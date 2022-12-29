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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    16 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Расчеловечивание не зависит от ориентации

    «Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

    21 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    4 комментария

    Минобороны показало трофейную технику из зоны СВО

    Минобороны РФ представило в подмосковном парке «Патриот» трофейную технику, захваченную во время спецоперации на Украине. Техника показана в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023». На фото: шведская БМП CV90-40 (фото: Минобороны России)

    Самый массовый танк современности Т-72АМТ с бортовыми экранами динамической защиты (фото: Минобороны России)

    Американский БТР M113 стал самым массовым в истории. Принятая на вооружение в 1960 году гусеничная боевая машина по-прежнему используется в армиях многих стран (фото: Минобороны России)

    Австралийский БТР Bushmaster. Всего Канберра должна передать Киеву 120 таких машин. В самой Австралии эту машину критикуют за солидный вес и слабую броню, которая защищает только от стрелкового оружия (фото: Минобороны России)

    Захваченный в Северодонецке HMMWV M1151 Enhanced Armament Carrier. Это улучшенная версия стандартного Humvee с более тяжелым шасси и мощным двигателем для размещения дополнительной брони (фото: Минобороны России)

    Британский БТР Saxon. Первый контракт на их покупку Киев заключил еще в 2014 году. Бывший главком британскими сухопутными войсками Ричард Даннатт заявил, что поставка машин Украине «аморальна», поскольку они «бесполезны» в боевых действиях высокой интенсивности (фото: Минобороны России)

    Американский беспилотник RQ-20 Puma. Его основная задача – наблюдение и сбор развединформации с использованием электрооптической и инфракрасной камеры (фото: Минобороны России)

    Немецкая противотанковая мина направленного действия DM22. 1,6 тыс. таких мин были поставлены украинским вооруженным силам в начале мая 2022 года (фото: Минобороны России)

    Турецкий беспилотник Herch (фото: Минобороны России)

    Обломки ракет американских РСЗО, которые были переданы ВСУ (фото: Минобороны России)

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    Как странам БРИКС пошатнуть гегемонию доллара

    В США бьют тревогу – организация БРИКС, куда входит и Россия, может создать собственную валюту и тем самым потеснить гегемонию доллара. И действительно, к БРИКС хотят присоединиться уже десятки стран. Однако и расширение этой организации, и даже создание ее единой валюты поддерживают не все члены БРИКС. С чем это связано, каковы интересы каждой из этих стран и какая важная задача в связи с этим встала перед Россией? Подробности

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    Зачем Россия воссоздает легендарную дивизию ВДВ

    Легендарная 104-я дивизия будет воссоздана в составе ВДВ. По данным источников, это произойдет к декабрю текущего года. Какой боевой путь прошли бойцы этого подразделения в разные годы, чем известна бригада-преемница дивизии и главное – какие задачи будут стоять перед воссозданным формированием? Подробности

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    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»

    В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории России. Через границу якобы даже переправлен спецназ «Шаман», которому поручено устранять российских офицеров. Существует ли в реальности такое подразделение, в какой социальной среде действительно могут быть украинские диверсанты и как России их выявлять? Подробности

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    Украина променяла Родину-мать на первобытный культ дикарей

    14 августа был завершен монтаж трезубца на щит монумента Родины-матери (Киев). До кучи и сам монумент переименовали (теперь это «Украина-мать»). Киевский режим находит в происходящем повод для гордости, но на самом деле перед нами грандиозный позор Украины, который виден теперь всему миру. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

    • Париж разозлен на США из-за Нигера

      Во Франции в бешенстве от поведения американцев, которые пытаются разрулить ситуацию в Нигере в свою пользу. Интересами Парижа они при этом, как выяснилось, готовы пожертвовать, хотя Франция вроде бы союзник США, а контроль за Нигером для французов крайне важен. Настолько, что они готовы за него воевать.

    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

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