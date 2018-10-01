Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

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7 июня, вторник  |  Последнее обновление — 11:23  |  vz.ru
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США признали экономический талант России

Политика российского Центробанка вызвала похвалу в США Владимир Трефилов/РИА Новости
Председатель Центрального банка России провела великолепную работу по укреплению рубля, признал посол США в России. После санкций в феврале рубль резко девальвировал, что было ожидаемо. Однако то, что он потом укрепится в два раза и станет лучшей валютой в мире – никто не мог помыслить. Что же необычного сделала Россия, чтобы так сильно удивить западный мир? Подробности...
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Германия сделала фокусы своей тактикой на Украине

Бербок поддержала предоставление Киеву статуса кандидата в члены ЕС Zuma/ТАСС
Вопреки ожиданиям, глава МИД Германии поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако поводов для радости у Киева нет. Во-первых, это не то, чего на самом деле просил от Европы Зеленский. Во-вторых, тактика Германии в отношении Украины окончательно оформилась – это тактика уличного фокусника.  Подробности...
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Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

Мариупольский порт обещают превратить в базу торгового флота ДНР Владимир Гердо/ТАСС
«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав? Подробности...
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США проигрывают Латинскую Америку странам БРИКС

Действия США вызывают недовольство стран Латинской Америки Zuma/ТАСС
Саммит Америк в Лос-Анджелесе начался со скандала. Из-за того, что США не пригласили Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, на форум отказались ехать главы Мексики и Боливии. Неприятный сюрприз готовит Аргентина. А именно на этом саммите США планировали лишить Россию поддержки латиноамериканских стран, расширение связей с которыми важно для Москвы в условиях санкций.  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Как жить в мире, который уходит из-под ног

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному. Подробности...

Американские ястребы разлюбили Украину

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Чем успешней развивается наступление союзных войск России и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией. Подробности...

За затягивание войны Зеленский ежедневно платит сотнями жизней

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Украинское командование выбрало самый циничный вариант ведения войны, при котором войска, сражающиеся на линии соприкосновения, удерживаются на позициях до последней стадии, практически до полного их уничтожения. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Венгрия поставила Зеленскому диагноз

Чем опасна польская армия

Обсуждение: 4 комментария

Кто впервые поссорил Россию и США

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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

    Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.
    Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого  (фото: общественное достояние)
    Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого&#160;(фото: общественное достояние)
    Екатеринославская губерния, которая включала в себя нынешние территории Днепропетровской, Запорожской и части Херсонской областей. В лазоревом щите – золотое вензельное изображение имени императрицы Екатерины II, в честь которой был назван Екатеринослав. Цифры 1787 (дата официального основания губернского города) окружены девятью золотыми шестиконечными звездами&#160;(фото: общественное достояние)
    Область Войска Донского, в которую входили часть нынешних территорий ДНР и ЛНР. Герб, утвержденный при Александре II: дважды рассеченный щит, на котором, среди прочего, изображена серебряная насека, пожалованная войску Петром I, а также серебряный бунчук, пожалованный императрицей Елизаветой. В золотой главе щита – черный императорский орел с тремя коронами. Щит увенчан древней царской короной, за щитом – четыре императорских знамени&#160;(фото: общественное достояние)
    Черниговская губерния (современные Черниговская область и часть Сумской) – в серебряном поле расположен черный коронованный орел, держащий в когтях левой лапы длинный золотой крест. Орел с крестом присутствует в символике Чернигова как минимум с конца XVII века. Герб увенчан императорской короной&#160;(фото: общественное достояние)
    Полтавская губерния – в золотом щите изображен черный треугольный памятник, украшенный золотой кольцеобразной змеей. В геральдических описаниях поясняется: монумент обозначает вечную славу русских воинов, погибших под Полтавой. За памятником – два зеленых знамени с золотым коронованным вензелевым изображением имени Петра Великого&#160;(фото: общественное достояние)
    Киевская губерния – в лазоревом поле изображен архистратиг Михаил в серебряном одеянии, с пламенеющим мечом и серебряным щитом. Щит увенчан императорской короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой. Образ архангела Михаила присутствует в киевской символике со времен Владимира Мономаха (XI век)&#160;(фото: общественное достояние)
    Таврическая губерния, в которую входил полуостров Крым, входящий в состав России, а также части современных Запорожской и Херсонской областей. В золотом поле изображен двуглавый орел, на его груди в голубом поле – золотой восьмиконечный крест, называемый также византийским. Он напоминает, что крещение Руси было совершено в Херсонесе Таврическом, близ нынешнего Севастополя&#160;(фото: общественное достояние)
    Подольская губерния, с центром в Каменце-Подольском. Ныне – Винницкая и Хмельницкая области. В лазоревом поле изображено золотое солнце с 16 лучами, над ним – золотой крест. Щит увенчан императорской короной. Герб с солнцем существовал со времен Подольского воеводства Речи Посполитой&#160;(фото: общественное достояние)
    Герб Харьковской губернии образца 1878 года. В серебряном щите черная оторванная конская голова, с червлеными (красными) глазами и языком. Считалось, что конская голова символизирует конезаводы губернии.<br>В червленой главе щита золотая о шести лучах звезда, обозначающая университет, между двумя золотыми византийскими монетами, символизирующими торговлю и богатство.<br>Герб с конской головой вызвал протесты у горожан, и в 1887 году губернии вернули герб, утвержденный еще при Екатерине II: перекрещенные рог изобилия и кадуцей, символ торговли &#160;(фото: общественное достояние)
    Волынская губерния, включавшая в себя нынешние Житомирскую, Ровенскую и собственно Волынскую области. Серебряный крест в середине красного поля – символ, известный со времен Великого княжества Литовского. На губернском гербе щит увенчан императорской короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой&#160;(фото: общественное достояние)


     
     
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