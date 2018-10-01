Митинг против русофобии в Германии
Митинг в поддержку России в Германии. Поддерживающие Россию окружены поддерживающими Украину (фото: Марина Хакимова-Гатцемайер/ВЗГЛЯД)
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15 апреля, пятница | Последнее обновление — 22:06 | vz.ru
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Для победы на выборах Макрону понадобится помощь спецслужб
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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Спецоперация России положила конец концу истории
Владимир Можегов, публицист
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Обсуждение: 24 комментария
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской областиПодробности...
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Умер Владимир Жириновский
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.Подробности...
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