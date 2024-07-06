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    Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    6 июля 2024, 12:00 Мнение

    Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Когда Альберту Гору, американскому вице-президенту, давали Нобелевскую премию мира в 2007 году, нормальные люди вообще не могли понять, за что именно ему эту премию дали. Что-то там про «климат», когда это еще не было так модно. А вот мировые элиты знали, за что. Он только для них спроектировал и продавил потрясающее глобальное мошенничество под названием «квоты на выброс СО2 и торговля ими».  

    Если бы журналисты делали свое дело, а не сидели на подачках от правительств и корпораций, то они должны были спросить, как минимум: «простите, а кто те славные люди, которые будут не только выдавать сертификаты, но и контролировать все эти дикие потоки денег, которые, как стало понятно буквально сразу, просто скрытая форма глобального внеправительственного налога для всех?

    Тогда бы прозвучало неприличное слово «Америка» (как самый крупный бенефициар этой схемы) и тогда пришлось бы визжать что-нибудь про «теорию заговора». Тогда, в 2007-м, мировой жабе удавалось еще скрыть тот факт, что рано или поздно любая «теория заговора» тихонечко, при оглушительном молчании СМИ, переходит в разряд практики. И очень редко, но все-таки – в разряд улик и свидетельских показаний.

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    Стремление ходить строем на плацу с флагами в крови у немцев, поэтому они стали в Европе пионерами и комсомольцами новой «зеленой» религии, а немецкие бухгалтеры четко вписали никем не заработанные деньги в свою микро- и макроэкономику.

    Пока «мудрые» политики из партии «Зеленые» не начали ссориться с Китаем и учить китайцев, как им необходимо строить демократию. Вот тогда-то вдруг всплыли документы о том, как «зеленые» направляли миллионы евро в Китай, дабы поддержать священную корову «зеленого энергетического перехода», которая должна предшествовать воцарению демократических ценностей и европейских норм в дикой диктаторской стране. Про «диктатора» это не я – это министр иностранных дел ФРГ Бербок. 

    Схема проста: немецкое правительство направило около 40 миллионов евро в Китай на поддержку «зеленого перехода», чтобы углеродного следа в китайской продукции было меньше. Тогда в Германии меньше налоги на эту продукцию. И все аплодировали, пока депутаты Бундестага не попросили отчитаться, куда именно отправили деньги. По указанным партнерским адресам в Китае никаких фирм и заводов не оказалось. Оказался один реальный заводик, и еще – курятник. И больше ничего. Тогда «зеленым» вспомнили недавний посыл 8 млн евро в Латинскую Америку «для строительства велодорожек».

    Ни по первым траншам, ни по вторым партия «Зеленые» объясниться не смогла – потому что экономикой, энергетикой, а также внешней политикой в немецком правительстве управляют именно «зеленые» министры, и им видней, куда девать деньги.

    Чистый политический скандал.

    Потому что растворившиеся в неизвестном направлении миллионы отразились на суммарном углеродном следе китайского импорта в ФРГ. В результате «углеродный след» немецкого транспортного сектора оказался гораздо хуже, чем предполагалось ранее. И премиальных выплат компании от государства не дождались. Теперь им не на что покупать новые китайские электробусы.

    Ничто на земле не проходит бесследно.

    Рейтинг «Зеленых» с тех пор падает примерно по проценту в неделю и уж опустился до 12%.

    Построенная на чистом политическом мошенничестве система поборов показала людям, что можно попытаться ее хакнуть и тоже подзаработать. А что? Все бежали грабить магазин, и я побежал. Не со зла, а из ложно понятной солидарности.

    Немецкие читатели оказались слегка честней своих политиков и пишут на форумах изданий: «Только очень наивные люди верят в «климажульничество». Это просто идеологизированная дискуссия, не имеющая ничего общего с реальностью. Выдача миллиардов шарлатанам на эти цели маскирует любые экономические преступления. Кроме того, в мире есть только одна страна, которая принимает эту аферу за чистую монету – Германия».

    «Весь этот карточный домик потихоньку рушится. А все из-за недостаточного контроля со стороны государственных органов за тем, куда и на что весело утекают наши прекрасные налоговые деньги. Всё равно все эти «энерго-повороты» и «зеленые преобразования» – полная ерунда».

    А тем временем граждане беднеют из-за бессмысленных обязательных инвестиций (запреты на печи, обязательная замена отопительных систем, реконструкция домов) и связанных с климатической политикой сборов в пользу государства, промышленность вытесняется за границу, климатические мошенники субсидируются за рубежом – зарубежные страны получают дешевую энергию (потому что они растрачивают то, что немцы экономят. Эффект для «глобального климата» – ноль, а шуму…

    Но под шумок так ловко шарить по чужим карманам.

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