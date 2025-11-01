  • Новость часаВС России уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ у Константиновки
    Зачем старики глушат молодые голоса
    1 ноября 2025, 10:00 Мнение

    Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно всё испортит. Боялись в своё время миллениалов. Теперь боятся зумеров

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    В нашей культуре параллельно происходят два любопытных явления. В мире кино идут бурные споры о новом сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». А в области литературы самой обсуждаемой книгой становится новый роман Александра Проханова «Лемнер». У меня нет ни цели, ни желания анализировать какое-либо из этих произведений по существу. Мне кажется, гораздо важнее тот факт, что одному из творцов, внезапно оказавшихся на пике актуальности, 88 лет, а другому 87.

    Я с почтением отношусь к обоим, но, при всём уважении, в этом возрасте было бы уместнее почивать на лаврах. Способность к осмыслению действительности имеет свои физиологические пределы, природу обмануть невозможно. Зато, как оказывается, можно обмануть публику, принимающую давно сформировавшийся, застрявший в прошлом взгляд художника на мир за его высказывание о современности.

    Это не разовый курьёз, а один из примеров инерционности мышления в нашем мире, который, казалось бы, помешан на стремлении идти в ногу со временем. Если говорить о литературе, то это хорошо показал прошлогодний сезон национальной премии «Слово», по итогам которого были награждены, в частности, тот же Проханов, его ровесница Юнна Мориц и поэт Вячеслав Куприянов, который младше них на пару лет.

    Мы уважаем старость, и это хорошо.

    Но мы не умеем слышать молодых, и это плохо.

    Нам проще сосредоточить внимание на привычных фигурах.

    Мы можем неделями обсуждать очередное интервью 76-летней Аллы Пугачёвой, которая никак не станет иноагентом. Хотя уже давно следовало выкинуть её из головы, сказав спасибо за былые хиты.

    Да что говорить, если половина новостей в России повествует о том, какую очередную сентенцию произнёс 79-летний Дональд Трамп. Допустим, его должность оправдывает повышенное внимание к нему, но беспрерывная шумиха вокруг этого старика, отделённого от нас океанами, лишь подчёркивает общую тенденцию.

    Было ли когда-нибудь иначе? Разумеется. Вспомним 1912 год. 32-летний Александр Блок присутствует в роли старшего товарища и литературного генерала на первом заседании «Цеха поэтов», благословляя пишущую молодёжь, которой верховодит 26-летний Николай Гумилёв. Пройдёт три года, и читающая Россия услышит голос Владимира Маяковского, которому исполнилось 22. Где же сегодняшние «красивые, двадцатидвухлетние», голос которых был бы слышен? Вопрос, увы, риторический.

    Что касается молодой литературы, то она вся сегодня инкубаторская. Едва человек приступает к первым пробам пера, как его берёт в оборот система литучёбы: семинары, мастерские, школы креативного письма, солидные премии для категории «до 35» или «до 27». Такой развитой инфраструктуры для работы с творческой молодёжью и близко не было в Советском Союзе.

    Для юных музыкантов, художников, актёров действуют арт-кластер «Таврида» и прочие центры творческого развития. Причём эти институции работают не вхолостую, они дают продукт, порой даже симпатичный. Но я не могу сказать, что молодые сегодня создают пресловутые «смыслы», конструируют будущее. Скорее, они отрабатывают техзадания своих старших кураторов. А о будущем российская аудитория по-прежнему предпочитает гадать на кофейной гуще очередного романа Виктора Пелевина (63 года).

    Может быть, дело в том, что старшие, воспитывая молодёжь, хотели бы видеть в ней не более чем продолжение самих себя, а ещё лучше – своих собственных отцов и дедов. Где такие воспитанники могли бы найти себе место? Только в хоре, где привычно солируют старики.

    Наше общество, как мне кажется, чувствует страх перед каждым новым поколением, которое входит в жизнь. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно всё испортит. Боялись в своё время миллениалов. Но миллениалы выросли, они уже не молодёжь, а становой хребет нашего народа. И ничто не рухнуло; оказалось, что на этих людей можно опереться.

    Теперь боятся зумеров: мол, и к реальной жизни они не приспособлены, и от гаджетов слишком зависимы, и читать не приучены, а как у них с патриотизмом, вообще непонятно. При этом за культуру поколения в целом принимают крайние формы её проявления: скажем, технологический слэнг или речь городских низов.

    Но такое упрощение искажает нашу оптику.

    В то же время, например, недавно вышедший реалити-сериал «Монастыринг» показывает, что между молодыми блогерами, на первый взгляд ничего не желающими знать, кроме своих гаджетов, и православными монахами, людьми совершенно иного склада, возможно понимание.

    Мне кажется, навязчивый страх межпоколенческого раскола должен уступить место доверию. Было бы непродуктивно считать, что молодые, предоставленные самим себе, то есть не обложенные флажками параноидальных запретов и воспитательных мероприятий, способны только распевать песни иноагентов на улицах городов. Кто-то, конечно, так и поступит, иные же заговорят собственным голосом, заново определят для себя вечные ценности Родины, творчества и свободы.

    Почему это вообще важно? Потому что нашей стране после того, как мы завершим СВО, потребуется общенародная мобилизация всех сил ради мирного развития, которое неизбежно станет продолжением войны другими средствами.

    К примеру, мы в последнее время слышим пожелания, чтобы женщины начинали рожать как можно раньше; некоторые даже предлагают поощрять школьниц к деторождению. Это понятно, стране нужны новые граждане. Но разве менее важно, чтобы люди как можно раньше начинали думать, творить, создавать что-то полезное?

    Недавно свой 70-летний юбилей отметил Билл Гейтс, и по этому поводу стоит вспомнить, что он и его ровесники ещё в школьном возрасте начали технологическую революцию, которая на полвека продлила мировое господство Соединённых Штатов, в то время переживавших не лучшие времена. Нам бы сейчас такое поколение пригодилось. Но нужно дать ему раскрыть своё истинное, а не навязанное содержание, нужно быть готовыми расслышать его подлинный голос. Ведь в конечном счёте будущее всё равно определят те, кто придёт после нас, хотим мы того или нет.

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат. Подробности

    Почему россияне приравняли иноагентов к предателям

    Для большинства россиян «иностранный агент» – это не инакомыслящий, а предатель, работающий против страны. Такие данные представил ВЦИОМ. Опрос показывает: респонденты не просто осуждают таких лиц, но и требуют принятия против них жестких мер. Почему в обществе сложилось именно такое отношение к иноагентам и как это может повлиять на ужесточение законодательства? Подробности

    Эстония желает угрожать всему российскому Северо-Западу

    Эстония намерена закупить в Южной Корее ракетные системы, которые способны резко осложнить оперативную обстановку на российском Северо-Западе. О каком именно виде оружия идет речь, почему оно настолько опасно и какие сходства и различия имеет по сравнению с американской системой HIMARS? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

