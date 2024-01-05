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    Единение – главное слово 2023 года

    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    5 января 2024, 11:36 Мнение

    Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.

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    журналист

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    «Первый бокал – за Победу. Второй – за тех, кто погиб. Третий – за наших героев, которые сейчас защищают нас», – примерно так миллионы людей встретили этот Новый год. Вспоминая уходящий 2023-й, многие думали о ценности жизни. Своей и своих. Значит, и о смерти. Наши погибшие бойцы. Трагедии мирных жителей. И стертая в этом году с лица земли палестинская Газа, в которой тысячи детей были погребены в руинах, под бомбами. С этим невозможно смириться, это не способна принять ни одна живая душа. Каждый погибший в Донбассе воин – для всех русских матерей, как сын. Каждый малыш на Алее Ангелов – родненький. И почерневшие детские ножки, торчащие из-под завалов в Палестине – как иголки в любом живом сердце.

    Кровавый 2023-й очень жестко, явно, близко показал нам смерть. Почему? Зачем? Если отбросить политику, а отвечать, исходя из личного опыта, скажу жестоко: чтобы мы, наконец, прозрели. Расколдовались. Повзрослели. Опомнились. Осознали смысл и своей личной, простой, бытовой жизни. Через боль, сострадание, через мощнейшее желание исправить несправедливость, стали чище, честнее. Правдивее и праведнее.

    Мы столько лет вытравливали из себя честь и совесть, подстраиваясь под лицемерный Запад, столько лет унижались, пресмыкались... Мы столько лет страдали отсутствием смысла. Мы столько лет позволяли себе врать и быть оболганными. Мы столько лет занимались спасением своей шкуры, а не души, что сейчас через боль за чужих детей, которые чужими не бывают, мы учимся видеть ясно. Через их кровавую жертву.

    Не ненависти, не злости, не обиде, а мудрости, равенству, человечности учил нас 2023-й. Строго и безжалостно. Но по-другому мы бы ничего не поняли.

    Уходящий год научил нас разбираться в людях, быстро распознавать своих и не предавать себя компромиссами. Теперь мы уже не смолчим малодушно, если кто-то осмелиться оскорбить нашу Родину, осмелится унижать, принижать, разобщать нас, испытывать наше терпение и посягать на наше достоинство. Через кровавую жертву погибших своих мы ощутили свою правоту, силу и правду. Прежде всего внутреннюю, с которой начинается любая борьба с несправедливостью.

    Мы научились ценить, беречь, собирать единомышленников, чувствовать людей и мгновенно, по первым словам в новостях, осознавать смысл, значение разных событий. То ли интуиция развилась, то ли чутье. Мы стали жить в честной реальности и еще – на каком-то тонком духовном плане. Несказанном, молчаливом понимании друг друга и мира. Точно подключились к какому-то вселенскому источнику информации.

    Единение – это слово было для меня главным в уходящем году. Связь с простыми людьми всего мира, поддерживающими сейчас Россию, незримую, но очень крепкую связь с каждым воином, с каждым волонтером ощущают сейчас все, в ком есть сердце. И еще великую связь времен, связь наших бессмертных душ. Вечных. Как в Бессмертном полку на День Победы, так сейчас – каждый день. Как написано на шевронах наших бойцов «Груз 200. Мы – вместе». Это о том, что наши мертвые – как часовые, а мы, живые, их глазами смотрим на свои поступки и прихоти. Эту вечность ощущаешь, когда читаешь детские письма бойцам. Не зная их лично, дети пишут, точно своему – родному.


    «Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей» – пели недавно у нас в казанском волонтерском пункте школьники, делая окопные свечи рядом со своими бабушками, матерями, учительницами. Может быть, и не думали о нашем великом единении, но ощущали его – несомненно.

    «Пока ноги ходят и руки двигаются, буду плести сети, собирать гуманитарку», – сказала мне пенсионерка Татьяна Никитична из того же казанского волонтерского пункта. И другая женщина: «Плету и молюсь, пусть до моего сыночка эта сеть и не дойдет, но сделала ее, как для своего, родного». Сколько женщин и стариков провели уходящий год между волонтерским пунктом и храмом! Скольких людей этот год научил сети плести, собирать деньги на коптеры, готовить быстрые солдатские борщи. Скольких привел к вере.

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.

    Уходящий год стал для России годом народного героизма и героизма личного. Показал нам моральное, душевное родство. Научил нас признавать свои ошибки, научил раскаянию, духовной щедрости и отвращению, отторжению любой неправды.

    И четкое понимание того, с чем еще продолжим бороться в году следующем.     

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