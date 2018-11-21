В чем секрет успехов Путина во внешней политике

Своими успехами Россия обязана тому, что Владимир Путин хорошо знает географию. По крайней мере, так считает один из французских ученых. Традиционно мастерами геополитики считаются англосаксы, которым теперь, получается, отказывают в превосходстве. Каким же образом Путин переиграл англосаксов на их поле?

Публикация в Figaro озаглавлена так, чтобы привлечь внимание: «В чем сила Путина? В его знании географии». Хотя автором является французский географ Лоран Шалар и в статье присутствуют сетования на то, как мало внимания уделяют на Западе географии, ее нельзя назвать брюзжанием кабинетного ученого. Потому что тема поднята действительно важная – и даже более значимая, чем это кажется автору.

Почему Россия, несмотря на то что она уступает в политической, военной и экономической мощи Западу, в последние десять лет выходит победительницей из большинства геополитических конфликтов, в которых участвует (Украина, Сирия, Брекзит, американские выборы – список смешной, но об этом позже)? Этим вопросом задается Шалар и сам на него отвечает:

«Существует один редко упоминаемый фактор, который при этом играет важнейшую роль в международной геополитике. Речь идет о качестве лидера и, в частности, его познаниях в такой важнейшей дисциплине, как география (как говорил в свое время Ив Лакост, именно она в первую очередь служит поводом для войны). По сути, успехи международной стратегии России во многом связаны с прекрасным пониманием географии Владимиром Путиным, который хорошо знаком с политической картой планеты и основными чертами каждой страны. Поразительный тому пример мы увидели в октябре 2017 года, когда президент прервал министра сельского хозяйства Александра Ткачева, который говорил о поставках свинины в Индонезию. Путин с улыбкой объяснил ему, что тот ошибается, поскольку речь идет о преимущественно мусульманской стране (ислам исповедуют 87% населения).

В силу высокого уровня советского образования и школы КГБ, а также несомненного личного интереса к географической тематике (он входит в совет Русского географического общества и периодически принимает участие в его заседаниях) Путин отличается четким представлением о мире и менталитете основных государств нашей планеты. В отличие от западных коллег он никогда не отталкивается от принципа, что другие лидеры думают точно так же, как и он: он осознает связанную с культурой разницу в образовании и складе ума. Благодаря разбросанной по всему миру сети шпионов (наверное, самой крупной в мире) он постоянно получает преимущество в международной политической игре».

Дальше Шалар переходит к критике тех, кто противостоит «умелому стратегу» Путину. «Ничего не смыслящие в географии западные лидеры», причиной некомпетентности которых он называет плохое образование (география не является частью обязательной школьной программы в США, а во Франции задвигается в тень в учреждениях, где учится элита) и полное отсутствие интереса у многих западных лидеров, которых «волнуют лишь экономические и финансовые вопросы или даже еще более бесполезные темы»:

«Слабые познания западного руководства в географии ведут его к полному непониманию ключевых международных геостратегических вопросов и неспособности противостоять присутствующим в каждом министерстве экономическим лобби (нефтяное, ядерное, горнодобывающее...), которые отстаивают собственные краткосрочные интересы, а не долгосрочные интересы нации.

Нередко бывает, что интересы первых и вторых противоречат друг другу, тем более что они варьируются в зависимости от регионов мира. Таким образом, у Запада нет четкой долгосрочной стратегии, которая говорила бы, кто его враги и друзья, какие страны нельзя выводить из равновесия, чтобы сохранить мир во всем мире, и каково реальное (а не воображаемое) соотношение сил между государствами.

Все это ведет к множеству геополитических ошибок, за которые нам приходится расплачиваться».

Путина наверняка забавляет глупость конкурентов, пишет Шалар. Он приводит примеры того, как американские и французские президенты путали страны и не знали элементарных вещей вроде разницы между суннитами и шиитами, что в итоге приводило к катастрофическим последствиям.

Многие из оценок и примеров Шалара наивны или ложны – как, например, российский успех в случае Брекзита или выборов Трампа. Смешно думать, что Россия повлияла на результат голосования в англосаксонских странах, другое дело, что оно отвечает нашим интересам и Путин делает всё для того, чтобы воспользоваться сложившейся ситуацией. Но ее причины – глубоко внутренние. И как раз правильное понимание этих причин и дает России и Путину силу и преимущество в конфликте с Западом – мы знаем, что у них происходит внутри, видим то, что не хочет признавать и даже замечать немалая часть западных элит.

Так что в главном Шалар прав – Путин действительно очень ценит географию. Освоение нового, изучение чужеземных стран, тяга к путешествиям – прирожденная русская черта, иначе русские не освоили бы пространство в 10 тыс. километров протяженностью от Карелии до Калифорнии. И не заселили большую его часть, не создали крупнейшую в мире страну – не империю с колониями, а именно единое пространство.

Но ведь не одни русские таковы. Те же англичане захватили половину мира, переселенцы с островов основали США, немцы изучали все мировые цивилизации, нынешние и ушедшие. Даже геополитика была придумана англичанами. Как же так получилось, что Путина теперь называют главным «географом», то есть главным геополитиком мира? Куда подевалось англосаксонское, немецкое, французское знание географии и умение использовать его в своих целях?

Нет, знаний на Западе хватает – есть и научные школы, и фундаментальнейшие научные исследования, в том числе и новейшие. Нет умения применять все это на практике – во внешней политике и геополитической борьбе. Страны Запада потеряли свой суверенитет – европейцы в пользу «атлантического единства», то есть НАТО и США с Великобританией, – а теперь уже думают о том, как бы сменить управляющую компанию на Евросоюз. А без суверенитета никакое знание географии не поможет. Как использовать его в геополитической борьбе, если ты не являешься ее субъектом?

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Геополитическое видение сохранилось в Великобритании и отчасти в США. Но и там мастера игры столкнулись с непреодолимым препятствием: засильем на вершинах власти примитивных и необразованных «глобалистов». То есть тех, кто всерьез поверил в чушь про «конец истории» и окончательную победу западной цивилизации в мировом масштабе.

А Россия в соответствии с так любимым Путиным дзюдо лишь использует энергию противника против него самого – и побеждает, будучи заведомо слабее физически. Например, один из наиболее заметных успехов России за последние годы – восстановление влияния на Ближнем Востоке – стал возможен благодаря катастрофическим результатам западного вторжения сначала в Ирак, а потом в Ливию (разогревшим «арабскую весну»).

Но, конечно, не только умелым использованием чужих ошибок объясняются геополитические успехи Путина. Но и тем, что его геополитика принципиально отличается от англосаксонской.

Англичане, а потом и американцы делают ставку на банальное «разделяй и властвуй». Играют на противоречиях, стравливают, угрожают, стремясь в конечном итоге поставить под свой контроль все стороны конфликта. Но это работает только со слабыми или несмышлеными объектами – сильного и мудрого, вроде Ирана, такими методами не сломаешь. Россия же пытается работать со всеми сразу, но делает ставку не на слабости партнеров, а на их интересы и особенности.

Путин выстраивает отношения с левыми и правыми, шиитами и суннитами, китайцами и японцами, потому что входит в их положение, учитывает их мировоззрение, позицию и интересы. И самое главное – общую заинтересованность в построении нового миропорядка, постатлантического и постамериканского. На ней и «играет» Путин.

Тут удачно сочетаются как его профессиональные навыки вербовщика-чекиста, так и огромный уже опыт, приобретенный за почти два десятилетия руководства страной. Вряд ли в школе и вузе, да и в школе КГБ география была его любимым предметом. Но после того как на его плечи легла ответственность за внешнюю политику, он погрузился в политическую географию с головой.

При этом никакие глубокие знания политической географии сами по себе не привели бы к появлению геополитики Путина – если бы не его погружение в русскую и мировую историю. Слабым местом России в последние пару сотен лет было периодическое забывание уроков нашей собственной истории, особенно касающихся отношений с Западом, – и каждый раз мы платили за это войной или даже развалом государства. Геополитика Путина – залог того, что мы не только не повторим ошибок, не только отыграем свое, но и построим тот мировой порядок, который нам нужен.