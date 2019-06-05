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5 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
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Как США толкают мировую экономику к новой рецессии

Борьба США с низкой инфляцией может привести к новой рецессии Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Не только высокая инфляция является проблемой, но и низкая. США опасаются попасть в ловушку низкой инфляции в течение ближайших десяти лет, пишет WSJ. Именно в такой ловушке в свое время оказалась Япония, которая вот уже несколько десятилетий не может из нее вылезти. Борьба США с этой напастью может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.  Подробности...
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Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

Один из задержанных по подозрению в убийстве Никиты БелянкинаФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Поиск убийц бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина остается в центре внимания общественности. От того, как быстро найдут и накажут виновных в смерти спецназовца, зависят далеко не только связи России с Арменией. На кону доверие людей к власти. И нет сомнений, что правоохранительные органы сделают все для быстрой поимки и экстрадиции убийцы в Россию. Подробности...
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Как потопленная британская подлодка усилила ВМФ СССР

Бои в Финском заливе стали одним из немногих столкновений между военно-морскими флотами Британии и РоссииФото: Н.Е. Бубликов, Г.В. Горшков
Сто лет назад, 4 июня 1919 года, моряки новорожденного советского флота одержали ключевую победу – эсминцы «Азард» и «Гавриил» потопили новейшую английскую субмарину L-55. Это событие знаменательно своим символизмом – нечасто русским случалось бить «англичанку» там, где она традиционно сильна, то есть в море. Но еще большее значение для России имели добытые таким образом технологии. Подробности...
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Что означают слова Трампа о «бегстве русских из Венесуэлы»

Российские военные советники остаются в ВенесуэлеФото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press
«Российские специалисты массово покидают Венесуэлу». Такими заявлениями сегодня бросаются не только крупные американские СМИ, но и президент США Дональд Трамп. Насколько достоверны подобные утверждения, как они связаны с переговорами Москвы и Вашингтона – и почему все эти вбросы делаются именно сейчас? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Как США хотят побеждать Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россию невозможно победить ударом в лоб, но ее можно перенапрячь и разбалансировать. Именно так развалили СССР – и именно так сотрудники научно-исследовательского центра RAND Corporation предлагают расправиться с современной Россией. Подробности...

Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Мигранты России нужны, но миграция должна быть полностью контролируемой. Особенно – в криминальном смысле этого слова. Убийство спецназовца Никиты Белянкина может и должно стать поводом для ревизии отношений с соседями. Подробности...
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Монархия в топонимике полезна для российского сознания

Сергей Худиев, публицист, богослов
Символические акты – такие как присвоение аэропортам тех или иных имен – могут укреплять (или, наоборот, ослаблять) ткань общества, поэтому они очень важны, и горячность споров вокруг них показывает, что люди это чувствуют. Подробности...
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            Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

            Один из задержанных по подозрению в убийстве Никиты Белянкина   5 июня 2019, 08:30
            Фото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
            Текст: Петр Акопов

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            Поиск убийц бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина остается в центре внимания общественности. От того, как быстро найдут и накажут виновных в смерти спецназовца, зависят далеко не только связи России с Арменией. На кону доверие людей к власти. И нет сомнений, что правоохранительные органы сделают все для быстрой поимки и экстрадиции убийцы в Россию.

            Прошедший Сирию отставной ефрейтор ГРУ Никита Белянкин был убит ударом в сердце вечером 1 июня в поселке Путилково Красногорского района Подмосковья. Шел с девушкой, около бара увидел, как толпа бьет двух человек ногами, и выстрелил из травматического пистолета в воздух.

            В завязавшейся драке его пырнули ножом в грудь. Умер практически на месте, а убийцы разбежались. К его дому, а он жил в том же Путилково, несут цветы, собираются сотни людей. Убийц, которых было от восьми до десяти человек, третий день ищут и задерживают. Двух или трех уже нашли, но кто-то, судя по скупой информации следствия, похоже, уже успел убежать за границу. Учитывая, что все подозреваемые армяне, не исключено, что у кого-то из них могло быть и гражданство Республики Армения.

            Появившаяся в прессе информация о том, что основным подозреваемым является владелец бара «БирХаус» (в котором и начался конфликт между двумя русскими и армянской компанией, и около которого и произошло убийство) Григор Оганян, и он уже успел бежать в Армению, похоже, оказалась неверной.

            В понедельник появились сообщения, что сразу же после случившегося Оганян уехал в аэропорт и утренним рейсом вылетел в Ереван. Но во вторник была обнародована запись телефонного разговора с Оганяном, который уверяет, что не имеет никакого отношения ни к драке, ни к убийству, что не был в Армении много лет и уже пришел в Следственный комитет, где дал свои показания.

            Впрочем, тут дело не в конкретных фамилиях – а в самом принципе. Никто не сомневается в том, что органы найдут всех причастных к убийству. Но и в прессе, и, главное, в самом обществе уже высказываются сомнения в том, что они понесут заслуженное наказание. Нет, не потому, что откупятся.

            Хотя уверенность в том, что представители национальных диаспор часто «находят общий язык» с правосудием, по-прежнему широка распространена в нашем обществе, надо напомнить, что сейчас не 2010 год. Тогда из-за освобождения чеченцев, подозреваемых в убийстве фаната московского «Спартака» Егора Свиридова, на Манежную площадь вышли десятки тысяч людей. Сейчас представителям любого, даже считающего себя самым «крутым» национального меньшинства гораздо сложнее уйти от ответственности. Поэтому в случае с убийцами Белянкина люди опасаются другого: если убийца убежал в Армению, его не выдадут, а в итоге и не осудят. Какие основания для этого есть?

            Армения не выдает своих граждан. Действительно, есть такая практика – точно так же, как и в России.

            Но между Россией и Арменией есть договор о выдаче преступников, тем более что убийство произошло на территории России.

            Но Россия же не выдала Армении Валерия Пермякова, в начале 2015 года расстрелявшего семью из семи человек в Гюмри, говорят нам, хотя в Армении тогда шли митинги с требованием выдать убийцу.

            Но история Пермякова не тождественна нынешнему убийству. Пермяков, пытавшийся убежать в Турцию (по пути к границе он и убил семью Аветисян), был сразу же задержан российскими пограничниками. И судим на территории Армении. Но, так как по межправительственному соглашению военнослужащие российской базы пользовались особым статусом, суд проходил на территории базы. Точнее, даже два суда – российским гарнизонным военным судом Пермяков был приговорен к 10 годам за дезертирство с оружием в руках, а армянским областным судом – к пожизненному заключению за убийство. Два года назад Пермякова передали российской стороне для отбывания наказания на родине – и мы гарантировали, что он отбудет его полностью. То есть Пермяков из тюрьмы никогда не выйдет.

            Но что будет с убийцей Белянкина, когда его найдут в Армении? У Еревана есть два варианта действий, если не считать третьего, совершенно фантастического (что его просто не будут судить).

            Вариант первый – выдать убийцу России. В нашей стране не применяется смертная казнь – как и в Армении. Но наказание убийце гарантированно будет серьезным. Дело громкое, и даже показательно важно продемонстрировать всем приезжающим в Россию, что нож не является русским национальным видом оружия. А его применение, тем более в окружении толпы людей своей же национальности, приведет к плачевным последствиям для всех них.

            Речь не идет о коллективной ответственности народа за действия одного из членов диаспоры. Нужно просто приучать всех приезжих, предпочитающих жить в России своими закрытыми национальными общинами, к необходимости уважать местные законы и обычаи.

            Межнациональное спокойствие в России - вещь настолько важная, что никакие подозрения в том, что власть потакает каким-либо нацменьшинствам, позволяя им «резать русских», абсолютно недопустимы. У нас и так хватает желающих поиграть на разжигании межнациональной вражды. А это, учитывая хотя и постепенно улучшающуюся, но далеко еще не безопасную и не идеальную ситуацию с мигрантами, чрезвычайно опасно.

            Второй вариант действий – отказаться от выдачи, предложив Москве судить убийцу в Армении. Мол, мы сами поймали, сами и посадим – вам какая разница, где его судить и где он будет сидеть? Разница, между тем, есть – и она принципиальна.

            Эта разница – в отношении русских не к Армении даже, а к своей власти.

            Да, Армения дружественное к России государство, входит в Евразийский союз и ОДКБ. Да и в России армян проживает даже больше, чем в самой Армении. Причем большая часть – с российским гражданством. Но и с армянским гражданством немало, от полумиллиона до миллиона. То есть, России для Армении – это даже не место проживания огромной диаспоры, не главный источник доходов, не военный союзник (гарантирующий мир на взрывоопасных границах Армении). Россия для Армении - это основное место проживания армян в мире.

            Если исходить из этого, вопросы якобы национальной гордости («своих не выдаем») отходят даже не на второй план, а просто растворяются. Понятно, что в сохранении дружественных двухсторонних государственных отношений сильнее заинтересована Армения. Но еще больше она заинтересована в сохранении дружеского расположения русского народа к армянам в целом. Невыдача убийцы Белянкина станет страшным ударом по отношению русских к армянам – и, уверен, в Ереване это понимают.

            Ну а для самих русских вопрос выдачи убийцы Никиты Белянкина станет проверкой как дружественных чувств Армении к России, так и умения нашей власти защищать своих граждан и наказывать тех, кто поднял на них руку. Нет сомнения, что будет сделано все для того, чтобы убийцы Белянкина были как можно быстрее доставлены в Россию. И можно надеяться, что армянские власти не придется принуждать к выдаче.


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