Капитализм, прощай!

В нашем общественном сознании предприниматель – это тот, кто ставит перед собой основную цель: заработать деньги. В массе своей бизнесмен как ролевая модель – это обеспеченный человек, поступающий максимально рационально с целью увеличения собственного капитала. Понятно, что на самом деле в жизни все сложнее и многообразнее, но картинка в головах, в общем, примерно такая.

Для мира капиталистического – это норма. Такая же картинка наблюдается и в нашем законодательстве. «Предпринимательской признается… деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг». Отсюда и пляшут все. И общественное представление, и налоговая инспекция. Бизнес должен быть прибыльный и платить налоги. И спать спокойно.

И вот в этот момент я решительно протестую. Я хочу подвергнуть подобный подход к трактовке экономической деятельности критике. И не слева – как когда-то, да и сейчас, социалисты или коммунисты, а справа. Хотя в политической системе координат давно царит путаница. Назовем мою позицию право-левацким уклоном – термин, придуманный в эпоху первых сталинских судебных процессов.

Дело в том, что никакой отдельно взятой экономической сферы человеческой деятельности не существует. Человек не робот и не искусственный интеллект, запрограммированный на единственный результат. Даже самый эффективный бизнесмен – это сплетение сложной человеческой материи, состоящей совсем не только из рационального, но и эмоционального. Переживание, радость, беда, счастье, друзья, семья, влюбленность, похмелье и еще многое прочее. Все это живет в человеке экономическом наравне с волей к приумножению капитала. И это хорошо.

Плохо, когда по-другому. Когда капитал начинает довлеть над всеми остальными проявлениями человечности. «Я хочу открыть ресторан, вкусно кормить людей, общаться с ними и в этом общении и деле проявлять свое творческое созидательное начало и зарабатывать этим на жизнь». Или: «Я хочу вложить деньги, может быть, и в ресторанный бизнес, мне все равно, главное, чтобы было не меньше 40 процентов прибыли в год». Эти модели имеют совершенно разную сущность. Хотя при осуществлении они будут внешне выглядеть одинаково – появится новый ресторан.

Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта, алгоритма, запрограммированного на финансовый результат. И сейчас уже есть много подобных ботов, которые берут на себя торговлю на бирже любыми активами и делают это уже сейчас лучше, чем человек.

Прибыль – это не цель, а средство. Экономическая деятельность человека должна в первую очередь преследовать те же цели, что и любая творческая деятельность человека вообще – она должна быть актом ответственным и созидательным, актом заботы – и через это уже собственной личной человеческой реализации. Очеловечивания самого себя.

И это не просто гуманитарные лозунги. Нам нужно, осознав эту заново сформулированную реальность человека экономического, привнести ее в реальный мир. То есть сформировать новый экономический дискурс, а из него уже должны родиться и перемены в законодательной сфере. Предпринимательская деятельность не должна трактоваться как «деятельность, направленная на систематическое получение прибыли». Цели должны лежать в иной сфере – в сфере увеличения общественного блага, пользы, которая создается предпринимателем для окружающей среды – социальной и культурной в первую очередь. Социальный и человеческий капитал конкретной территории, где работает бизнес, и эффект, который оказывает бизнес на рост такого капитала – вот что, а не прибыль, должны быть новыми драйверами экономики.

Зачем сводить предпринимательство к деятельности по извлечению прибыли – если оно таковым никогда и не было? Не прибыль, а творческая самореализация всегда были основными мотивами-двигателями предпринимателя.

Капиталу, как бесконечной гонке за умножение денег, сводящей человека к простой функции, уподобляющей человека боту – нет. Росту общественного блага, произрастающему из созидательной деятельности каждого конкретного предпринимателя-творца – да.

Прощай, капитализм!