Село Мошково Новосибирской области
Поселок Мошково в этом году празднует 125-летие (фото: Юрий Васильев)
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8 июня, вторник | Последнее обновление — 17:30 | vz.ru
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Российский СПГ угрожает американцам в Азии
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Поговорим о геймченджерах и слетаем в будущее
Михаил Котов, научный журналист
Хотите, попробуем представить будущее со Starship? Если вам оно не понравится – вы можете просто молча идти и представлять себе свое будущее с холдем покером и прелестницами. Итак, на дворе 2025 год. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Где МХАТ и где Бузова
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В случае с Даней Милохиным – Сбер пошел к его аудитории. В случае с Бузовой – ее аудитория пошла во МХАТ. Это не просто принципиальная разница, это в некотором смысле революция – не опускаться до уровня, скажем так, некачественной аудитории, а пытаться поднять ее на свой уровень. Подробности...
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Консерватор – это тот, кто отказывается сходить с ума
Сергей Худиев, публицист, богослов
Консерватор отдает себе отчет в том, что люди склонны массово сходить с ума – причем чем ужаснее их состояние, тем непоколебимее их уверенность в то, что они-то добры, мудры и открыли, наконец, рецепт тысячелетнего счастья. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
Ключи от Киева в руках у Батьки
Обсуждение: 4 комментария
Морская слизь из Турции угрожает Черному морю
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