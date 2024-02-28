Если говорить о нарушении прав человека (а об этом любит говорить Евросоюз), то на карте Европы есть государство, которое заслуживает санкций за это в куда большей мере, чем Россия. Это, конечно, Украина.

Еще 10 декабря 1948 года, на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, была принята Всеобщая декларация прав человека. Главным автором ее текста был канадец Джон Питер Хэмфри. Ему помогали Элеонора Рузвельт из США, Рене Кассен из Франции, Чан Пеньчунь из Китая и многие другие.

Элеонора Рузвельт назвала декларацию прав человека «Великой хартией вольностей для всего человечества». Принята она была простым голосованием, при воздержавшихся представителях СССР (А. Вышинский), союзных республик и арабских стран.

УССР, соответственно, была одним из немногих членов ООН, воздержавшихся при ее принятии, однако сейчас текст документа можно встретить на сайте Верховной рады Украины как обязательный к исполнению. Статьи украинской конституции переписаны точно или близко к тексту декларации.

Не буду анализировать все тридцать статей этого эпохального документа, а покажу, почему современная Украина является эталоном невыполнения этой декларации и просто по презрению к правам человека как таковым.

Статья 2 недвусмысленно требует равенства людей «без какого бы то ни было различия, как-то в отношении… языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения…». Статья 19, в свою очередь, декларирует право на «свободу убеждений и на свободное выражение их».

При этом на Украине был принят такой пакет законов о языке, образовании и нацменьшинствах, который поставил русских людей в стране вне закона. На «державну мову» обязаны полностью перейти государственное управление, наука и образование, медицина, сфера услуг, реклама, печатные СМИ и интернет-сайты. Все культурные мероприятия могут проводиться только на государственном языке. Неисполнение норм закона влечет за собой штраф до 8,5 тыс. гривен (около 18 тыс. рублей), который увеличивается при повторном нарушении.

В УК Украины есть статья 161, карающая за разжигание национальной розни. Если в прежние времена по ней не смогли посадить даже Ирину Фарион, то сейчас состав преступления, описанный в ней, стал просто обязательным набором среднестатистического эксперта на украинском телевидении. Зато в последнее время эту самую статью используют против православных священников и прихожан канонической церкви.

Люди иных политических убеждений отправляются в небытие или за решетку. Причем «был бы человек, а статья найдется». Имена Дмитрия Скворцова, Елены Бережной, Сергея Шапошникова и многих других известны всякому добросовестному правозащитнику.

Статья 3 утверждает, что каждый «имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность». Если просто подсчитать жертвы среди мирного населения, а также безнаказанные призывы к убийствам и депортациям, высказываемые не только всякого рода экспертами, но и вполне официальными лицами, то, думаю, всё становится ясно. А уж работа ТЦК (военкоматов) и полиции по мобилизации, когда людей отлавливают везде и ставят под ружье, с «правом на личную неприкосновенность» не сочетается никак.

Статья 5 говорит о том, что в обществе не должно быть места «пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию». Демонстративные убийства пленных и полная безнаказанность тех, кто допустил это недопустимое даже по украинским законам действо, стали нормой.

Статья 9 утверждает недопустимость «произвольного ареста, задержания или изгнания». Арестованных по политическим статьям в стране несколько тысяч, бежало от репрессий и боевых действий не менее семи миллионов обладателей украинских паспортов. Задерживают людей и полиция, и СБУ, и военкомы просто так. Законопроекты, предлагающие лишать гражданства по признаку национальности, конфессиональной принадлежности и убеждений, регулярно предлагаются Верховной раде, и их авторы есть во всех фракциях. Отметился на этом направлении и президент Зеленский, лишив гражданства ряд богатых еврейских предпринимателей и иерархов УПЦ.

Статья 26 рассуждает о праве на образование и говорит не только о его доступности, но и о том, что оно «должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам».

Если прочитать программы по истории Украины, то мы обнаружим пропаганду ксенофобии, оправдание этнических чисток как головорезами из ОУН*-УПА* (признана экстремистской и запрещена в России), так и их нынешними фанатами. А если к этому еще прибавить «уроки голодомора», то любое убийство русского не просто оправдано, но и приветствуется.

И это далеко не все статьи Всеобщей декларации и Конституции Украины, которые отброшены в сторону украинской властью. Ведь главное для нее – создать атмосферу паранойи в обществе и неограниченных возможностей для нарушений со стороны государственных служащих и националистического актива.