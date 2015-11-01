Россия отпраздновала светлую Пасху

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НОВОСТЬ ЧАСА

Захарова ответила главе МИД Британии цитатой святого Антония

2 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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Что ждет цены на бензин этим летом

Из-за каникул и сельхозработ Россия переживает пиковый спрос на бензин Александр Рюмин/ТАСС
Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
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Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Воскресение Христово – фундамент нашей цивилизации

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрицать значение Воскресения для всей нашей истории невозможно – его также невозможно выдернуть из истории, как из человека невозможно выдернуть скелет. Даже воинствующий атеист может изгнать из себя христианство не больше, чем он мог бы изгнать из себя родной язык и культуру. Подробности...
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Четыре заблуждения о взятии Берлина

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Берлинская операция была одним из важнейших успехов РККА. Последним в этой самой кровопролитной войне. Операцией, которая положила конец кровопролитию. Через неделю мы отметим ее прямой результат. Подробности...
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Россия ставит условия Центральной Азии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отгородиться от Центральной Азии Россия не может физически. Пустыня и степь начинаются уже за Волгой и продолжаются вплоть до предгорий Памира и Тянь-Шаня – именно там, не ближе, мы находим настоящие естественные границы. Географическая открытость неизбежно делает страны Центральной Азии внутренней частью российского периметра безопасности. Подробности...
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

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Россия отпраздновала светлую Пасху

Пасху 2 мая 2021 года отмечают православные церкви и некоторые католические Восточные церкви
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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
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Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
Вы пойдете в этом году в церковь на Пасху?
  • Да

  • Нет, опасаюсь коронавируса

  • Нет, я не православный
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова ответила главе МИД Британии цитатой святого Антония
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    Пасху 2 мая 2021 года отмечают православные церкви и некоторые католические Восточные церкви  (фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»)
    Пасху 2 мая 2021 года отмечают православные церкви и некоторые католические Восточные церкви &#160;(фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»)
    В храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение спецрейсом из Иерусалима привезли частицу Благодатного огня (фото: Сергей Гунеев/РИА Новости)&#160;(фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»)
    Благодатный огонь из Иерусалима раздали в субботу вечером всем желающим в 15 храмах столицы &#160;(фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»)
    Владимир Путин поздравил православных христиан: «Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним»&#160;(фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»)
    Свечи с Благодатным огнем из Иерусалима в руках митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения во время пасхальной службы в Свято-Троицком кафедральном соборе (фото: Донат Сорокин/ТАСС)&#160;(фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»)
    Если нет возможности посетить храм, то освятить праздничные яства можно самостоятельно в домашних условиях: достаточно пропеть пасхальный тропарь и покропить святой водой еду, рассказал протоиерей Андрей Громов (фото: Донат Сорокин/ТАСС)&#160;(фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»)
    Верующие во время пасхальной службы в церкви Архангела Михаила в Грозном (фото: Елена Афонина/ТАСС)&#160;(фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»)
    Битье яиц на Пасху – это детская забава, она не имеет никакого отношения к православным ритуалам, заявил настоятель Георгиевского храма в Нахабино, Павел Островский&#160;(фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»)
    Ортодоксальная восточная церковь в Молдове также отмечают Пасху 2 мая (фото: Dumitru Doru/EPA/ТАСС)&#160;(фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»)


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