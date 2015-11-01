Деревня Верхний Карбуш, жители которой просили Меркель отремонтировать дороги
(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
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20 июля, вторник | Последнее обновление — 11:23 | vz.ru
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