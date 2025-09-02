  • Новость часаСтало известно о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске
    Кино должно оживить школу
    2 сентября 2025, 09:00 Мнение

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Принято считать, что современные молодые люди – преимущественно визуалы. Их мозг в первую очередь реагирует на картинку. Текст без картинки не привлекает потребителя, не приносит много просмотров, и блогеры стараются любое своё сообщение для публики сопроводить иллюстрацией. Да и алгоритмы соцсетей настроены таким образом, чтобы продвигать прежде всего визуальный контент. А уж движущаяся картинка вообще вне конкуренции, недаром в хронике происшествий периодически мелькают юные видеоблогеры, попадающие в аварии на шикарных автомобилях.

    Однако это не уникальная ситуация для нашего общества. В определённом смысле можно сказать, что история повторяется.

    В начале прошлого века, когда на арену истории вышли массы неграмотных или полуграмотных людей, эти люди по необходимости тоже были визуалами. В то время плакат, фильм стали мощнейшими орудиями пропаганды и просвещения. Именно тогда родилось изречение о кино как главнейшем из всех искусств, которое и сегодня регулярно цитируется, когда заходит разговор о судьбах нашего кинематографа.

    Администраторы российского просвещения наконец-то осознали, что на одни лишь тексты из учебников и произведения титанов русской литературы надежды нет, поэтому детей, приходящих в школу, надо поджидать с готовой охапкой визуального контента.

    И тут на помощь приходит классика отечественного кино. Добрые и поучительные фильмы нашего детства, вашего детства; собственно, любой взрослый человек у нас в стране вырос примерно на одном и том же кино. Цитаты из десятков фильмов вошли в наш культурный код, по которому свой своего всегда распознает.

    Если перед школой стоит задача привить детям российские традиционные духовно-нравственные ценности, то лучших учебных пособий не найти. Но для начала нужно было подготовить список фильмов, которые предложат школьникам.

    Составление списков – тоже занятие, популярное среди блогеров. Наверное, каждый встречал в сети списки наподобие «100 шедевров мирового кинематографа» и пытался сосчитать, что он смотрел, а что нет. По тому же пути решил двинуться и Совет при Президенте РФ по культуре и искусству. В составленном им перечне – тоже ровно сто фильмов.

    Ругать этот список в целом не за что, составлен он довольно продуманно. Можно лишь отметить его особенности.

    В список попали исключительно советские фильмы. Это контрастирует со школьной программой по литературе, где упор всё-таки делается на дореволюционных писателей, хотя пятая часть фильмов из списка снята по произведениям авторов «золотого» XIX века. Можно сказать, что кино – более современный инструмент воспитания.

    Однако стоит задуматься над тем, что для современных школьников фильмы, снятые в середине 1980-х (а ничего «свежее» в списке нет) – это кино времён юности их дедушек. А фильмы начала семидесятых смотрели их молодые прадедушки. То есть разрыв поколений тут, конечно, не как с Пушкиным или Толстым, но всё равно внушительный.

    Можно, разумеется, упрекнуть наш кинематограф в том, что почти за сорок лет не было снято ничего, что стоило бы показать школьникам, но это было бы не совсем справедливо. По крайней мере Алексея Балабанова уже совершенно точно не вырежешь не только из истории кино, но и из истории нашего общественного сознания. Хотя бы в отцензурированные версии «Брат» и «Брат – 2» школьники должны знать.

    Если детей теперь обязали смотреть культовый сериал «Место встречи изменить нельзя», то с чистой совестью им можно было бы рекомендовать и сериал Сергея Урсуляка «Ликвидация». Об опыте веры ученики могли бы узнать из фильма Павла Лунгина «Остров». Думаю, каждый мог бы назвать примеры постсоветских фильмов, которые были бы уместны в школьной программе.

    Не очень понятно, почему в топ-100 не попал Сергей Соловьёв – самый молодёжный из советских режиссёров, фильмы которого говорят именно о тех проблемах, которые волнуют человека на пороге взрослой жизни. «Сто дней после детства» и «Асса» – это этапные вещи, о которых в своё время многие спорили.

    Вообще в списке не так много фильмов, которые рассказывали бы детям о них самих. Всё-таки «Доживём до понедельника» – это взгляд из учительской. Из фильмов Ильи Фрэза о школьной влюблённости взят более старый («Я Вас любил» 1967 года), хотя куда более известна более поздняя лента «Вам и не снилось» (1980). «Двум капитанам» 1976 года составители предпочли «Два капитана» 1955 года. А как можно было пройти мимо «Приключений Электроника» и «Гостьи из будущего»?

    Разумеется, список не резиновый. Мир кино необъятен. Но мне кажется, можно было бы выделить хотя бы десятипроцентную квоту зарубежной классике. А то ведь дети могут не увидеть ни Чаплина, ни Феллини и не узнать, что Голливуд когда-то производил не только «блокбастеры».

    Впрочем, список составлен так, что действие почти всех отобранных фильмов происходит на территории нашей страны. Среди немногих исключений – «Человек с бульвара Капуцинов» Аллы Суриковой. Или «Солярис» Андрея Тарковского. Кстати, выбор «Соляриса» я хорошо понимаю, сам очень любил этот фильм именно в старших классах. Но если говорить о советском фантастическом кино для школьников, то без дилогии «Москва – Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» перечень выглядит неполным.

    Однако список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются. Министерство просвещения предлагает использовать материалы кино на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки. Но было бы интересно узнать об этом подробнее.

    Скажем, будут ли на уроках демонстрироваться отрывки из фильмов? Или во внеучебное время будут организованы обязательные киносеансы для всего класса? А может, каждому ученику будет даваться задание посмотреть тот или иной фильм самостоятельно (или, как сказано в пометке напротив некоторых пунктов списка, «в сопровождении родителей»)? Наконец, будут ли дети писать сочинения о просмотренных кинокартинах? А может, дело ограничится обсуждением в классе?

    Так или иначе, появление кино в качестве обязательного элемента программы должно несколько оживить учебный процесс. А если кино будет преподноситься школьникам не только как иллюстративный материал, но и с полным пониманием его ценности как вида искусства, то российские школы в скором времени будут с нетерпением ждать в гости киноведов и кинокритиков, режиссёров и актёров. Тем более что в Каннах и Берлине им пока что не очень рады.

