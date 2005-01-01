Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

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6 июня, четверг  |  Последнее обновление — 02:28  |  vz.ru
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Как США толкают мировую экономику к новой рецессии

Борьба США с низкой инфляцией может привести к новой рецессии Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Не только высокая инфляция является проблемой, но и низкая. США опасаются попасть в ловушку низкой инфляции в течение ближайших десяти лет, пишет WSJ. Именно в такой ловушке в свое время оказалась Япония, которая вот уже несколько десятилетий не может из нее вылезти. Борьба США с этой напастью может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.  Подробности...
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Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

Один из задержанных по подозрению в убийстве Никиты БелянкинаФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Поиск убийц бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина остается в центре внимания общественности. От того, как быстро найдут и накажут виновных в смерти спецназовца, зависят далеко не только связи России с Арменией. На кону доверие людей к власти. И нет сомнений, что правоохранительные органы сделают все для быстрой поимки и экстрадиции убийцы в Россию. Подробности...
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«Секс со Сталиным» может принести России пользу

«Покажите усатому, что такое настоящая мужская сила и любовь!» — гласит официальное описание симулятораФото: Sex with Stalin/Boobs Dev
На осень назначен международный релиз новой компьютерной игры «Секс со Сталиным», в рамках которой «вождя народов» можно будет соблазнять или пытать. Заведомо провокационная идея кажется не только наглой, но и попросту отвратительной. Тем не менее, даже из такой провокации можно попытаться извлечь некоторую пользу для нашей страны. Подробности...
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Как Прибалтика провоцирует третью мировую войну

Несмотря на скромные вооруженные силы, страны Прибалтики крайне агрессивно ведут себя в информационном пространствеФото: JFC Brunssum/NATO
«Существует возможность, что в случае третьей мировой войны противники ограничатся применением тактических ядерных зарядов на европейском ТВД. При таком раскладе особенно плачевными выглядят перспективы стран Балтии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Он предположил, с какими историческими комплексами связана воинственная риторика прибалтийских лидеров. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть сериал «Хиросима»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Американский сериал «Чернобыль» как-то неожиданно «зашел» русской аудитории. Несмотря на явные фактические ляпы, «Чернобыль» бьет рекорды просмотров как в бывшем СССР, так и в некоторых других странах. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

Глеб Простаков, журналист
Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Как США хотят побеждать Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россию невозможно победить ударом в лоб, но ее можно перенапрячь и разбалансировать. Именно так развалили СССР – и именно так сотрудники научно-исследовательского центра RAND Corporation предлагают расправиться с современной Россией. Подробности...
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    Самые громкие взрывы на военных объектах в России

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    Как нападают на российских журналистов

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      Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

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          Должны ли граждане России иметь право на эвтаназию?
          • Да

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          Как вы поступите, увидев массовую драку?
          • Вмешаюсь и попробую разнять дерущихся

          • Вызову полицию

          • Пройду мимо – сами разберутся

          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
          • Сократить

          • Увеличить

          • Оставить как есть

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            Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

            Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи  (фото: Sputnik/Alexander Vilf/Kremlin/Reuters)
            Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи  (фото: Sputnik/Alexander Vilf/Kremlin/Reuters)
            Мэр Москвы Сергей Собяни, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в Московском зоопарке  (фото: Sputnik/Alexander Vilf/Kremlin/Reuters)
            Следующие 15 лет панды будут жить в специально построенном павильоне. А после, по условиям аренды, вернутся в Китай  (фото: Sputnik/Alexander Vilf/Kremlin/Reuters)
            Генеральный директор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова демонстрирует вольер для панд  (фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
            Самке Диндин 30 июля исполнится два года, а самцу Жуи 31 июля исполнится три года  (фото: Sputnik/Alexander Vilf/Kremlin/Reuters)
            Аренда больших панд зоопарками США и Японии была важной частью китайской дипломатии в 1970-е, она была одним из первых проявлений культурного обмена между Китаем и Западом  (фото: Александр Вильф/РИА Новости)
            Переговоры об аренде бамбуковых медведей российской стороной продолжались более двух лет  (фото: Александр Вильф/РИА Новости)
            Со второй половины XX века панда стала национальной эмблемой Китая. В КНР предусмотрена смертная казнь за убийство панды  (фото: Александр Вильф/РИА Новости)

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            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

            Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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            Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

            В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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            Россию и Китай соединил новый мост

            На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

            Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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            Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

            Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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            Зеленский стал шестым президентом Украины

            Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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            Умерла самая сердитая кошка интернета

            Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Россия отмечает День Победы

            В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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            В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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            «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

            Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Появились первые фото внедорожника Aurus

            Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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            Японский император впервые отрекся от престола

            Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
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            Умерла Элина Быстрицкая

            Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустым
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            Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России

            В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский меч
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            Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

            Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
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