«Телеграм» пытаются использовать для удара по российскому государству

События вокруг мессенджера «Телеграм» породили опасную иллюзию: мол, некий удачливый предприниматель нашел пути, позволяющие обмануть российское государство. «Павел Дуров бросил вызов Путину и победил», – спекулируют некоторые. На самом деле у этого конфликта совсем другая подоплека и совсем другие уроки.

Началось всё с того, что владелец популярного мессенджера «Телеграм» Павел Дуров встал в позу и отказался даже вести переговоры с ФСБ о передаче ключей шифрования к своему продукту. После этого стало понятно, что мы имеем дело с конфликтом между иностранным предприятием и российским законодательством.

А в политической сфере принципиальным стал вопрос о том, кто «уступит первым». Понятно, что, в случае если бы Россия пошла на попятную, «прецедент «Телеграма» тут же стал бы использоваться всеми, кто желает ослабления российского государства. Решение о давлении на «Телеграм» в России было принято российским судом – и не могло не исполняться теми органами, которые за это отвечают. В данном случае – Роскомнадзором. Другое дело, как именно нужно было исполнять это решение.

Технически полностью заблокировать «Телеграм» в России невозможно. Это сложно было бы сделать даже в случае, если бы у нас, как в Китае, интернет фильтровался бы через «большую стену». Именно поэтому ошибкой Роскомнадзора было то, что изначально не было озвучено: речь идет не о полном блокировании, а лишь о затруднении доступа, о «деградации» мессенджера, о создании максимально возможных препятствий для его функционирования.

Из-за того что руководитель Роскомнадзора Александр Жаров не провел эту разъяснительную работу, и возникла нынешняя двусмысленная ситуация. Иначе говоря, появилась возможность для спекуляций на тему «Телеграм» одолевает Роскомнадзор». Чем опасны эти спекуляции?

Тем, что говорят «Роскомнадзор», а подразумевают Кремль, власть, Россию. Некоторые открытым текстом так и говорят: Павел Дуров бросил вызов Путину и победил. Бредовость этого утверждения понятна не всем. Ведь, казалось бы, действительно: Роскомнадзор приступил к противодействию «Телеграму», но ресурс по-прежнему работает.

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Но в этой ситуации важно другое. Дуров бросает вызов не Путину и не Роскомнадзору. Он бросает вызов стране под названием Россия. Отказ соблюдать законы с демонстрацией собственной безнаказанности – серьезнейший удар по государству как таковому. Независимо от того, имеем мы дело с иностранной компанией, российским преступником или просто группой лиц, решивших, что они «здесь власть».

Конкретный повод тут становится уже не важен. Власть, не способная выполнить то, к чему ее обязывают собственные законы, становится предметом для насмешек, а государство получает пробоину ниже ватерлинии. Конечно, история с «Телеграмом» не развалит Россию – но то, что ее пытаются использовать именно для ослабления нашего государства, видно невооруженным глазом. Понимают ли это те, кто радуется «победе Дурова»? В своем подавляющем большинстве, конечно, нет. Им просто забавно наблюдать, как «Давид победил Голиафа». Притом что в нашем случае мы имеем дело, во-первых, с абсолютно антигосударственной деятельностью, а во-вторых, никакого поражения России, естественно, не будет.

На ваш взгляд Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает? Поддерживаю, затрагивает

Поддерживаю, не затрагивает

Не поддерживаю, затрагивает

Не поддерживаю, не затрагивает



Сохранить свои позиции в России «Телеграму» все равно не удастся. Его аудитория будет уменьшаться, популярность – падать. И не только из-за позиции государства, но и по неизбежным законам рыночных качелей, когда на смену одной моде приходит другая. А российская власть все равно будет прессовать «Телеграм», исходя из единственно возможного принципа: никто на территории России не имеет права нарушать российские законы, да еще и безнаказанно.

Да, в случае интегрированного в глобальный «облачный мир» «Телеграма» Россия не имеет возможности закрыть его на своей территории – но она может существенно затруднить его работу. Это уже и будет наказанием само по себе.

Главное, что вызов, брошенный Дуровым государству, принят – и на него дан ответ. Ошибкой Роскомнадзора было то, что он не признал сразу же то, что было очевидно специалистам: в мире глобальной информационно-облачной сети «Телеграм» невозможно полностью заблокировать на территории любой отдельной страны.

Сравнение с долларом будет неправильным, но отчасти возможным: можно запретить хождение этой валюты на территории России, но нельзя запретить гражданам хранить доллары и расплачиваться ими друг с другом. Такой запрет был в СССР, но никто в России не собирается перенимать этот советский опыт. «Телеграм» в нашей стране ждет судьба вот такого запрещенного к хождению доллара: пожалуйста, пользуйтесь, покупайте друг у друга и продавайте, но не ищите доллар в обменниках. Там будут евро и юани, но не будет валюты, которая не пользуется доверием российского государства. Рано или поздно – тогда, когда процесс вытеснения доллара из международных расчетов дойдет до своего логического конца, так и случится с американской валютой.

Ну а «Телеграм» в России умрет гораздо раньше.