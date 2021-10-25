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25 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:00  |  vz.ru
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Газ стал Молдавии не по карману

При нынешних условиях на рынке Молдавия оказалась не в состоянии платить реальную цену за газ Алексей Никольский/РИА Новости
Переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам – у Молдавии просто нет таких денег. А поэтому с 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. Правда, там могут разыграть приднестровскую карту. Но насколько эта угроза серьезна для Газпрома? Подробности...
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Зачем власти Косова пошли на острый конфликт с Россией

Косовский «хвост» пытается вилять американской «собакой» Илья Питалев/РИА Новости
Албанское руководство Косова решило пойти на открытый конфликт с Россией, заявив о «высылке» двух наших дипломатов, работавших в крае по линии ООН. То, что прав на это у Приштины не было и нет, косоваров не интересует – они никогда особо не уважали закон. Вопрос в том, зачем им этот конфликт понадобился – и насколько Балканы теперь приблизятся к новой войне.  Подробности...
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Замена нефти на биотопливо таит смертельную угрозу

Главный довод за биотопливо: выбросы СО2 при горении древесины будут полностью компенсированы при выращивании новой Philipp von Ditfurth/Global Look Press
В западных странах активно насаждают миф о том, что спасти планету от глобального потепления поможет переход на биотопливо. То есть на ТЭС, которые сжигают специально обработанную древесину вместо угля, нефти и газа. За этим мифом кроется глобальная афера людей циничных и жадных, ведь подобная «зеленая энергополитика» смертельно опасна.  Подробности...
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Как российский авиапром победил японского конкурента

Японский лайнер SpaceJet останется на этапе испытательных полетов Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire/
Global Look Press
Внезапно оказалось, что одна из самых передовых стран в мире, Япония, не может создавать современную технику, которая серийно производится в России. Два десятка лет и миллиарды долларов потратила японская корпорация Mitsubishi на создание собственного авиалайнера – и вот теперь проект решено закрыть. Почему российский «Суперджет» состоялся, а его японский аналог – нет? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Российский консерватизм должен быть «просвещенным»

Борис Межуев
Борис Межуев, политолог
Консервативным мыслителем может считаться не только Бердяев, но и в какой-то мере Кант, Гегель, Руссо и даже многие из тех, кого мы причисляем к «постмодернистам». Подробности...
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Варшавские адвокаты Украины наживаются на клиенте

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Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
В ноябре Газпром не будет бронировать дополнительные мощности прокачки газа через Украину, а польский маршрут продолжит использовать на треть. Но в Варшаве и этому рады – ведь Киев мог отобрать почти половину польского транзита. Подробности...

Ответственность – ключевое слово в отношениях человека и оружия

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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    Зачем власти Косова пошли на острый конфликт с Россией

    Косовский «хвост» пытается вилять американской «собакой»
    		   25 октября 2021, 14:00
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Албанское руководство Косова решило пойти на открытый конфликт с Россией, заявив о «высылке» двух наших дипломатов, работавших в крае по линии ООН. То, что прав на это у Приштины не было и нет, косоваров не интересует – они никогда особо не уважали закон. Вопрос в том, зачем им этот конфликт понадобился – и насколько Балканы теперь приблизятся к новой войне.

    Власти Косова (частично признанного квазигосударства, отсоединенного от Сербии после агрессии НАТО и живущего на пожертвования Запада) решили, что они тоже являются западным государством и могут присоединиться к общей игре под названием «высылка российских дипломатов».

    Как бы президент Косово Вьоса Османи объявила персоной нон грата двух россиян из приштинской канцелярии посольства России. По словам госпожи Османи – за то, что их «злонамеренная деятельность угрожала национальной безопасности и конституционному порядку» в Косово.

    В МИД РФ сразу указали на правовую ничтожность заявления: российские дипломаты аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного государства. Косово вообще не член ООН – и не будет, пока у России есть вето в Совете Безопасности.

    Отдельно была отмечена абсурдность обвинений. «В обосновании сделана дежурная ссылка на подрыв "национальной безопасности" и фактически не существующего в крае "конституционного порядка"», – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Объяснили на Смоленской площади и истинный смысл приштинского «жеста». «Речь идет о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселенного гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь нацеленную против России, ее конструктивной роли на Балканах», – резюмировала Захарова.

    Но кто и зачем проводит это обслуживание? Есть две версии, первая из них очень простая: американцы пытаются максимально дискредитировать Россию на всех дипломатических фронтах – и решили ударить даже через своих косоварских марионеток, спровоцировав очередной скандал со «шпионами», «диверсантами» и так далее.

    Эту версию действительно просто принять – она вписывается в матрицу российско-американских отношений. В то же время она далека от истины. Истина гораздо серьезнее и опаснее – косовские события показывают, как западные хвосты пытаются вертеть собаками.

    У российских обывателей часто складывается впечатление, будто западные вассалы (Косово, Украина, Прибалтика) являются бессловесными и безынициативными куклами, которыми при помощи веревочек управляют американские манипуляторы. На самом деле несколько веревочек давно порвались из-за непрофессионализма отдельных исполнителей или разногласий между руками «манипулятора». Теперь марионетки пытаются играть в свои игры.

    Например, Украина, где опасаются нормализации российско-американских отношений и усталости Запада от украинского проекта, пытается разжечь в Донбассе войну – и тем самым заставить Америку и Европу прыгнуть назад в ее окоп. У самопровозглашенного Косово примерно такая же ситуация. Дело в том, что расклад сил на Балканах в последние годы поменялся, причем не в пользу Приштины. И Брюссель, и Вашингтон больше не воспринимают Белград как противника, пытаясь вместо этого выстроить с ним конструктивные отношения – и не только потому, что Сербия является важной фигурой на балканской доске: ряд западных СМИ и политиков бьют тревогу из-за того, что Сербия становится европейским плацдармом Китая.

     

    Американо-китайское соперничество проходит уже не на африканских или азиатских перифериях – китайцы активно входят в Европу. Соответственно, плацдарм нужно из-под Китая выбить, убедив сербов войти в то же НАТО в обмен на различные пряники, в том числе и по косовскому вопросу.

    Конечно, о возврате края под контроль Белграда и речи идти не может, однако Запад начинает продавливать албанцев на предмет соблюдения прав сербского населения в Ибарском Колашине и даже начал судебный процесс в Гааге против культовой как в политической, так и в мафиозной среде фигуры – теперь уже бывшего президента самопровозглашенного края Хашима Тачи по кличке Змей. 

    Пока что продавливание идет не системно. Европа не особо справляется и часто оглядывается на Вашингтон, а в Америке есть понимание цели, но нет четкой стратегии по ее достижению

    «США понимают, что для сохранения влияния на Балканах нужно работать со всеми странами. В том числе и с Сербией, которая вернула себе статус региональной доминанты. Однако эта логика наталкивается на историческое лобби албанцев в среде Демократической партии.

    Например, на учеников Ричарда Холбрука – автора Дейтонских соглашений, идеей фикс которого было максимальное ослабление сербов и представление мусульман на Балканах в качестве угнетенной нации. К этим ученикам относятся и посол США в Белграде Кристофер Хилл, и нынешний спецпредставитель президента США по Западным Балканам Габриэль Эскобар, и бывший – Мэттью Палмер. Они не готовы играть в игры, где сербы могли бы быть партнерами. В результате в Вашингтоне нет консенсуса», – заявил газете ВЗГЛЯД основатель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко.

    По его словам, у бывшего президента США Дональда Трампа была примитивная, линейная, но все-таки логичная стратегия поведения. «Он пытался получить лавры миротворца через разграничение сербов и албанцев в Косово и запуск совместных экономических проектов для укрепления этого примирения, в частности, через строительство дороги с юга Сербии через Косово к албанским портам. А у Джозефа Байдена стратегии нет», – резюмировал эксперт.

    Видя неопределенность в Вашингтоне и понимая, что в той же Европе сейчас идет пересменка (канцлер Германии Ангела Меркель сдает свой пост, ей сейчас не до Косово), власти Приштины решили разыграть серию умных, на их взгляд, трехходовочек. 

    Первый шаг – провокация Косово против враждебной Западу державы. Второй – резкая реакция этой державы.

    Третий шаг вариативен – либо подтянуть Штаты и Европу на дело защиты их протектората (если держава переходит от словесных протестов к физическому воздействию), либо от щедрот своих согласиться с просьбами западных друзей и пойти на нормализацию ситуации, выторговав для себя уступки и продемонстрировав свою субъектность.

    Такая трехходовочка была разыграна на севере края, когда албанские власти запретили сербские номера на подконтрольной им территории и стали принудительно свинчивать их с машин. В ответ Сербия подвела к границам Косово войска и потребовала от Запада урезонить косовских политиков. 

    Ровно такая же схема разыгрывается сейчас с российскими дипломатами. Косовские власти ждут, пока Москва перейдет от слов к делу, после чего попытаются продать эти дела как стремление России составить компанию Китаю и разделить с ним доминирование на Балканах в будущем.

    «Мы продолжим действовать в тесном сотрудничестве с нашими американскими и европейскими союзниками для недопущения ситуации, в которой Косово и наш регион в целом станут жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации», – заявила Вьеса Османи.

    Вопрос в том, доколе Вашингтон будет терпеть подобную самодеятельность своих вассальных государственных или окологосударственных проектов. Ведь дело тут даже не в самоуважении и не в статусе сверхдержавы. Ситуация в мире настолько накалена, что устраивающие на ровном месте провокации «хвосты» могут спровоцировать самую настоящую войну. Как региональную, так и – при определенных раскладах – глобальную.


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