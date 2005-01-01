В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

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9 мая, суббота  |  Последнее обновление — 16:26  |  vz.ru
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Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Когда в тебя входит Память, ты становишься человеком

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Однажды я проснулся 9 мая и понял, что это главный наш праздник. Сидел, и смотрел, как дрыхнет в своей кроватке мой маленький сын и понимал, что это четверть века назад померший мой дед, однорукий с войны и вечно злой – это он сделал так, что у меня есть сын. Подробности...
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Лукашенко время петь романсы

Максим Соколов, публицист
Обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником – Белоруссией. Подробности...
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Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
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    Путин против Мюнхенского сговора

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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

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      Как Европа выходит из самоизоляции

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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Обсуждение: 5 комментариев
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        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

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          Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших Великую Отечественную войну?
          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

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            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

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              Мексиканская авиакомпания назвала SSJ-100 идеальным самолетом на время пандемии

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              время славы и позора


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              русский адмирал


              Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

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              Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

              Это очень страшно


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              Цифровая валюта


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              Братья-славяне


              Максим Соколов: Лукашенко проглядел важные перемены

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших ВОВ?

              В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

              Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России  (фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»)
              Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России  (фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»)
              Над Москвой пролетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, который за характерную форму антенны получил прозвище «самолет-гриб»  (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)
              Одной из самых зрелищных частей воздушного парада стал пролет строя «Тактическое крыло» Липецкого авиацентра в составе самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ  (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
              Самолет-топливозаправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 продемонстрировали процесс дозаправки в воздухе  (фото: Станислав Красильников/ТАСС)
              Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, известный также как «Белый лебедь» и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 тоже приняли участие в параде  (фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»)
              Военно-транспортный вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ. Ми-26 является крупнейшим в мире серийным транспортным вертолетом  (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
              Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, которые сами военные обычно называют «Аллигатором». Это единственный в мире вертолет с системой катапультирования. Кроме того, он может автономно эксплуатироваться до 15 суток без обслуживания  (фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»)
              Дальние бомбардировщики Ту-95МС тоже были украшением парада. Ту-95 стал первым советским межконтинентальным бомбардировщиком и последним самолетом, построенным по заданию Иосифа Сталина. Это самый быстрый в мире винтовой самолет и единственный в мире серийный турбовинтовой бомбардировщик  (фото: Григорий Дукор/ТАСС)
              Группы высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ и «Стрижи» на самолетах МиГ-29 не перестают восхищать филигранностью управления истребителями  (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
              Военно-транспортный вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ, транспортно-боевые вертолеты Ми-35М, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 и ударные вертолеты Ми-28Н (справа налево)  (фото: Марина Лысцева/ТАСС)
              Штурмовики Су-25, или попросту «Грачи», традиционно раскрашивают небо в цвета российского флага. За десять лет афганского конфликта общие потери Су-25 составили всего 23 самолета. Советские летчики отмечали потрясающую живучесть «Грачей»  (фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»)
              Многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ. Первые Ми-8 появились в шестидесятых годах прошлого столетия. За минувшие годы машина стала самым массовым средним вертолетом в мире. Ми-8АМТШ «Терминатор» является вооруженной версией транспортного вертолета Ми-8  (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

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              Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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              Обсуждение: 5 комментариев

              Россия борется с коронавирусом

              По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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              Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

              В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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