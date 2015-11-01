Россия отпраздновала светлую Пасху
Пасху 2 мая 2021 года отмечают православные церкви и некоторые католические Восточные церкви (фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»)
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2 мая, воскресенье | Последнее обновление — 17:36 | vz.ru
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Воскресение Христово – фундамент нашей цивилизации
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрицать значение Воскресения для всей нашей истории невозможно – его также невозможно выдернуть из истории, как из человека невозможно выдернуть скелет. Даже воинствующий атеист может изгнать из себя христианство не больше, чем он мог бы изгнать из себя родной язык и культуру. Подробности...
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Берлинская операция была одним из важнейших успехов РККА. Последним в этой самой кровопролитной войне. Операцией, которая положила конец кровопролитию. Через неделю мы отметим ее прямой результат. Подробности...
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Россия ставит условия Центральной Азии
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отгородиться от Центральной Азии Россия не может физически. Пустыня и степь начинаются уже за Волгой и продолжаются вплоть до предгорий Памира и Тянь-Шаня – именно там, не ближе, мы находим настоящие естественные границы. Географическая открытость неизбежно делает страны Центральной Азии внутренней частью российского периметра безопасности. Подробности...
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Список врагов России
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Россия отпраздновала светлую Пасху
Пасху 2 мая 2021 года отмечают православные церкви и некоторые католические Восточные церквиПодробности...
Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»
В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн ДжанвиПодробности...
В Великобритании похоронили принца Филиппа
В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь ФилиппаПодробности...
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.Подробности...
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В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.Подробности...
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