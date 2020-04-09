Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

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9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 23:33  |  vz.ru
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Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

В глазах президента США Уильям Тейлор − предатель и крысаФото: Stefani Reynolds/Global Look Press
Сразу три бывших посла США на Украине обратились к президенту Трампу с предложением воспользоваться исторической возможностью, вернуть Донбасс Украине и отобрать у России Крым. По их мнению, очень скоро коронавирус и нефтяной кризис сделают Москву бедной и сговорчивой, что дает Западу «окно возможностей». Но самого главного эти люди не учли.  Подробности...
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Врач Муслим Муслимов: Пациенты делятся на три категории

Москва хорошо справляется – COVID-позитивные пациенты получают всю необходимую помощьФото: Sergei Ilnitsky/EPA/ТАСС
«России повезло. Когда китайцы столкнулись с этой бедой, у них не было никакой информации о вирусе. У Италии опыт был только китайский – и она испытала невероятный стресс. А мы учли зарубежный опыт», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач Муслим Муслимов. Он назначен координировать прием пациентов с коронавирусом в новомосковской больнице Голохвастово, которая станет дублером больницы в Коммунарке. Подробности...
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Зачем США атаковали Всемирную организацию здравоохранения

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Фактический провал властей США в борьбе с COVID-19 заставил Белый дом искать козлов отпущения, и они были найдены – ими стали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Китай. Чтобы «исправить» ситуацию, Вашингтон вознамерился взять на себя руководящую роль в мировой борьбе с коронавирусом. Что стоит за американской критикой в адрес ВОЗ и удастся ли Дональду Трампу достичь своих целей? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Проблемы западной цивилизации ведут к большой крови

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              Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

              Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»   9 апреля 2020, 23:25
              Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

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              Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны».

              Запад привык все мерить, исходя из своих меркантильных интересов, но этот подход не надо проецировать на Россию. Так телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал газете ВЗГЛЯД серию публикаций в европейской прессе, смысл которых сводился к тому, что в обмен на помощь Италии в борьбе с COVID-19 Москва хочет принудить Рим потребовать отмены санкций.

              «Если они считают, что мы можем получить в качестве благодарности за свою помощь хоть что-то, кроме дополнительного пакета санкций, то они заблуждаются, – заметил Соловьев. – Был когда-нибудь случай, чтобы нам не досталось за то, что мы кому-то помогали?».

              Надо все же отметить, что в четверг Россия удостоилась от руководства Италии большого комплимента. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил: «Думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии – это большое оскорбление. И не только для меня, но и для Владимира Путина, с которым у меня состоялся долгий телефонный разговор и который никогда не помышлял использовать это в качестве рычага в тот момент, когда он проявил солидарность с Италией».

              Заявление Рима прозвучало как ответ на выпад Брюсселя. Россия и Китай помогают другим странам справиться с пандемией вируса COVID-19 ради усиления своего геополитического влияния в мире, заявил накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Стратегия Москвы и Пекина заключается в демонстрации превосходства «некоторых политических систем» над европейскими в борьбе с пандемией, уверен Боррель, который выступил в римской газете La Repubblica.

              Информационные атаки на российских медиков уже несколько недель ведет другое крупное итальянское издание – туринская La Stampa. Дело, как известно, дошло до публичной полемики этой газеты с российскими МИД и Минобороны.

              Все началось с того, что обозреватель La Stampa Якопо Якобони опубликовал ряд статей, в которых, опираясь на некие анонимные источники в итальянском генералитете, утверждал: 80% поставленной Москвой медицинской техники не поможет в борьбе с коронавирусом. По мнению издания, Россия просто «удовлетворяет политические амбиции», а прибывших в Италию российских врачей и эпидемиологов журналист назвал «специалистами биологических войн».

              Изданию возразил представитель Минобороны Игорь Конашенков: он назвал утверждения La Stampa бездоказательными, и выдержанными в духе фейков времен холодной войны. Представитель МИДа Мария Захарова сообщила: по ее данным, посредником в размещении заказа на антироссийские «вбросы» стала некая компания, зарегистрированная в Британии.

              В ответ итальянская газета выступила с новыми упреками в адрес Минобороны России, усмотрев в публикации российского военного ведомства личную угрозу для сотрудников редакции. Поводом для столь серьезного обвинения оказалась пословица Qui fodit foveam, incidet in eam («Не рой другому яму, сам в нее попадешь»), которая упоминалась в ответе Минобороны. В спор вмешались МИД и Минобороны Италии, заявив, что они благодарны России, однако при этом поддерживают и принципы свободы слова.

              «Газеты La Stampa и La Repubblica работают по международной команде, по указке секретных западных служб. Главный редактор и многие авторы La Stampa – люди, чья работа оплачивается из русофобских центров, находящихся на Западе, особенно в США. Эти очень богатые структуры, которые имеют влияние на правительство. Этим объясняется и то, как реагируют на скандал главы МИД и Минобороны Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини. Они заявили, что защищают так называемую свободу слова.

              Как будто бы Минобороны России угрожало свободе слова Италии!»,

              – сказал газете ВЗГЛЯД бывший депутат Европарламента, итальянский публицист Джульетто Кьеза.

              В свою очередь, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян считает позицию газеты La Stampa проявлением «угасающего леволиберального мейнстрима». Она защищает интересы бюрократии Евросоюза, которая болезненно воспринимает тот факт, что Риму больше помогает Москва и Пекин, чем Брюссель, и поэтому всячески пытается создать в информационном пространстве поводы для того, чтобы свести на нет симпатии итальянцев к России, говорил ранее Сардарян газете ВЗГЛЯД.

              Кто бы ни стоял за информационной кампанией, «большая часть населения Италии положительно относится к России», отметил Кьеза. Более того, указал собеседник, такое настроение, в целом, разделяет и национальная пресса. «Большинство телеканалов национального уровня и подавляющая часть итальянских СМИ с благодарностью отреагировали на российскую помощь. Представители российского военного ведомства приняты в Италии как друзья», – отметил эксперт.

              «Неважно, что там заявляют европейские политики или СМИ. Важно, что наших ребят в Италии встречают аплодисментами и исполняют наш гимн», – в свою очередь подчеркнул Соловьев. Напомним, в пораженную вирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около сотни российских военных вирусологов и эпидемиологов, восемь врачебно-сестринских бригад. Специалистов из России направили в эпицентр эпидемии – в город Бергамо, где ежесуточно умирают десятки людей.

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              Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?


              Обсуждение: 14 комментариев
              В начале недели россияне приступили к круглосуточному дежурству в полевом госпитале Бергамо. В четверг главврач местного полевого госпиталя, открытого при больнице имени Папы Иоанна XXIII, Оливьеро Валоти сказал, что Италия высоко ценит помощь россиян. Он также похвалил качество российского оборудования, в частности простые и удобные в использовании аппараты искусственной вентиляции легких.

              «Важно, что говорят и думают люди, а не бюрократы, – заметил по этому поводу Соловьев. – Если бы брюссельские бюрократы умели думать, вся ситуация в Европе была бы другой. И с пандемическим кризисом они боролись бы по-другому. Может быть, они тоже захотят получить политические дивиденды? Может, для этой цели им самим не мешало бы помочь Италии, Испании? Но это не входит в их планы, они же говорят, что не гонятся за пиаром».

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