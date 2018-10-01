Взгляд
9 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
Разделы

Чего добивается Центробанк неожиданными решениями

Российский регулятор принял экстренное решение Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Банк России уже второй раз меняет ключевую ставку на экстренном заседании. На этот раз он резко снизил ставку с 20% до 17%. Раньше Центробанк при высокой инфляции даже не думал делать столь поспешные шаги. Однако ситуация в экономике сейчас во многом уникальна, а регулятор начал действовать в рамках новой экономической логики. К чему это приведет? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский готов убивать украинцев по приказу Запада

Армия Украины убивает соотечественников с ведома Зеленского Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
В результате удара ВСУ ракетой по Краматорску погибло более 50 человек, среди них пятеро детей. Ранее такой же «Точкой-У» был обстрелян Донецк. Жителей Мариуполя и других городов Донбасса украинская армия использует как «живой щит». Даже киевлян офис президента оставил в заложниках и не предупредил о приближении войск РФ. Почему Зеленский с такой легкостью жертвует своими согражданами? Подробности...
Перейти в раздел…

Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины

Гражданские лица тренируются с членами Грузинского легиона в Киеве Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Одно из самых русофобских в недавнем прошлом государств на пространстве бывшего СССР – Грузия – внезапно показывает совсем другую политику. Тбилиси вступил в серьезный конфликт с Киевом, который требовал открыть против России «второй фронт». Почему руководство Грузии вдруг оказалось куда более вменяемым, чем украинский режим? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Как сделать патриотами «мастеров культуры»

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, куратор, кандидат философских наук
В России существует как минимум два совершенно разных патриотизма. Первый – патриотизм граждан, второй – патриотизм институций. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Не путайте релокацию с репатриацией

Максим Плакса
Максим Плакса, директор контент агентства
Израиль часто упоминается в списке мест для релокации ИТ-специалистов из России. Но близкое знакомство показывает, что при всех своих достоинствах у этого варианта есть свои недостатки. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Без американских соцсетей и смартфонов, без голливудских боевиков и прочих прелестей западной цивилизации обойтись можно, а вот без российского нефтегаза, зерна и прочих ресурсов – гораздо сложнее. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Перейти в раздел…

Битва за Париж

Поляки хотят стать главными в Европе

Обсуждение: 8 комментариев

Зеленский разозлил греков

Перейти в раздел…

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...

Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...

Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Антонов: Россия не потерпит убийства мирных граждан на Украине
    Евросоюз прекратил пропуск российского и белорусского автотранспорта На Западе попросили Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче Украинская бабушка с красным флагом стала героиней в России Собчак пошутила по поводу своего «израильского гражданства»
    Захарова остро отреагировала на слова Борреля о способе «выиграть войну» Арестович раскрыл, как офис Зеленского манипулирует украинцами На Западе поглумились над Жириновским после похорон Министр обороны Норвегии подал в отставку после публикаций о связях со школьницей
    Минобороны Германии заявило о пределе поставок оружия на Украину Франция захотела оставить у себя две картины из коллекции Морозовых Зеленский заявил о готовности идти на диалог с Россией Певица Ольга Кормухина предупредила об отравленных шоколадках из Франции

    Главная тема


    Чего добивается Центробанк неожиданными решениями

    Полтавская область


    Российские военные с воздуха нанесли удар по военному аэродрому Украины

    круговая порука


    Политолог рассказал о новых «правилах игры» Европы против России

    флешмоб с сумками


    Собчак придумала способ свести с ума обидевшую россиян Chanel

    Видео

    снабжение ресурсами


    Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

    американские интересы


    Польша пошла в атаку на лидеров Евросоюза

    альтернативная реальность


    Шесть иллюзий, из-за которых Украина верит в победу

    шквал критики


    Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

    валютный прогноз


    Какой курс рубля комфортен российской экономике

    прощание с Жириновским


    Максим Соколов: Памяти великого Вольфовича

    символы красивой жизни


    Игорь Караулов: Преодолеть магию модных брендов

    операция Z


    Владимир Прохватилов: Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

    на ваш взгляд


    Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?

    Энергодар

    Запорожская АЭС  (фото: Юрий Васильев)
    Запорожская АЭС&#160;(фото: Юрий Васильев)
    Энергоблок запорожской АЭС&#160;(фото: Юрий Васильев)
    Энергодар&#160;(фото: Юрий Васильев)
    Энергодар&#160;(фото: Юрий Васильев)
    Российские военные поддерживают в Энергодаре порядок&#160;(фото: Юрий Васильев)
    Энергодар&#160;(фото: Юрий Васильев)
    На улицах Энергодара спокойно&#160;(фото: Юрий Васильев)
    &#160;(фото: Юрий Васильев)
    Депутат Энергодарского городского совета Андрей Шевчик&#160;(фото: Юрий Васильев)


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •