Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

Поиск убийц бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина остается в центре внимания общественности. От того, как быстро найдут и накажут виновных в смерти спецназовца, зависят далеко не только связи России с Арменией. На кону доверие людей к власти. И нет сомнений, что правоохранительные органы сделают все для быстрой поимки и экстрадиции убийцы в Россию.

Прошедший Сирию отставной ефрейтор ГРУ Никита Белянкин был убит ударом в сердце вечером 1 июня в поселке Путилково Красногорского района Подмосковья. Шел с девушкой, около бара увидел, как толпа бьет двух человек ногами, и выстрелил из травматического пистолета в воздух.

В завязавшейся драке его пырнули ножом в грудь. Умер практически на месте, а убийцы разбежались. К его дому, а он жил в том же Путилково, несут цветы, собираются сотни людей. Убийц, которых было от восьми до десяти человек, третий день ищут и задерживают. Двух или трех уже нашли, но кто-то, судя по скупой информации следствия, похоже, уже успел убежать за границу. Учитывая, что все подозреваемые армяне, не исключено, что у кого-то из них могло быть и гражданство Республики Армения.

Появившаяся в прессе информация о том, что основным подозреваемым является владелец бара «БирХаус» (в котором и начался конфликт между двумя русскими и армянской компанией, и около которого и произошло убийство) Григор Оганян, и он уже успел бежать в Армению, похоже, оказалась неверной.

В понедельник появились сообщения, что сразу же после случившегося Оганян уехал в аэропорт и утренним рейсом вылетел в Ереван. Но во вторник была обнародована запись телефонного разговора с Оганяном, который уверяет, что не имеет никакого отношения ни к драке, ни к убийству, что не был в Армении много лет и уже пришел в Следственный комитет, где дал свои показания.

Впрочем, тут дело не в конкретных фамилиях – а в самом принципе. Никто не сомневается в том, что органы найдут всех причастных к убийству. Но и в прессе, и, главное, в самом обществе уже высказываются сомнения в том, что они понесут заслуженное наказание. Нет, не потому, что откупятся.

Хотя уверенность в том, что представители национальных диаспор часто «находят общий язык» с правосудием, по-прежнему широка распространена в нашем обществе, надо напомнить, что сейчас не 2010 год. Тогда из-за освобождения чеченцев, подозреваемых в убийстве фаната московского «Спартака» Егора Свиридова, на Манежную площадь вышли десятки тысяч людей. Сейчас представителям любого, даже считающего себя самым «крутым» национального меньшинства гораздо сложнее уйти от ответственности. Поэтому в случае с убийцами Белянкина люди опасаются другого: если убийца убежал в Армению, его не выдадут, а в итоге и не осудят. Какие основания для этого есть?

Армения не выдает своих граждан. Действительно, есть такая практика – точно так же, как и в России.

Но между Россией и Арменией есть договор о выдаче преступников, тем более что убийство произошло на территории России.

Но Россия же не выдала Армении Валерия Пермякова, в начале 2015 года расстрелявшего семью из семи человек в Гюмри, говорят нам, хотя в Армении тогда шли митинги с требованием выдать убийцу.

Но история Пермякова не тождественна нынешнему убийству. Пермяков, пытавшийся убежать в Турцию (по пути к границе он и убил семью Аветисян), был сразу же задержан российскими пограничниками. И судим на территории Армении. Но, так как по межправительственному соглашению военнослужащие российской базы пользовались особым статусом, суд проходил на территории базы. Точнее, даже два суда – российским гарнизонным военным судом Пермяков был приговорен к 10 годам за дезертирство с оружием в руках, а армянским областным судом – к пожизненному заключению за убийство. Два года назад Пермякова передали российской стороне для отбывания наказания на родине – и мы гарантировали, что он отбудет его полностью. То есть Пермяков из тюрьмы никогда не выйдет.

Но что будет с убийцей Белянкина, когда его найдут в Армении? У Еревана есть два варианта действий, если не считать третьего, совершенно фантастического (что его просто не будут судить).

Вариант первый – выдать убийцу России. В нашей стране не применяется смертная казнь – как и в Армении. Но наказание убийце гарантированно будет серьезным. Дело громкое, и даже показательно важно продемонстрировать всем приезжающим в Россию, что нож не является русским национальным видом оружия. А его применение, тем более в окружении толпы людей своей же национальности, приведет к плачевным последствиям для всех них.

Речь не идет о коллективной ответственности народа за действия одного из членов диаспоры. Нужно просто приучать всех приезжих, предпочитающих жить в России своими закрытыми национальными общинами, к необходимости уважать местные законы и обычаи.

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Межнациональное спокойствие в России - вещь настолько важная, что никакие подозрения в том, что власть потакает каким-либо нацменьшинствам, позволяя им «резать русских», абсолютно недопустимы. У нас и так хватает желающих поиграть на разжигании межнациональной вражды. А это, учитывая хотя и постепенно улучшающуюся, но далеко еще не безопасную и не идеальную ситуацию с мигрантами, чрезвычайно опасно.

Второй вариант действий – отказаться от выдачи, предложив Москве судить убийцу в Армении. Мол, мы сами поймали, сами и посадим – вам какая разница, где его судить и где он будет сидеть? Разница, между тем, есть – и она принципиальна.

Эта разница – в отношении русских не к Армении даже, а к своей власти.

Да, Армения дружественное к России государство, входит в Евразийский союз и ОДКБ. Да и в России армян проживает даже больше, чем в самой Армении. Причем большая часть – с российским гражданством. Но и с армянским гражданством немало, от полумиллиона до миллиона. То есть, России для Армении – это даже не место проживания огромной диаспоры, не главный источник доходов, не военный союзник (гарантирующий мир на взрывоопасных границах Армении). Россия для Армении - это основное место проживания армян в мире.

Если исходить из этого, вопросы якобы национальной гордости («своих не выдаем») отходят даже не на второй план, а просто растворяются. Понятно, что в сохранении дружественных двухсторонних государственных отношений сильнее заинтересована Армения. Но еще больше она заинтересована в сохранении дружеского расположения русского народа к армянам в целом. Невыдача убийцы Белянкина станет страшным ударом по отношению русских к армянам – и, уверен, в Ереване это понимают.

Ну а для самих русских вопрос выдачи убийцы Никиты Белянкина станет проверкой как дружественных чувств Армении к России, так и умения нашей власти защищать своих граждан и наказывать тех, кто поднял на них руку. Нет сомнения, что будет сделано все для того, чтобы убийцы Белянкина были как можно быстрее доставлены в Россию. И можно надеяться, что армянские власти не придется принуждать к выдаче.