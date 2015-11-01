Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года (фото: Hayoung Jeon/EPA/ТАСС)

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