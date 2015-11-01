Деревня Верхний Карбуш, жители которой просили Меркель отремонтировать дороги

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20 июля, вторник  |  Последнее обновление — 11:23  |  vz.ru
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США попытались остановить глобальное потепление за счет России

Отказ от угля экономически опасен Павел Лисицын/РИА Новости
США предложили России отказаться от угольных электростанций ради снижения парниковых выбросов. Это невозможно, ответили в Кремле. Удивительно, но в самих Штатах доля угольной генерации даже выше, чем в России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США, Европа и Россия пойдут на кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные станции. Подробности...
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Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
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Новый истребитель России создается с невиданной скоростью

Облик новой машины напоминает «старшего брата» – Су-57 istorijaoruzija/Telegram
Главной премьерой открывающегося во вторник авиасалона МАКС-2021 станет самолет, подобных которому Россия не показывала долгие десятилетия – новый однодвигательный истребитель. То, как создается эта машина и какие характеристики она должна получить, свидетельствует об огромном прорыве в российском военном авиапроме. Подробности...
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Британия сдалась перед коронавирусом

Британская медицина едва справляется с эпидемией FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/ТАСС
Парадоксальные события происходят в Великобритании. В то время, когда страна переживает страшнейшую четвертую волну коронавируса, правительство объявило День свободы, то есть снятия противоэпидемических ограничений. Власти страны открыто признаются, что это приведет к новому всплеску заражений и смертей. Зачем же они это делают? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Украина мечется между Китаем и Западом

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Зе-команда выбрала тактику давления на Запад. Конечно, это изначально был блеф. Чтобы с кем-то разговаривать с позиции силы, этой силой надо обладать. Сближение Киева с Пекином «вписывается» в этот сценарий. Но, похоже, Зе-команда получила противоположенный эффект. Подробности...
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Возглавит ли Словения борьбу ЕС с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Словения стала страной – председателем ЕС. Считать, что она станет проводником американской воли, нет оснований – словенцы не раз доказывали способность к диалогу с Россией и проведению своей линии. Однако слишком уж много где интересы Словении сталкиваются с российскими. Подробности...
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От имени Франции выступил американизированный хам

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вообще-то у Макрона уже была история с вознесением некомпетентного любимца. Во Франции совсем открыто говорят, что атлетический Беналла был не только охранником, но и любовником Макрона. Теперь вот Клеман Бон. Подробности...
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Частная тюрьма с крематорием

США против антипрививочников

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Как Китай скупает другие страны

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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве запустят пассажирские маршруты речных электротрамвайчиков

В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Вы готовы пройти вакцинацию/ревакцинацию от COVID ради работы?

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     (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    &#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Деревня Верхний Карбуш, улица Карбышева&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Депутат Ирина Дроздова&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Депутат Ирина Дроздова и заместитель министра Роман Минуллин&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Наталья Леонова (справа) и Тамара Рожкова&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Светлана Сердюк, глава Троицкого сельского поселения&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Школьный музей деревни Верхний Карбуш&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Школьный музей деревни Верхний Карбуш&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Школьный музей деревни Верхний Карбуш&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Школьный музей деревни Верхний Карбуш&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Титульный лист немецкой азбуки, 1903 год. Из собрания школьного музея, деревня Верхний Карбуш&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Школьный музей деревни Верхний Карбуш&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)


     
     
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