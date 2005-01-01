Шифротелеграммы советских дипломатов в Москву, 1938 год

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2 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 18:45  |  vz.ru
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Российскому сахару придется искать счастья за рубежом

Российские сахарные заводы находятся в кризисеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российская сахарная промышленность столкнулась с проблемами. Сразу несколько сахарных заводов остановились, а многие другие находятся на грани рентабельности – и все из-за огромных урожаев сахарной свеклы в последние годы. Однако у этого кризиса есть и более глубокие причины, чем простое перепроизводство. Может быть, российский сахар будет спасен благодаря поставкам за границу? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии

Турция ударила по России исподтишкаФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
На фоне угроз в адрес посла РФ турецкие националисты напали на квартиры сотрудников российского информагентства «Sputnik Турция». Вместо того, чтобы ловить преступников, полиция почти сутки удерживала самих пострадавших, а заодно и главного редактора агентства. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства Сергея Лаврова, но остановить разворачивающуюся сейчас в Сирии бойню будет гораздо сложнее. Подробности...
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Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов

78-летний Блумберг работает не только с традиционными избирателями вживую, но и с молодежью через InstagramФото: CRISTOBAL HERRERA/EPA/ТАСС
Миллиардер Майкл Блумберг ставит по-крупному, планируя свой блицкриг на «супервторник», когда голосовать будут сразу в 14 штатах. Противник Трампа тратит миллиард долларов на рекламу. Часть этих денег уже ушла на создание мемов. «Веселые картинки» и фразы в соцсетях становятся в США весомым инструментом в борьбе за президентское кресло. На что следует обратить внимание знатокам мемов в России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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За что Белинский убил Баратынского

Владимир Можегов, публицист
Иосиф Бродский, любивший Баратынского, ставил его даже выше Пушкина. С этим можно спорить. Но с тем, что Баратынский – один из величайших русских поэтов, спорить бессмысленно. Он родился сегодня. Подробности...

Полиция скорби - институт бесполезный

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Общественная регламентация, как кому скорбеть по родным и близким – полагаю, не просто бесполезна, но и просто вредна. Даже если регламент идет не от холодного носа, а напрямую от себя, из глубины. Подробности...
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Свобода выбора наркоманов – это свобода за наш счет

Антон Любич, экономист
В ту самую минуту, когда вы читаете эти строки, на улицах российских городов в закладках хранится наркотиков не менее чем на 10 миллиардов рублей. Эти колоссальные суммы тратятся на подрыв здоровья нашего народа. Подробности...
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    Кто уже пострадал от глобального потепления

    Конфликт России и Турции в Сирии: главное

    Коронавирус нашел лазейку в Россию

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      Обсуждение: 8 комментариев

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

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          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

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          • Просто признание вины

          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

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          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
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            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

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              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

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              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?

              Шифротелеграммы советских дипломатов в Москву, 1938 год

              Шифртелеграмма первого секретаря полпредства СССР в Чехословакии М.С.Шапрова в НКИД СССР о реакции министра иностранных дел Чехословакии К.Крофты на официальное заявление наркома иностранных дел СССР М.М.Литвинова в связи с обострением положения в Европе. 17 марта 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма первого секретаря полпредства СССР в Чехословакии М.С.Шапрова в НКИД СССР о реакции министра иностранных дел Чехословакии К.Крофты на официальное заявление наркома иностранных дел СССР М.М.Литвинова в связи с обострением положения в Европе. 17 марта 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР об ультиматуме, предъявленном Польшей Литве, и реакции Великобритании на аншлюс Австрии и официальное заявление наркома иностранных дел СССР М.М.Литвинова в связи с обострением положения в Европе. 18 марта 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР об ультиматуме, предъявленном Польшей Литве, и реакции Великобритании на аншлюс Австрии и официальное заявление наркома иностранных дел СССР М.М.Литвинова в связи с обострением положения в Европе. 18 марта 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР об ультиматуме, предъявленном Польшей Литве, и реакции Великобритании на аншлюс Австрии и официальное заявление наркома иностранных дел СССР М.М.Литвинова в связи с обострением положения в Европе. 18 марта 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР об ультиматуме, предъявленном Польшей Литве, и реакции Великобритании на аншлюс Австрии и официальное заявление наркома иностранных дел СССР М.М.Литвинова в связи с обострением положения в Европе. 18 марта 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о политике английских правящих кругов по отношению к Чехословакии и их попытках удержать Францию от выполнения своих союзнических обязательств по франко-чехословацкому договору. 22 марта 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о политике английских правящих кругов по отношению к Чехословакии и их попытках удержать Францию от выполнения своих союзнических обязательств по франко-чехословацкому договору. 22 марта 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Запись беседы полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского с министром иностранных дел Чехословакии К.Крофтой о внутри- и внешнеполитическом положении Чехословакии, позиции СССР относительно польско-литовского конфликта и возможной германо-чехословацкой войне. 23 марта 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Запись беседы полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского с министром иностранных дел Чехословакии К.Крофтой о внутри- и внешнеполитическом положении Чехословакии, позиции СССР относительно польско-литовского конфликта и возможной германо-чехословацкой войне. 23 марта 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Запись беседы полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского с министром иностранных дел Чехословакии К.Крофтой о внутри- и внешнеполитическом положении Чехословакии, позиции СССР относительно польско-литовского конфликта и возможной германо-чехословацкой войне. 23 марта 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Запись беседы полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского с министром иностранных дел Чехословакии К.Крофтой о внутри- и внешнеполитическом положении Чехословакии, позиции СССР относительно польско-литовского конфликта и возможной германо-чехословацкой войне. 23 марта 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Запись беседы полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского с министром иностранных дел Чехословакии К.Крофтой о внутри- и внешнеполитическом положении Чехословакии, позиции СССР относительно польско-литовского конфликта и возможной германо-чехословацкой войне. 23 марта 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Запись беседы полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского с министром иностранных дел Чехословакии К.Крофтой о внутри- и внешнеполитическом положении Чехословакии, позиции СССР относительно польско-литовского конфликта и возможной германо-чехословацкой войне. 23 марта 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо временного поверенного в делах СССР в Германии Г.А.Астахова врио наркома иностранных дел СССР В.П.Потемкину о результатах германо-итальянских переговоров в Риме и степени готовности Германии к захвату Чехословакии. 17 мая 1938 г  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо временного поверенного в делах СССР в Германии Г.А.Астахова врио наркома иностранных дел СССР В.П.Потемкину о результатах германо-итальянских переговоров в Риме и степени готовности Германии к захвату Чехословакии. 17 мая 1938 г  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма временного поверенного в делах СССР в Германии Г.А.Астахова в НКИД СССР о подготовке Германии к нападению на Чехословакию и планах немцев соединить каналом реки Рейн и Дунай. 21 мая 1938 г  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР во Франции Я.З.Сурица в НКИД СССР о беседе с премьер-министром Франции Э.Даладье о проблемах франко- советского военно-технического сотрудничества и позиции Польши и Румынии в случае нападения Германии на Чехословакию. 25 мая 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР во Франции Я.З.Сурица в НКИД СССР о беседе с премьер-министром Франции Э.Даладье о проблемах франко- советского военно-технического сотрудничества и позиции Польши и Румынии в случае нападения Германии на Чехословакию. 25 мая 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР во Франции Я.З.Сурица в НКИД СССР о беседе с премьер-министром Франции Э.Даладье о проблемах франко- советского военно-технического сотрудничества и позиции Польши и Румынии в случае нападения Германии на Чехословакию. 25 мая 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР во Франции Я.З.Сурица в НКИД СССР о беседе с премьер-министром Франции Э.Даладье о проблемах франко- советского военно-технического сотрудничества и позиции Польши и Румынии в случае нападения Германии на Чехословакию. 25 мая 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Запись беседы полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского с министром иностранных дел Чехословакии К.Крофтой о давлении Англии и Франции на Чехословакию с целью предоставления дополнительных прав судетским немцам и возможном участии Польши в нападении Германии на Чехословакию. 14 июня 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Запись беседы полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского с министром иностранных дел Чехословакии К.Крофтой о давлении Англии и Франции на Чехословакию с целью предоставления дополнительных прав судетским немцам и возможном участии Польши в нападении Германии на Чехословакию. 14 июня 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)

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