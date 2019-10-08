ФБР вербовало депутата Госдумы крайне странными методами

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8 октября, вторник  |  Последнее обновление — 20:51  |  vz.ru
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Мировой рынок авиаперевозок ждут потрясения

Airbus начинает побеждать своего основного конкурента на мировом рынкеФото: imago stock&people/ТАСС
Вся мировая система массовых авиаперевозок оказалась перед угрозой серьезнейших испытаний. Все дело в резко обострившейся борьбе между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus. Почему медленно тлевший конфликт столь ярко разгорелся именно сейчас и смогут ли другие (в том числе российские) производители потеснить авиагигантов? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей

МРК проекта 21631 в свое время был флоту необходим, но сейчас он просто дорогостоящая бессмыслицаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Одним из главных достижений ВМФ России за последние годы стало принятие на вооружение крылатых ракет «Калибр». Их эффективное применение в Сирии, в том числе с малых ракетных кораблей (МРК), стало для Запада большим шоком. Однако теперь, с ликвидацией Договора РСМД, само существование МРК c «Калибрами» в составе российского ВМФ должно быть поставлено под вопрос. Подробности...
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Истерия госизмен грозит Америке гражданской войной

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси редко оказываются вместе в одном местеФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Борьба за власть в США приобретает жесткий характер. Демократы обвиняют Трампа в госизмене. Президент, в свою очередь, обличает их в том же самом, а затеянный против него импичмент называет попыткой госпереворота. Почему борьба за власть в Америке дошла до подобных, максимально жестких обвинений? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Россия освободилась от комплекса ученика Запада

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Период внешнеполитической реабилитации и эмансипации России, затянувшийся на долгие четверть века, завершился даже на риторическом уровне. Теперь мы не только делаем, но и думаем и говорим самостоятельно. Подробности...
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Что сулит Ближнему Востоку «великая и непревзойденная мудрость» Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Америке не впервой «кидать» своих союзников. Стратеги США давно вожделели такого развития событий на Ближнем Востоке. Теперь им предстоит разработать стратегию на самый худший случай – когда их желания исполнились. Подробности...
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Разрушители табу на угрозы детям угрожают всем

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В обществе живут люди с очень разными предпочтениями и разными оценками ситуации. Важно, чтобы они сохраняли приверженность некоторым базовым соглашениям. Например, что никто и никогда не должен угрожать детям. Неужели это надо объяснять? Подробности...
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    Зеленскому опять вставляют палки в колеса

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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              ФБР вербовало депутата Госдумы крайне странными методами

              Депутат Юмашева возмущена действиями ФБР   8 октября 2019, 20:00
              Фото: Владимир Гердо/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              Депутат Госдумы Инга Юмашева вернулась в Москву после поездки в США, где прямо во время прохождения паспортного контроля столкнулась с безобразным поведением сотрудников ФБР. Депутата пригласили побеседовать - и беседа эта очень напоминала весьма примитивную попытку вербовки. А это, в свою очередь, вызывает массу вопросов о том, почему ФБР действовало именно таким образом.

              Депутат Госдумы Инга Юмашева считает свой допрос в аэропорту Нью-Йорка и невыдачу виз членам российских делегаций для поездок на Генассамблею ООН и на форум «Диалог Форт-Росс» тенденцией в отношениях между Россией и США. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

              По ее словам, российская сторона должна продолжать попытки выстроить конструктивное взаимодействие с Вашингтоном и не «поддаваться на такого рода провокации». Парламентарий отметила, что следует разделять «американский народ с богатой историей, с традициями и действия узких политических кругов, отдельных лиц, которые преследуют свои интересы, пиарятся на российской теме и пытаются как-то заработать на этом очки». «К сожалению, это норма, мы должны смотреть в будущее», — заключила Юмашева.

              На прошлой неделе российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что по прибытии в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс» Ингу Юмашеву провели в отдельную комнату в аэропорту и забрали документы. Затем представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей «неясные и неприемлемые вопросы», а после предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.

              Министерство иностранных дел назвало допрос Юмашевой «очередной враждебной акцией против России» и выразило Вашингтону протест. Федеральное бюро расследований США, в свою очередь, отказалось комментировать инцидент, переадресовав вопрос Госдепартаменту, что выглядит очень странно.

              Аналогия или простое сопоставление с историей с невыдачей виз сотрудникам российского МИДа, ехавшим в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, тут неуместны. Дело в том, что выдачей виз в консульском отделе посольства США в Москве занимается Госдепартамент, и этим людям по большому счету все равно, кому они выдали визу или не выдали, если нет особых на то указаний. То есть, многочасовые стояния в очереди в посольство, номерки на ладошках, хамство охранников и самих сотрудников консульства – если вы все это вытерпели, это еще не гарантирует вам благополучного пересечения границы уже непосредственно в каком-нибудь американском аэропорту.

              Действия Госдепа и консульского отдела посольства никак не связаны с активностью ФБР или, скажем, Департамента по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия. У них собственные базы данные и отдельные представления о добре и зле и гранях прекрасного. Сколько было случаев, когда благополучно получившие визу россияне точно так же, как Инга Юмашева, оказывались в «переговорной комнате» в аэропорту на пару часов в сомнительной компании сотрудников ФБР с таким же результатом на выходе. Ничего вроде не случилось, но осадок остался.

              И именно потому «молчания ягнят» из ФБР и их ссылки на Госдеп выглядят уже не просто странно, а некомпетентно. Поводом к такой пограничной активности ФБР может быть что угодно. Например, в прошлой жизни вы могли совершить какой-нибудь банковский перевод, который показался американским мониторинговым службам сомнительным (опять же только highly likely), и вы уже навсегда в какой-нибудь базе ФБР. А сейчас можно просто что-нибудь в соцсетях не так сказать – этого будет достаточно для проведения «проверки на границе».

              Другое дело, что речь идет о депутате парламента и обладателе дипломатического паспорта, приехавшего в США по официальному приглашению на официальную же конференцию. Такой грубый и абсолютно непрофессиональный вербовочный подход надо как-то объяснить.

              На тех сотрудников ФБР, которые устроили этот цирк, хочется посмотреть вблизи. Чем они руководствовались, задерживая Юмашеву и рискуя сорвать ей пересадку на рейс до Сан-Франциско? И особенно – предлагая ей сходить в кафе, чтобы в «неформальной обстановке» обсудить ее видение развития российско-американских отношений? Ее внешностью? Но тогда действия сотрудника ФБР граничат с харрасментом, за который он может вылететь с работы.

              Да и вообще, кто ты такой, чтобы обсуждать с тобой развитие российско-американских отношений? Если целью было сорвать поездку Юмашевой на форум «Диалог Форт-Росс», тогда можно было просто «потерять» ее багаж или устроить что-то более неприличное, но без такого странного вербовочного захода.

              Конечно, в разведывательной практике существует система постоянного давления, когда вновь приезжающие в страну сотрудники дипломатических или некоторых иных подозреваемых миссий вдруг неожиданно оказываются под прессом странных и немотивированных бытовых проблем. Так проверяют на живучесть: если человек ломается, начинает нервничать и страдать, то с ним можно и дальше работать в плане потенциальной вербовки. Но такая практика применима к штатным сотрудникам дипломатических миссий, а никак не к публичным фигурам, к которым относятся депутаты парламента. Так давить на Юмашеву не было смысла. Через два дня она все равно вернулась бы в Москву и больше вы бы с ней никогда не столкнулись.

              Если же это действительно был такой необычный вербовочный подход, то возникает много вопросов к профессиональной пригодности сотрудников ФБР. Вообще вербовочные подходы никогда не совершаются с наскока, им в обязательном порядке предшествует длительная разработка потенциального клиента. Выясняются особенности его характера, привычки, образ жизни, связи, контакты, семейные обстоятельства.

              Нет никаких сомнений, что сотрудники ФБР и ЦРУ так или иначе обладают установочными данными на всех российских депутатов парламента и чиновников вплоть до муниципального звена. В прежние времена досье начинали составлять еще на студентов советских и российских профильных вузов – мало ли что из этого молодняка затем вырастет. Что такое в биографии или характере Инги Юмашевой могло спровоцировать сотрудников ФБР на столь грубое и неадекватное решение?

              Да ничего. Поведение сотрудников американского разведывательного сообщества жестко регламентировано сотнями специальных протоколов поведения, среди которых подготовка и проведение вербовочных подходов – это целые отдельные тома. Вполне возможно, что речь идет просто о самодеятельности кого-то из низовых сотрудников. Тем более что есть данные, что общение с Юмашевой в специальной комнате в аэропорту прерывалось – фебеэровец куда-то выходил совещаться и только после этого «пригласил в кафе». Или же американская контрразведка действительно настолько берега в тумане потеряла, что уже полностью перестала ориентироваться на местности. Только этим можно объяснить такое вопиющее пренебрежение даже не нормами международного права (к этому все уже стали привыкать), а к собственным внутриведомственным инструкциям.

              Дело даже просто в практической стороне вопроса. Ну, допустим, что условная Юмашева вдруг согласилась бы «сходить в кафе» после того, как ее на виду у встречающих сотрудников российского посольства полтора часа продержали в комнате для допросов. Вот как, где и когда сотрудники ФБР рискнули бы после этого организовать эту беседу? Это уже технически невозможно. Даже впоследствии в Москве. Ее даже просто дискредитировать таким образом не удалось, не то что установить контакт на будущее.

              Если же в ФБР почему-то считают, что таким вот примитивно-ломовым способом можно подкатить к любому российскому парламентарию или чиновнику, то пусть, конечно, так считают. Другой вопрос, на каком основании они позволяют себе так считать. Или у них есть какой-то положительный опыт в этом вопросе или просто распоясались. В равной степени возможно и то, и другое.

              Но если это все-таки был акт примитивного давления, с целью сократить посещение российскими официальными лицами мероприятий типа «Диалог Форт-Росс», то это уж совсем странно. Иными словами, ФБР следовало бы задуматься о компетентности своих кадров. Что-то уже совсем не так в этом королевстве.


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