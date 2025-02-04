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    Неприличная болезнь языка

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    4 февраля 2025, 08:44 Мнение

    Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

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    Патриарх Кирилл, выступая на Рождественских образовательных чтениях, еще раз обратил внимание на такую проблему, как распространение матерной брани, назвав ее «духовной болезнью». Он отметил, что «хотя публичная нецензурная брань и приравнена законодательно к мелкому хулиганству, фактически сегодня она легитимизируется в обществе. Она может прозвучать в театральных постановках, кино, безбарьерно и абсолютно бесконтрольно распространяется в интернете. Необходимо найти способ лишить мат созданной ему популярности. Ведь это борьба за умы и даже за сердца людей».

    Судя по комментариям в Сети, некоторые склонны считать это бессмысленным религиозным пуризмом, попыткой диктовать церковные нормы всему обществу. Но мат – это не только нечестие с точки зрения религии.

    Это серьезная беда с любой точки зрения.

    В криминологии есть так называемая теория разбитых окон. Ее суть сводится тому, что мелкие проявления неуважения к обществу провоцируют все более крупные. Если, например, люди видят разбитое окно, которое никто не вставляет, они приходят к выводу, что за порядком тут никто не следит – и вообще это не приличный район, а криминальная клоака, так что и стесняться нечего, и очень скоро здесь не остается ни одного неразбитого окна.

    Согласно этой теории, для того чтобы понизить уровень «серьезной», насильственной преступности, нужно бороться с мелкими проявлениями неуважения к общественному порядку – например, вандализмом. Разрисованные хулиганами вагоны метро должны быстро отмываться, разбитые стекла – вставляться, а сами мелкие безобразники в обязательном порядке сталкиваться с предусмотренными законом взысканиями.

    Исследования, которые проводили криминологи, указывают на то, что люди, которые переезжают из бедных и криминальных районов в более благополучные, как правило, ведут себя на новом месте как законопослушные граждане – то есть на формирование противоправного поведения большое, едва ли не определяющее влияние имеет окружение.

    Одна из составляющих этого окружения – язык, на котором в данном районе принято говорить, общий уровень манер и воспитанности, которые люди проявляют в общении друг с другом.

    Собственно, мат – это языковой аналог разбитых окон. Он предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем; мы не испытываем никакого уважения и привязанности ни к месту, в котором живем, ни к языку, на котором разговариваем».

    Другой аспект проблемы, на который стоит обратить внимание: мат выступает как заменитель обычного языка для тех, кто говорит на нем с трудом. Не потому, что они иностранцы, а потому что им трудно формулировать мысли даже для самих себя. Из-за этого любое действие – от драки до работы – описывается одним и тем же глаголом, любой человек или неодушевленный предмет – в пределах двух существительных, и тот же набор слов используется для выражения всех эмоций – от восхищения до возмущения.

    Поэтому мат, если можно так сказать, «органично» звучит в речи людей, страдающих алкоголизмом, как симптом горестного повреждения мозга, который уже не в состоянии справиться с обычным языком. Но это не только симптом – это вредоносный фактор сам по себе.

    Деградация языка, на котором человек говорит, ведет к личной деградации – неспособности внятно выражать и формулировать свои мысли. «Богатство родного языка» – это не просто знакомый со школьной скамьи штамп, это отражение способности народа к государственному, культурному, научному и духовному творчеству.

    Есть хорошо известная фраза «здесь матом не ругаются – здесь им разговаривают». Но разговаривая матом, нельзя ни сформулировать научную теорию, ни принять мудрые законы, ни написать великий роман, ни (тем более) признаться в любви. Человек, который «разговаривает матом», духовно, культурно и интеллектуально искалечен, его творческий потенциал совершенно подавлен.

    Скверноматерная брань – это тяжелая болезнь языка и культуры, которая имеет свои разрушительные последствия и для отдельных людей, и для общества в целом, причем деградация на культурном и духовном уровне неизбежно переходит на социальный, политический, даже научный и технологический уровень.

    Поэтому мы ни в коем случае не должны относиться к мату как к чему-то безобидному. Ему совершенно точно не место в общественном пространстве, а тем более на телевидении и в СМИ. 

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