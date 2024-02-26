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    «ГДР» как зеркало развала СССР

    @ НМГ Студия

    26 февраля 2024, 09:08 Мнение

    «ГДР» как зеркало развала СССР

    Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Но стоит ли ожидать наивности от человека, который вообще-то в бюрократическом аду (как нам обычно показывают СССР и КПСС) выгрыз себе дорогу на самый верх? Что-то тут не вяжется.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Сериал «ГДР» всё время сияет в ночи на гигантском рекламном экране у моего дома. В раскрутку продюсеры вложились по полной: мы ждали динамичного шпионского зрелища, приправленного ностальгией – то ли по СССР, то ли по ГДР, которую видели немногие. Подогрели публику по полной программе, молодцы. 16 февраля тысячи людей включили свои компьютеры.

    … И вот уже по-над Полесьем несется самолетик Матиаса Руста, у которого на кассетном магнитофончике в кабине звучит не великий хит певицы Нены «99 воздушных шаров» 1985 года про третью мировую, который там был бы в самую кассу, а совершенно современный русский электронщик Юстус V 2024 года.

    И тут я понял – нас обманули.

    Оказалось, мы имеем дело с художественным высказыванием, а не реконструкцией исторических событий в виде детектива. Нет, с динамикой все нормально. С историческими деталями тоже все ок. И даже плакатик экспортного варианта фильма ASSA в офисе Sovexportfilm, по старой традиции являющегося гнездом разведчиков, весьма точен.

    Но пока нас держат шпионскими страстями за горло и прочие части тела, когда мы уже и напряглись, и отвлеклись от исторического контекста, нас обманули еще раз – в кадре появляется Горбачев с Раисой.

    И выясняется, что сериал – это многослойное произведение, я бы даже сказал – манифест нового поколения: «как мы видим из 2024 года исторический распад социалистической послевоенной системы, грядущий распад СССР и, вообще, вот это всё».

    То есть, с одной стороны, мы наблюдем игры спецслужб, с человеческими трагедиями и смертями во имя… во имя чего? Они все там что-то говорят про то, за что они воюют: гэбисты против церэушников, Штази – против гэбистов и церэушников, а потом приходит Rote Armee Fraktion и воюет с этими тремя институциями. Правда, в открытую в сериале террористическую группу, которая прячется на территории ГДР, напрямую RAF не называют.

    Но зато один из штази-героев напрямую называет Горбачева виновником того, что в кадре происходит – все эти разговоры об объединении Германии, нарастающий хаос, эрозия власти в Восточной Германии. И он произносит характерную фразу: «Сначала они уничтожат нас, а потом и до вас доберутся». Это он говорит своему коллеге из СССР, объясняя, что во всем виновата перестройка и лично Горби.

    Как только появляется Горбачев, который живет практически в каком-то пузыре, выслушивая наставления Раисы Максимовны, мы видим какого-то фантазера, который живет в каких-то иллюзиях о некоем европейском доме, где СССР будет иметь влияние и будет частью этого дома.

    Но это совершенно не объясняет, зачем он вывел советские войска из Германии – в то время, как американские остались. А они там находились как победители и защитники: по соглашению между правительствами СССР и ГДР от 12 марта 1957 года. Соглашение заключили между двумя странами на основе договора, подписанного в Москве 20 сентября 1955 года. В соглашении указывалось, что «временное нахождение» на территории ГДР советских войск не нарушает ее суверенитета, советские войска не вмешиваются во внутренние дела ГДР и в общественно-политическую жизнь страны.

    Но могло ли быть возможным продвижение НАТО на восток, и как результат – вся эта украинская байда, если бы казармы советских войск в Потсдаме не опустели по «жесту доброй воли» одного-единственного человека?

    Во всяком случае, в сериале все решения принимает один человек. Ну еще и Александр Яковлев на подпевках. «Силовики» в лице Язова, а также главы КГБ все время ему говорят, что – наоборот, надо завернуть гайки, надо бы прокатиться на танках по Восточному Берлину, чтобы немцы слегка одумались. Горби называет их «силовиками», хотя, как я помню, фраза «силовые структуры» была использована впервые Максимом Соколовым в «Коммерсанте» в 1990 году (наши отделы сидели в одной комнате на Хорошевке), а слово «силовики» прозвучало только в 1993-м. Но это неважно. В сериале вокруг Горби змием-искусителем вьется Шеварднадзе и тоже все рассказывает о том, как все будет круто: дружить с Америкой, рулить Европой, которая – конечно же, из благодарности – примет нас всех в семью цивилизованных народов. 

    Одновременно он за спиной Горби договаривается с Ельциным, который спит и видит, как вышибить Горбачева, вырвать из СССР Р, расплачиваясь за поддержку со всеми этими национальными кадрами, которые жаждут быть республиканскими царьками. «Я отдам тебе Грузию», – говорит он Шеварнадзе в сериале. И с этой минуты мы понимаем, что и Союз обречен. Только ГДР и ФРГ почему-то объединились, а наши – наоборот.

    Неважно, говорил ли Ельцин такую фразу, но по факту так и получилось. И Шеварднадзе, и Алиев, и вот эти все этнические «члены Политбюро», в один момент стали ханами и царями, и их республики пошли по пути, который практически всех привел к антироссийской позиции.

    А Горби сидит и вслух читает Раисе текст песни Цоя «Звезда по имени Солнце» и даже выуживает из нее какой-то высший поэтический смысл. В фильме смешно показано, как Горбачев начал перестройку, наслушавшись песни Цоя «Перемен». Это смелое допущение, конечно. Как и то, что Горбачев предлагает Раисе поговорить с министром культуры Губенко насчет того, чтобы дать Цою звание заслуженного артиста. Именно за «Перемен». «А что? В кино он снимается – значит, можно дать заслуженного». 

    Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Там есть сцена, когда он сидит в резиденции и смотрит с Раисой по телевизору (!), как казнят Чаушеску, и удивляется – неужели все это плоды перестройки, которую он начал? И конечно, примеряет события в Румынии на себя. Но стоит ли нам ожидать наивности от человека, который вообще-то в бюрократическом аду (как нам обычно показывают СССР и КПСС) выгрыз себе дорогу на самый верх? Что-то тут не вяжется. Или Горби наивный – или система была не настолько бесчеловечной. Вы уж определитесь.

    Но что примечательно – нам показывают, как Запад обманул наивного Горби. И таким образом как бы прокладывают семантический ряд – цепь обманов Запада, которые в наше время уже отрабатывают в виде минских соглашений, стамбульских договоренностей и т. д.

    То есть логика повествования не могла не привести создателей сериала «ГДР» к постановке исторических вопросов. Наверное, это хорошо. Правда, ответов за пределами кинозала или монитора пока нет. 

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