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    Зеленский умирать не собирается

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    13 января 2024, 12:00 Мнение

    Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

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    2024 год президент Украины Зеленский встречает, конечно, удивительно. На полном контрасте по сравнению со встречей 2023-го. Тогда, после успешных действий киевского режима на Харьковском и Херсонском направлениях, Владимир Зеленский купался в лучах славы и признания. Весь западный мир ему рукоплескал, американские и европейские журналисты возносили хвалу за «нанесение поражения России», а внутриполитические противники сидели тихо и не отсвечивали.

    Однако за 12 месяцев 2023 года целая серия ошибок Зеленского (провальное контрнаступление, слишком агрессивная риторика, неспособность правильно распорядиться западными деньгами) и не зависящих от него факторов (отвлечение внимания Запада на Ближний Восток, усталость американского и европейского населения от помощи Украине, стойкость Москвы перед лицом санкций и готовность президента Путина идти до конца в деле обеспечения безопасности России) серьезно пошатнули позиции лидера киевского режима. Некоторые даже говорят, что эти ошибки и факторы убили президента Зеленского – естественно, в политическом смысле.

    Казалось бы, слухи о политической смерти (или как минимум предсмертном состоянии) не преувеличены. Ведь всегда умеющие держать нос по ветру внутренние противники украинского президента уже активизировались. Бывший президент Петр Порошенко принялся лоббировать свою персону перед западными партнерами (претендуя на роль сменщика Зеленского). Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вылезла с политической пенсии для того, чтобы набирать политические очки на противодействии закону о мобилизации. А мэр Киева Виталий Кличко не только публично поддержал главкома Валерия Залужного (у которого конфликт с Зеленским), но и фактически обвинил действующего главу государства в очковтирательстве. «Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно», – заявил он.

    Однако проблема в том, что хоронить Зеленского рано. Да, его положение очень тяжелое – но он не намерен сдаваться и тем более уходить в отставку. Отчасти исходя из собственных амбиций (ни один актер после столь впечатляющей главной роли в глобальном спектакле не захочет от нее добровольно отказаться – а тем более уступать ее предыдущей приме Петру Порошенко, которого Зеленский с таким пафосом обыграл на президентских выборах), а отчасти потому, что у него есть реальные инструменты для сохранения власти.

    Во-первых, Зеленский способен шантажировать западных лидеров. Пользуясь своим не до конца померкшим образом борца за добро и справедливость (который ему создали западные СМИ), глава киевского режима может обвинять западных лидеров в предательстве, и тем самым создавать для них внутриполитические проблемы. Ведь, несмотря на все большую усталость западного электората от украинской авантюры, значительная часть западного истеблишмента все-таки хочет победы на Украине, куда они вложили уже столько средств. И Зеленский может показать им, из-за кого их инвестиции сгорят.

    При этом совсем дегероизировать Зеленского не получится. Информационные атаки на него, не говоря уже о выплескивании компромата, приведут к дискредитации всего образа воюющей Украины (к которой западные СМИ опять же привязали Зеленского).

    Во-вторых, Зеленский как супер-ястреб (выступающий против любых переговоров с Москвой) интересен части американской и британской элиты. Тем, кто принципиально отказывается от любых уступок России и с фанатичным упорством готов надеяться на то, что через Украину им все-таки удастся нанести Москве стратегическое поражение. Ну или (как думают те же британцы) за счет затяжного конфликта и ценой полного разрушения Украины максимально ослабить как Россию, так и Европу. Поэтому они будут продолжать ставить на Зеленского и поддерживать его до конца.

    В-третьих, Зеленский и его команда сейчас контролируют финансовые потоки – деньги, которые поступают на Украину – причем не только на военные расходы, но и на обеспечение социальной сферы (дефицит украинского бюджета сейчас превышает 50%). Соответственно, схемы поставок и откатов (которые команда Зеленского платит внешним спонсорам) отлажены, и менять их сейчас означает вызвать хаос и неразбериху.

    В-четвертых, смена Зеленского сейчас приведет к бардаку внутри украинской политической элиты. Ведь единой оппозиционной фигуры, которую можно взять и с консенсусом элит пересадить в кресло президента, там нет. Да, главком Залужный популярен среди народа – но у него нет ни политического опыта, ни соответствующих связей.


    Наконец, в-пятых, как технически убирать Зеленского, если он не хочет уйти добровольно? Это можно сделать через выборы – но он сам же их отменил под предлогом того, что во время войны выборы проводить нельзя. Это можно сделать через ликвидацию Зеленского (после чего сказать, что убили его злые русские) – однако можно не сомневаться, что киевский лидер такой вариант просчитал и сделал свое убийство нецелесобразным. Например, через угрозу, что в этом случае на свет выйдет какой-то серьезный компромат на западных партнеров.

    Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что Зеленский свой пост не сдаст. Что он будет держаться за него до последнего украинца.

    Что же касается интересов России, то Москве как раз выгодна нынешняя политическая жизнь Зеленского. Похороны приведут к тому, что на его место придет более хитрый политик, который способен серьезно усложнить для нас процесс освобождения российских территорий. И на котором, конечно же, не будет того дурно пахнущего политического багажа, которым сейчас обременен Зеленский. Если же Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит достичь победы в СВО можно будет быстрее.

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