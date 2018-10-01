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9 апреля, суббота | Последнее обновление — 17:45 | vz.ru
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Чего добивается Центробанк неожиданными решениями
Зеленский готов убивать украинцев по приказу Запада
Как большевики отдали Украине исконно русские земли
Почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины
Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску
Как сделать патриотами «мастеров культуры»
Антон Беликов, художник, куратор, кандидат философских наук
В России существует как минимум два совершенно разных патриотизма. Первый – патриотизм граждан, второй – патриотизм институций. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Не путайте релокацию с репатриацией
Максим Плакса, директор контент агентства
Израиль часто упоминается в списке мест для релокации ИТ-специалистов из России. Но близкое знакомство показывает, что при всех своих достоинствах у этого варианта есть свои недостатки. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Без американских соцсетей и смартфонов, без голливудских боевиков и прочих прелестей западной цивилизации обойтись можно, а вот без российского нефтегаза, зерна и прочих ресурсов – гораздо сложнее. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Поляки хотят стать главными в Европе
Обсуждение: 8 комментариев
ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске
В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненыеПодробности...
Умер Владимир Жириновский
В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятелеПодробности...
Вертолеты ВСУ атаковали Белгород
В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в СетиПодробности...
19:59
собственная новость
Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».Подробности...
20:27
В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.Подробности...
21:12
В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.Подробности...
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