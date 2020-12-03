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На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

Украинские АЭС закупают втридорога запрещенное российское оборудование Александр Кондратюк/РИА Новости
Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
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Новый глава Роснано исправит ошибки Чубайса

Куликов является представителем нового поколения молодых управленцев Сергей Савостьянов/ТАСС
Бессменный глава Роснано Анатолий Чубайс уходит в отставку спустя 12 лет работы. На его место претендует Сергей Куликов – первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии. По мнению экспертов, Куликов обладает необходимым опытом и знаниями для работы в новой должности. В чем заключаются сильные стороны без пяти минут нового главы Роснано и как сложится дальнейшая карьера Чубайса? Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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«Медовый месяц» Европы с Байденом принесет пользу и России

Отношения Германии и США при Трампе резко испортились, теперь их ожидает подъем Maurizio Gambarini/DPA/Global Look Press
В Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Трампа политический союз западных стран укрепится для «противодействия России» и «продвижения демократии в мире». На практике это означает новые санкции, революции и конфликты, но некоторые проблемы нашей страны, наоборот, получат решение. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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В Европе не осталось ни идей, ни нефти

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (1926 – 2020). Он был последним главой Пятой республики, который не только хотел величия своей страны, но и имел возможности для того, чтобы достигать этой цели. Подробности...

Блогеры поклоняются богу по имени Всемогущий Хайп

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Когда девушка умерла, блогер втащил ее в дом – в прямом эфире. В прямом эфире приехала скорая. «Че, правда, мертвая? Че, правда, умерла?» – не переставал спрашивать блогер и рисоваться в стриме, когда у него на диване рядом лежало тело закоченевшей девушки. Подробности...

Как Русская армия превратилась в неуправляемую озверевшую толпу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 декабря 1917 года произошло вопиющее, по меркам даже столетней давности, событие – солдатско-матросская толпа буквально растерзала командующего сухопутными вооруженными силами страны. Это ярко свидетельствовало о смене эпох. Подробности...
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Запад «продал и предал» Грузию

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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

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16:31

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Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Новый глава Роснано исправит ошибки Чубайса

    Куликов является представителем нового поколения молодых управленцев    3 декабря 2020, 14:44
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая, Наталья Макарова

    Бессменный глава Роснано Анатолий Чубайс уходит в отставку спустя 12 лет работы. На его место претендует Сергей Куликов – первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии. По мнению экспертов, Куликов обладает необходимым опытом и знаниями для работы в новой должности. В чем заключаются сильные стороны без пяти минут нового главы Роснано и как сложится дальнейшая карьера Чубайса?

    В четверг председатель правления Роснано Анатолий Чубайс, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии, сообщил о том, что 3 декабря становится его последним днем работы в компании. «Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», – сказал глава Роснано.

    «Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано, мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. Да, конечно, ошибались, да, конечно, что-то не получалось. Но несомненно и то, что наноиндустрия России создана. Собственно говоря, об этом сказал Владимир Владимирович Путин, как все мы слышали вчера», – добавил Чубайс.

    Слухи о возможной отставке политика появились еще в октябре и были связаны с реформой российских институтов развития. Затем в конце ноября Роснано и еще 15 других компаний перешли в управление нового института развития на базе ВЭБ.РФ.  

    Спустя неделю, 2 декабря, президент Владимир Путин предложил возглавить Роснано Сергею Куликову, первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха. Предложение главы государства также поддержало правительство.

    Куликов родился 9 апреля 1976 года. Он окончил Военный университет Минобороны России, РАНХиГС, МГТУ имени Баумана, а также Военную академию Генштаба ВС России. С 1994 по 2000 год Куликов служил в российской армии, с 2000 по 2001 год работал в «Промэкспорте», а с 2001 по 2008 год – в Рособоронэкспорте. Также Куликов был членом Совета директоров в компаниях ОАО «Мегафон», Yota Holding Limited, ОАО «Ростелеком», ОАО «Воентелеком».

    С 2013 по 2016 год Сергей Куликов занимал должность исполнительного директора госкорпорации «Ростех», где он провел организационную реформу, ребрендинг компании, руководил электронным кластером корпорации.

    На встрече с президентом, которая состоялась накануне, Куликов отметил, что «нам очень не хватает развитого математического моделирования свойств материалов для сокращения сроков проектирования и обратного инжиниринга от свойств». В качестве ближайших задач, по его словам, – научиться превращать идеи в продукты, продажи – в контракты жизненного цикла с сервисом, а экспериментальные производства – в промышленные. «Сегодняшние вычислительные мощности нам это позволяют, и у нас очень сильная математическая школа, алгоритмы мы умеем очень хорошо писать», – убежден без пяти минут глава Роснано.

    По мнению экспертов, сильными сторонами Куликова являются большой опыт и глубокая вовлеченность в работу промышленности, а также понимание взаимодействия промышленников с органами власти и силовыми структурами. «Все механизмы, процедуры и особенности, в том числе неформальные, он отлично знает», – отметил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.

    «Также Куликов хорошо знаком с работой научно-исследовательских организаций. Он лично знает весь директорский корпус. Бэкграунд для работы на новой должности у него отличный», – подчеркнул собеседник.

    «Еще один плюс заключается в том, что Куликов – практик. Он знает производство, науку. Надеюсь, благодаря ему Роснано сможет уйти от «словесных» проектов, исправить ошибки и сосредоточиться на создании научно-практической базы. Это позволит обеспечить достойную перспективу как для гражданской, так и для военной промышленности», – сказал Мураховский.

    Политолог Евгений Минченко также считает логичным «влить в Роснано свежую кровь», потому что Анатолий Чубайс бессменно управляй этой компанией с момента основания. 

    «Сам Куликов – выходец из команды гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и является представителем нового поколения так называемых молодых управленцев. Кроме того, Куликов достаточно опытный человек и находится в хороших отношениях с администрацией президента», – рассказал Минченко. Что касается дальнейших перспектив самого Чубайса, собеседник подчеркнул:

    «Анатолий Борисович не пропадает».

    «Он человек известный и авторитетный, особенно в бизнес-среде. Также у него есть хорошие международные связи. Потому, я думаю, в будущем он найдет себе какую-то новую позицию», – спрогнозировал Минченко.

    В свою очередь политолог Марат Баширов полагает, что Чубайс, «с учетом его энергии, харизмы и жесткой критики со стороны левого фланга, мог бы найти себя в партийной деятельности праволиберального толка».

    «Правый фланг наших политических партий абсолютно не удовлетворяет запросы либеральных избирателей. Либерально-демократическая повестка полностью отдана или тем, кто лишь имитирует следование подобным ценностям, или тем, кто принадлежит к оппозиционерам-навальнистам, – пояснил Баширов. – Чубайс способен создать дееспособное предвыборное объединение или партию, которое смогло бы работать с такой повесткой».

    Собеседник считает, что покинув Роснано, Чубайс не займет другой должности, связанной с государственной службой или реализацией национальных проектов. «Правда, сейчас нечасто говорят о том, что Чубайс также возглавляет Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии. Эту деятельность он точно не оставит, тем более что разработка «зеленых» видов энергии является частью той самой либеральной повестки», – заключил Баширов.

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