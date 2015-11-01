В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия (фото: Sri Lankan Airforce media/REUTERS)

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