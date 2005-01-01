Умерла самая сердитая кошка интернета

Взгляд
22 мая, среда  |  Последнее обновление — 08:35  |  vz.ru
Разделы

Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли

Гигантский бизнес китайской корпорации Huawei попал под ударФото: Kin Cheung/AP/ТАСС
Американские санкции против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei означают выход торговой войны между США и КНР на новый уровень. Санкции всерьез угрожают гигантскому бизнесу с оборотом более 100 млрд долларов в год. Происходящее – только первый признак глобального процесса, который изменит всю мировую торговлю. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Трамп признался в кибервторжении в Россию

Киберкомандование США допустило нелепые ошибки при атаке на РоссиюФото: U.S. Army/Flickr
Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США? Подробности...
Перейти а раздел…

Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
Перейти а раздел…

Как австрийского политика поймали на «племянницу русского олигарха»

Кадр из скандальной видеозаписиФото: кадр из видео
Фантастический скандал, разгоревшийся в Австрии, напрямую дискредитирует местную элиту и спекулирует на традиционных западных предрассудках о России. Но более всего он интересен еще и весьма дорогостоящей организацией провокации. Которая очень сильно напоминает профессиональную работу спецслужб. Каким образом?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Перебои с хамоном не надо сравнивать с концлагерем

Алексей Алешковский, сценарист
Если исходить из системы ценностей, в которой главенствуют права и свободы человека, то нынешний режим является самым либеральным в истории России. Тем не менее, мы регулярно слышим, что «живем в концлагере». Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

Петр Первый и Сталин – часть одного процесса

Ольга Андреева, Журналист
История не повод для идеологического конфликта. Это место национальной силы, точка отсчета, от которой стремительно взбегает к настоящему волна исторического опыта. Пока мы все это не поймем, мы ни о чем друг с другом не договоримся. Подробности...
Обсуждение: 155 комментариев

О здравой психиатрии и безумной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ученые спорят о том, является ли расстройство половой идентификации действительно психическим расстройством или это «разновидность нормы». Но на самом деле это вопрос не столько научный, сколько идеологический. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий
    Перейти а раздел…

    Самые скандальные победители «Евровидения»

    Обсуждение: 18 комментариев

    Как США рассылают по миру сотни тысяч военных

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 21 комментарий
      Перейти а раздел…

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Mobydick»: Одежда, которая приносит радость

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

          Перейти а раздел…
          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В Венгрию и Словакию по «Дружбе» отправили чистую нефть
            МИД объяснил новые санкции США попыткой поквитаться за СириюСША показали перехваченные Ту-95Клиенты адвоката Трампа обвинили Коломойского в подготовке их убийстваГлавный онколог России назвал вызывающие рак продукты
            Захарова сравнила американские СМИ с нобелевским лауреатомЗеленский заменил начальника Генштаба ВСУСтало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетойСоюз дачников Подмосковья назвал способ уничтожить борщевик
            Зеленский решил вынести на референдум вопрос о переговорах с РоссиейВертолет под Петербургом распугал отдыхающих, пострадал ребенокЗабравшегося на Эйфелеву башню выходца из России отправили в психлечебницуГуберниев предложил обнажиться российским биатлонистам

            Главная тема


            Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами

            армия россии


            Американским военным посоветовали сбивать российские самолеты

            антироссийские действия


            США ввели санкции против двух российских предприятий

            новости украины


            Против Порошенко на Украине возбудили дело о госизмене

            Видео

            Маршалловы острова


            Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

            «или сорос, или что-то такое»


            Шарий объяснил, зачем жюри «Евровидения» голосует за «никакущие» песни

            Высокая мода


            Украинские дипломаты рассказали о стыде за внешний вид Порошенко

            культурная экспансия


            Российские гопники проникли в подсознание Запада

            викторина


            Государственный гимн или победитель «Евровидения»?

            Победа Кремля


            Геворг Мирзаян: Почему возвращение России в ПАСЕ важно

            Фундамент хаоса


            Алексей Колобродов: «Красный май» перевернул мир с ног на голову

            смена элит


            Тимофей Бордачев: Что скандал в Австрии значит для России

            на ваш взгляд


            Каким смартфоном вы пользуетесь?

            Умерла самая сердитая кошка интернета

            Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар  (фото: instagram.com/realgrumpycat)
            Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов, умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте 7 лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар  (фото: instagram.com/realgrumpycat)
            Грампи Кэт приобрела известность после того, как брат её хозяйки в сентябре 2012 года разместил фотографию кошки на сайте Reddit  (фото: knowyourmeme.com)
            В 2013 году Грампи Кэт стала популярна настолько, что ее хозяйка оставила работу официантки и наняла персонального менеджера, который занимался карьерой кошки  (фото: instagram.com/realgrumpycat)
            Табата Бундесен объясняет, что столь необычная внешность связана с врождённой карликовостью и неправильным прикусом  (фото: instagram.com/realgrumpycat)
            В июле 2013 года была выпущена книга под названием «Grumpy Cat: A Grumpy Book». На фото Стэн Ли с кошкой  (фото: instagram.com/realgrumpycat)
            В 2015 году ее даже увековечили в Музее восковых фигур мадам Тюссо  (фото: Jens Kalaene/DPA/Global Look Press)
            По информации некоторых СМИ, к концу 2014 года Грампи Кэт успела принести своей хозяйке доход в размере около 100 миллионов долларов. Грампи Кэт с Дитой фон Тиз  (фото: instagram.com/realgrumpycat)

            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Умерла самая сердитая кошка интернета

            Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
            Подробности...

            Россия отмечает День Победы

            В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
            Подробности...

            В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

            В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
            Подробности...
            Обсуждение: 7 комментариев

            «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

            Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
            Подробности...

            Появились первые фото внедорожника Aurus

            Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
            Подробности...

            Японский император впервые отрекся от престола

            Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
            Подробности...

            Умерла Элина Быстрицкая

            Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустым
            Подробности...

            Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России

            В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский меч
            Подробности...

            Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

            Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
            Подробности...

            Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

            Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
            Подробности...

            Собор Парижской Богоматери сгорел

            Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
            Подробности...

            В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»

            Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларов
            Подробности...

            Джулиан Ассанж арестован британской полицией

            Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
            Подробности...

            Опубликовано первое в истории фото черной дыры

            Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
            Подробности...

            Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

            Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
            Подробности...
             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............