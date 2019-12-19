НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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29 января, среда  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
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Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание

Су-57 пока еще выпущен в единичных экземплярахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Десять лет назад, 29 января 2010 года, совершил первый полет самый лучший, самый современный и, пожалуй, самый дорогостоящий боевой самолет России – истребитель Су-57. Несмотря на все несомненные достоинства этой машины, она до сих пор не поступила в войска. Почему судьба Су-57 оказалась настолько неоднозначной? Подробности...
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Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

Владимир Можегов, публицист
Русская литература в своем нравственном горении, быть может, единственная христианская литература нового времени, кончается с Чеховым и декадентами, как интеллигенция кончается с Лениным. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
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    «Сделка века» от Трампа: главное

    Россия выиграла битву за русскую водку

    Десять главных фактов о новом смертельном коронавирусе

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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

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          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
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          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
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              НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

              НАСА раскрыло планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс  (фото: Axiom Space)
              НАСА раскрыло планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс  (фото: Axiom Space)
              В 2021 году на Международную космическую станцию должен быть доставлен первый полностью коммерческий модуль в истории МКС. Модуль называется Axiom – по имени компании-разработчика Axiom Space. Сообщается, что с 2024 года НАСА планирует начать полную приватизацию своей части МКС  (фото: Axiom Space)
              Судя по представленным НАСА картинкам, своими интерьерами модуль Axiom напоминает звездолеты из фантастических фильмов. Планируется, что именно в этом модуле будут обитать космические туристы. Как говорят в НАСА, продолжительность таких туристических миссий должна составлять около 10 суток  (фото: Axiom Space)
              НАСА предполагает, что Axiom будет использован не только для туризма, но и для экспериментов на самой МКС  (фото: Axiom Space)
              Компания-разработчик Axiom Space сообщила, что модуль будет оборудован помещением для экипажа с интерактивным экраном. Она также заранее изобразила иллюминатор, из которого должен открываться вид на Землю  (фото: Axiom Space)
              Американское агентство надеется, что различные работы и тесты на модуле помогут подготовке будущих миссий на Луну и Марс. В число этих миссий, кстати, входит и отправка на Луну первой женщины  (фото: Axiom Space)

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              НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

              НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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              Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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              Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

              Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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