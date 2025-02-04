Неприличная болезнь языка

Патриарх Кирилл, выступая на Рождественских образовательных чтениях, еще раз обратил внимание на такую проблему, как распространение матерной брани, назвав ее «духовной болезнью». Он отметил, что «хотя публичная нецензурная брань и приравнена законодательно к мелкому хулиганству, фактически сегодня она легитимизируется в обществе. Она может прозвучать в театральных постановках, кино, безбарьерно и абсолютно бесконтрольно распространяется в интернете. Необходимо найти способ лишить мат созданной ему популярности. Ведь это борьба за умы и даже за сердца людей».

Судя по комментариям в Сети, некоторые склонны считать это бессмысленным религиозным пуризмом, попыткой диктовать церковные нормы всему обществу. Но мат – это не только нечестие с точки зрения религии.

Это серьезная беда с любой точки зрения.

В криминологии есть так называемая теория разбитых окон. Ее суть сводится тому, что мелкие проявления неуважения к обществу провоцируют все более крупные. Если, например, люди видят разбитое окно, которое никто не вставляет, они приходят к выводу, что за порядком тут никто не следит – и вообще это не приличный район, а криминальная клоака, так что и стесняться нечего, и очень скоро здесь не остается ни одного неразбитого окна.

Согласно этой теории, для того чтобы понизить уровень «серьезной», насильственной преступности, нужно бороться с мелкими проявлениями неуважения к общественному порядку – например, вандализмом. Разрисованные хулиганами вагоны метро должны быстро отмываться, разбитые стекла – вставляться, а сами мелкие безобразники в обязательном порядке сталкиваться с предусмотренными законом взысканиями.

Исследования, которые проводили криминологи, указывают на то, что люди, которые переезжают из бедных и криминальных районов в более благополучные, как правило, ведут себя на новом месте как законопослушные граждане – то есть на формирование противоправного поведения большое, едва ли не определяющее влияние имеет окружение.

Одна из составляющих этого окружения – язык, на котором в данном районе принято говорить, общий уровень манер и воспитанности, которые люди проявляют в общении друг с другом.

Собственно, мат – это языковой аналог разбитых окон. Он предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем; мы не испытываем никакого уважения и привязанности ни к месту, в котором живем, ни к языку, на котором разговариваем».

Другой аспект проблемы, на который стоит обратить внимание: мат выступает как заменитель обычного языка для тех, кто говорит на нем с трудом. Не потому, что они иностранцы, а потому что им трудно формулировать мысли даже для самих себя. Из-за этого любое действие – от драки до работы – описывается одним и тем же глаголом, любой человек или неодушевленный предмет – в пределах двух существительных, и тот же набор слов используется для выражения всех эмоций – от восхищения до возмущения.

Поэтому мат, если можно так сказать, «органично» звучит в речи людей, страдающих алкоголизмом, как симптом горестного повреждения мозга, который уже не в состоянии справиться с обычным языком. Но это не только симптом – это вредоносный фактор сам по себе.

Деградация языка, на котором человек говорит, ведет к личной деградации – неспособности внятно выражать и формулировать свои мысли. «Богатство родного языка» – это не просто знакомый со школьной скамьи штамп, это отражение способности народа к государственному, культурному, научному и духовному творчеству.

Есть хорошо известная фраза «здесь матом не ругаются – здесь им разговаривают». Но разговаривая матом, нельзя ни сформулировать научную теорию, ни принять мудрые законы, ни написать великий роман, ни (тем более) признаться в любви. Человек, который «разговаривает матом», духовно, культурно и интеллектуально искалечен, его творческий потенциал совершенно подавлен.

Скверноматерная брань – это тяжелая болезнь языка и культуры, которая имеет свои разрушительные последствия и для отдельных людей, и для общества в целом, причем деградация на культурном и духовном уровне неизбежно переходит на социальный, политический, даже научный и технологический уровень.

Поэтому мы ни в коем случае не должны относиться к мату как к чему-то безобидному. Ему совершенно точно не место в общественном пространстве, а тем более на телевидении и в СМИ.