Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».16 комментариев
Минобороны показало трофейную технику из зоны СВО
Минобороны РФ представило в подмосковном парке «Патриот» трофейную технику, захваченную во время спецоперации на Украине. Техника показана в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023». На фото: шведская БМП CV90-40 (фото: Минобороны России)
Самый массовый танк современности Т-72АМТ с бортовыми экранами динамической защиты (фото: Минобороны России)
Американский БТР M113 стал самым массовым в истории. Принятая на вооружение в 1960 году гусеничная боевая машина по-прежнему используется в армиях многих стран (фото: Минобороны России)
Австралийский БТР Bushmaster. Всего Канберра должна передать Киеву 120 таких машин. В самой Австралии эту машину критикуют за солидный вес и слабую броню, которая защищает только от стрелкового оружия (фото: Минобороны России)
Захваченный в Северодонецке HMMWV M1151 Enhanced Armament Carrier. Это улучшенная версия стандартного Humvee с более тяжелым шасси и мощным двигателем для размещения дополнительной брони (фото: Минобороны России)
Британский БТР Saxon. Первый контракт на их покупку Киев заключил еще в 2014 году. Бывший главком британскими сухопутными войсками Ричард Даннатт заявил, что поставка машин Украине «аморальна», поскольку они «бесполезны» в боевых действиях высокой интенсивности (фото: Минобороны России)
Американский беспилотник RQ-20 Puma. Его основная задача – наблюдение и сбор развединформации с использованием электрооптической и инфракрасной камеры (фото: Минобороны России)
Немецкая противотанковая мина направленного действия DM22. 1,6 тыс. таких мин были поставлены украинским вооруженным силам в начале мая 2022 года (фото: Минобороны России)
Турецкий беспилотник Herch (фото: Минобороны России)
Обломки ракет американских РСЗО, которые были переданы ВСУ (фото: Минобороны России)