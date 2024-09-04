«Смерть экспертизы» пора остановить

На днях сенатор Наталия Косихина предложила наказывать людей без медицинского образования, раздающих в интернете советы по здоровью. Она, в частности, сказала:
«Убеждена, что люди без медицинского образования не имеют ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения права пропагандировать на широкую аудиторию методы лечения и выдавать их за истину! ... Считаю возможным введение административной и уголовной ответственности для таких лиц в зависимости от пострадавших и степени травмы для здоровья, полученной после применения людьми вредных советов».
Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети. Специалисты обозначают эту беду, как «смерть экспертизы».
Проблема в том, что в состязании за умы и сердца аудитории побеждает не самый компетентный, а самый артистичный. Нагоняющий сладкой жути конспиролог со своим «а власти скрывают» соберет гораздо больше подписчиков, чем серьезный ученый. «Сердце млеет, гадалке внимая», а вот внимая специалисту в соответствующей области – нет, не млеет.
Тут способность задеть эмоции аудитории, вызвать резонанс, привлекает гораздо больше подписчиков, чем способность ясно объяснить сложные вещи.
Специалисты обычно отличаются осторожностью в оценках и прогнозах – что вызывает понятное раздражение: «че ты на кафедру-то залез, если сам толком не знаешь?» Самозванцы всегда готовы продать публике то, что она купит – и сделать это с видом самым несокрушимо-уверенным.
У них везде «свои источники», и по вечерам они выпивают в сильными мира сего, «генералами различных спецслужб» и другими таинственными личностями, посвященными в разные жгучие «тайны», которые они по-дружески выбалтывают блогерам за кружкой пива.
Это можно считать неизбежными издержками интернета и более-менее свободного рынка информации. Но иногда издержки становятся чрезмерными – в частности, когда речь идет об околомедицинском шарлатанстве.
В Сети можно найти каналы добросовестных и компетентных медиков, которые занимаются важным делом медицинского просвещения. Мы должны быть им благодарны – они приносят большую пользу, помогают сохранять жизни и здоровье людей.
Но такие каналы могут проигрывать конкуренцию откровенным шарлатанам.
Болеть тяжело, неприятно и дорого. Поэтому сообщения вида «Официальная медицина вас обманывает! Эта болезнь запросто лечится содой/солью/медом» или еще какими-то домашними средствами – всегда будут находить себе благодарную, вернее, уязвимую, аудиторию.
Доверие больного – часто слабое место в процессе лечения. Нередко люди, особенно пожилые, впадают в нездоровую подозрительность по отношению к медикам, которые «здорового залечат». И вот в эту уязвимость и встраиваются шарлатаны, которые поддакивают: «Да, точно, официальной медицине верить нельзя. Нам – можно».
Иногда за этим стоят финансовые мотивы – люди обогащаются, продавая то, что в народе называется «фуфломицинами». Иногда – чисто психологические, человеку просто нравится ощущать себя гуру, которого внимательно слушают и указаниям которого повинуются. Иногда – просто душевное нездоровье, когда человек пребывает на «прямой связи с космосом», откуда к нему поступают указания, как лечить все болезни.
Беда в том, что все это оборачивается реальными проблемами – даже смертями. Люди, которые могли бы жить еще десятилетиями, доверься они врачам, погибают, пытаясь лечиться, следуя указаниям из интернета.
Медицинская практика требует тщательной сертификации – когда вы приходите на прием к врачу, в государственную или частную клинику, вы всегда можете быть уверены, что он окончил профильный вуз, имеет опыт работы по специальности. Государство следит за тем, чтобы вы не наткнулись на шарлатана.
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Более того, врач несет ответственность за свои рекомендации. Если он посоветует пациенту прекратить принимать жизненно необходимое лекарство, его привлекут к суду, и это понятно. Неправильный совет может стоит пациенту жизни и здоровья.
Но в интернете вся эта система предохранителей отсутствует. Как в том анекдоте, кто первым схватил белый халат – тот и доктор.
Конечно, нельзя запретить людям делать в Сети безответственные и безграмотные высказывания. Но если человек, скажем, говорит что-то безграмотное в области истории, религии или науки, его слушатели от этого не умирают. Тут уместно противопоставить запудриванию мозгов нормальное просвещение.
Но область медицины отличается тем, что ложные верования и практики тут не просто выставляют человека глупым – они могут его вполне физически убить.
Поэтому оставлять процесс на самотек в этой области невозможно.
Медицинских блогеров стоит сертифицировать – и выдавать разрешение на такую деятельность, аналогичное разрешению на другие виды медицинской практики. И действительно, они должны нести ответственность за «вредные советы».
Совсем не обязательно уголовную. Тут уместен принцип «экономии репрессии», наказание должно удерживаться на минимальном уровне, на котором оно работает – но как-то пресекать такую деятельность необходимо.
А затем подумать, как распространить эту практику и на другие виды деятельности – чтобы экспертиза не умерла окончательно.