадокса в том, что коммунист ходит в храм, тем более сейчас, когда фигура понтифика Франциска - «папы для бедных» - ассоциируется в том числе с борьбой за социальную справедливость. Тем не менее, даже в ЛА религиозные люди остаются в основном электоратом правых партий, а церковь часто (и небезосновательно) обвиняют в том, что она служила одной из опор полуфашистских милитаристских режимов.  

    На ваш взгляд

     
    Что вам ближе – коммунизм или христианство?




    Обсуждение:  143 комментария
    Для истории отечественных коммунистов лояльное отношение к церкви нехарактерно в принципе. Быть одновременно товарищем и паствой - нечто невозможное и для ленинского, и для сталинского, и бля брежневского и для любого другого периода в партии, на которые как бы ориентируется современная КПРФ. Исключение - горбачевский период и перестройка (примирение между советским государством и РПЦ обычно датируют 1988 годом и широким празднованием 1000-летия со дня крещения Руси), но этот период зюгановцы как раз-таки ненавидят.

    Парадокс ситуации еще и в том, что Россия - та страна, где религиозных коммунистов нужно было бы искать в последнюю очередь. Вполне логично выглядит ситуация, когда публичный политик, даже будучи коммунистом, ориентируется на воззрения своего электората, то есть в религиозной стране и коммунисты - религиозные.

    Социологи, однако, свидетельствуют, что доля граждан, посещающих церковь хотя бы один раз в неделю, в России колеблется на отметке 7-8 процентов. Это самый низкий показатель среди преимущественно православных стран. А вот наивысшие показатели у греков, то есть единственного православного народа, не попавшего под власть коммунистов. Особенно - у греков-киприотов - церковь еженедельно посещает до трети населения Республики Кипр, первым президентом которой в свое время стал архиепископ Макариос III

    При этом, наряду с Молдавией, Кипр стал единственным государством Европы, где коммунисты пришли к власти после распада СССР. В 2008-2013 годах республику возглавлял Димитрис Христофиас, неожиданно для многих выигравший президентские выборы. Но глава весьма религиозного государства, чьих детей зовут Христина и Христос, не раз подчеркивал, что он не только коммунист, но и атеист, ведь одно следует из другого.

    Если вернуться на постсоветское пространство, то наибольшую декларативную религиозность из христианских стран демонстрируют Грузия и Украина (особенно - западная). Другими словами, на соцопросах грузины и украинцы заявляют о своей глубокой вере в Бога. В то же время, на Украине и компартия, и коммунистическая идеология по факту находятся под запретом. В Грузии компартия есть, но относится к карликовым партиям, так, на президентских выборах 2013 года кандидат от коммунистов Нугзар Авалиани получил всего 663 голоса (0,04%).

    А наиболее атеистический православный народ - белорусы, чей президент не ходит в церковь и по-прежнему пестует глубокую ностальгию по советскому периоду.

    Разумеется, Геннадий Зюганов имеет полное право верить во все, во что хочет: хотя коммунистические режимы зачастую отрицают свободу совести, отказать ему в оной в России не может никто, это его сугубо личное дело. Но религиозное руководство компартии в относительно нерелигиозной стране является слишком ярким нонсенсом, чтобы его не заметить и не попытаться найти ему какое-то объяснение.

    Представляется, что искать это объяснение нужно в прошлом - в периоде становления КПРФ как главной оппозиционной силы. Соседство Христа и Ленина на красных акциях легко объясняется тем, что КПРФ в те ходы входило в покойный ныне НПСР (Народно-патриотический союз России), объединявшем многих консерваторов разной окраски - были там и коммунисты, и ортодоксальные верующие, которых свел в единый фронт лозунг «банду Ельцина под суд».

    Со своей стороны, «банда Ельцина» активно использовала большевистский период гонения на церковь для политической пропаганды. Одним из наиболее запоминающихся предвыборных роликов первого президента стал рассказ старушки о том, как разрушали храмы при коммунистах и как их восстанавливают при новой власти. Намек был жирным: если «красные» в лице Зюганова вернутся в Кремль, церкви вновь начнут взрывать.

    В этих условиях православие Зюганова стало еще более показным.

    Коммунисты стали светиться у церквей, как бы доказывая, что они паства, а не классический Союз воинствующих безбожников. Это могло в полной мере соответствовать вере каждого из них, но было прежде всего контрпропагандой.

    Те выборы Зюганов, как известно, проиграл, а теперь, незадолго до новых, но парламентских вновь стал проводить параллели между учениями Ленина и Христа. По его же словам, главный лозунг коммунистов «кто не работает, тот не ест» был написан в послании апостола Павла к фессалоникийцам.

    Связано это, скорее всего, с тем, что КПРФ сейчас пытается претендовать не только на коммунистический, но и на оппозиционный электорат широкого спектра. Например, на голоса тех граждан, кто по религиозным соображениям отвергает вакцинацию или боится появления ювенальной юстиции как инструмента вмешательства государства в дела семьи и общины.

    Спорить с Зюгановым по сути сказанного должны профильные специалисты. В том, что касается учения Иисуса Христа, эти специалисты сосредоточены в РПЦ. Там слова политика уже назвали «некорректными» и «неуместными».

    А вот в том, что касается области предвыборного пиара, оценку пусть дают избиратели. Христиане из их числа знают, что одновременное восславление мучителей и их жертв (в случае Зюганова - большевиков и православных священников) не просто парадоксально. Оно от Лукавого.


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