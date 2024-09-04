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    «Смерть экспертизы» пора остановить

    @ Erik Reis/Global Look Press

    4 сентября 2024, 11:30 Мнение

    «Смерть экспертизы» пора остановить

    Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    На днях сенатор Наталия Косихина предложила наказывать людей без медицинского образования, раздающих в интернете советы по здоровью. Она, в частности, сказала:

    «Убеждена, что люди без медицинского образования не имеют ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения права пропагандировать на широкую аудиторию методы лечения и выдавать их за истину! ... Считаю возможным введение административной и уголовной ответственности для таких лиц в зависимости от пострадавших и степени травмы для здоровья, полученной после применения людьми вредных советов».

    Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети. Специалисты обозначают эту беду, как «смерть экспертизы».

    Проблема в том, что в состязании за умы и сердца аудитории побеждает не самый компетентный, а самый артистичный. Нагоняющий сладкой жути конспиролог со своим «а власти скрывают» соберет гораздо больше подписчиков, чем серьезный ученый. «Сердце млеет, гадалке внимая», а вот внимая специалисту в соответствующей области – нет, не млеет.

    Тут способность задеть эмоции аудитории, вызвать резонанс, привлекает гораздо больше подписчиков, чем способность ясно объяснить сложные вещи.

    Специалисты обычно отличаются осторожностью в оценках и прогнозах – что вызывает понятное раздражение: «че ты на кафедру-то залез, если сам толком не знаешь?» Самозванцы всегда готовы продать публике то, что она купит – и сделать это с видом самым несокрушимо-уверенным.

    У них везде «свои источники», и по вечерам они выпивают в сильными мира сего, «генералами различных спецслужб» и другими таинственными личностями, посвященными в разные жгучие «тайны», которые они по-дружески выбалтывают блогерам за кружкой пива.

    Это можно считать неизбежными издержками интернета и более-менее свободного рынка информации. Но иногда издержки становятся чрезмерными – в частности, когда речь идет об околомедицинском шарлатанстве.

    В Сети можно найти каналы добросовестных и компетентных медиков, которые занимаются важным делом медицинского просвещения. Мы должны быть им благодарны – они приносят большую пользу, помогают сохранять жизни и здоровье людей.

    Но такие каналы могут проигрывать конкуренцию откровенным шарлатанам.

    Болеть тяжело, неприятно и дорого. Поэтому сообщения вида «Официальная медицина вас обманывает! Эта болезнь запросто лечится содой/солью/медом» или еще какими-то домашними средствами – всегда будут находить себе благодарную, вернее, уязвимую, аудиторию.

    Доверие больного – часто слабое место в процессе лечения. Нередко люди, особенно пожилые, впадают в нездоровую подозрительность по отношению к медикам, которые «здорового залечат». И вот в эту уязвимость и встраиваются шарлатаны, которые поддакивают: «Да, точно, официальной медицине верить нельзя. Нам – можно».

    Иногда за этим стоят финансовые мотивы – люди обогащаются, продавая то, что в народе называется «фуфломицинами». Иногда – чисто психологические, человеку просто нравится ощущать себя гуру, которого внимательно слушают и указаниям которого повинуются. Иногда – просто душевное нездоровье, когда человек пребывает на «прямой связи с космосом», откуда к нему поступают указания, как лечить все болезни.

    Беда в том, что все это оборачивается реальными проблемами – даже смертями. Люди, которые могли бы жить еще десятилетиями, доверься они врачам, погибают, пытаясь лечиться, следуя указаниям из интернета.

    Медицинская практика требует тщательной сертификации – когда вы приходите на прием к врачу, в государственную или частную клинику, вы всегда можете быть уверены, что он окончил профильный вуз, имеет опыт работы по специальности. Государство следит за тем, чтобы вы не наткнулись на шарлатана.

    Более того, врач несет ответственность за свои рекомендации. Если он посоветует пациенту прекратить принимать жизненно необходимое лекарство, его привлекут к суду, и это понятно. Неправильный совет может стоит пациенту жизни и здоровья.

    Но в интернете вся эта система предохранителей отсутствует. Как в том анекдоте, кто первым схватил белый халат – тот и доктор.

    Конечно, нельзя запретить людям делать в Сети безответственные и безграмотные высказывания. Но если человек, скажем, говорит что-то безграмотное в области истории, религии или науки, его слушатели от этого не умирают. Тут уместно противопоставить запудриванию мозгов нормальное просвещение.

    Но область медицины отличается тем, что ложные верования и практики тут не просто выставляют человека глупым – они могут его вполне физически убить.

    Поэтому оставлять процесс на самотек в этой области невозможно.

    Медицинских блогеров стоит сертифицировать – и выдавать разрешение на такую деятельность, аналогичное разрешению на другие виды медицинской практики. И действительно, они должны нести ответственность за «вредные советы».

    Совсем не обязательно уголовную. Тут уместен принцип «экономии репрессии», наказание должно удерживаться на минимальном уровне, на котором оно работает – но как-то пресекать такую деятельность необходимо.

    А затем подумать, как распространить эту практику и на другие виды деятельности – чтобы экспертиза не умерла окончательно. 

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