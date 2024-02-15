Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.3 комментария
В центре Москвы тушили пожар в «Известия холл»
На территории комплекса «Известия холл» на Пушкинской площади возник пожар площадью 1,5 тыс. кв. м. В ходе тушения был ограничен вход на станцию метро «Пушкинская», перекрыто движение по ряду центральных улиц. Усилиями 120 пожарных возгорание было ликвидировано (фото: Софья Сандурская/ТАСС)
Информация о пожаре на Тверской улице, 18, корпус 1 появилась около 06:00 мск. Первоначальная площадь возгорания составила 800 кв. м. Затем она выросла до 1,5 тыс. кв. м, после чего и была локализована (фото: Софья Сандурская/ТАСС)
Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти. К тушению привлекли более 120 человек, задействовали 35 единиц техники. Благодаря действиям пожарных, огонь не перешел на здание «Известия холл» (фото: МЧС России/ТАСС )
По информации столичной Госавтоинспекции, в ходе тушения были перекрыты для движения две полосы по Тверской улице в сторону Садового кольца. Также ограничили проезд по Большому Путинковскому переулку от дома №5 по Пушкинской площади до Тверской улицы и по Малой Дмитровке (фото: Михаил Метцель/ТАСС TASS)
Вход на станцию метро «Пушкинская» был ограничен. Полицейские также перекрыли часть Тверского бульвара и Тверской улицы. Прокуратура Москвы начала доследственную проверку по факту пожара. О причинах возгорания официально не сообщалось (фото: Михаил Метцель/ТАСС TASS)
В комплексе размещены типография и редакция газеты «Известия». Историческое здание было построено в 1926-1927 годах в стиле конструктивизма по проекту архитектора Григория Бархина (фото: Михаил Метцель/ТАСС TASS)