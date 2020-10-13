Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре» Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо (фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

