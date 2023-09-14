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    Белоруссия укрепляет связь с Дальним Востоком

    @ Максим Григорьев/ТАСС

    14 сентября 2023, 02:59 Мнение

    Белоруссия укрепляет связь с Дальним Востоком

    Пространство сотрудничества в рамках Союзного государства простирается от Калининграда до Владивостока, и это не фигура речи. За последние годы интенсивность и глубина межрегионального сотрудничества вышли на принципиально новый уровень.

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    Во Владивостоке завершился восьмой по счету Восточный экономический форум. Его миссия – содействие развитию экономики Дальнего Востока России и расширение международного партнерства, в том числе в масштабах всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Это вовсе не завышенные амбиции: Дальний Восток географически и исторически выполняет функцию связующего звена между Европой и Азией.

    Говорить о недостатке международного представительства на форуме никак не приходится. На острове Русский собрались политики и бизнесмены из 50 стран. Те, кто не приехали по политическим мотивам, сделали это в ущерб себе: впоследствии «запрыгнуть в последний вагон» и наверстать упущенную выгоду будет очень сложно.

    В этом контексте показательно, что несмотря на все санкции – к слову, введенные странами Запада в том числе в попытке сдержать неуклонное смещение товарных, финансовых и инвестиционных потоков на Восток и Юг – как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, товарооборот нашей страны с государствами АТР по итогам 2022 года увеличился на 13,7%. По меркам современной экономики, переживающей не лучшие времена, это впечатляющие темпы роста. Еще нагляднее выглядит статистика за первые шесть месяцев текущего года: за это время объемы взаимной торговли прибавили еще 18,3%. Говоря языком экономистов, это вовсе не погрешность или флуктуация, вызванная некими благоприятными внешними факторами. Прослеживается совершенно четкая позитивная тенденция на фоне явной «просадки» мировых рынков.

    Примечательно, что дальневосточные территории опережающего развития – как видим, этот термин себя полностью оправдывает – суммарно получили иностранных инвестиций уже на 340 млрд рублей, причем большая часть вложений приходится именно на частный капитал. Всё это недвусмысленно свидетельствует, что наши партнеры видят в Дальнем Востоке колоссальный потенциал, и никакие искусственные ограничения со стороны Запада не смогут их переубедить. Пока США и их сателлиты пытаются навязать какой-то «порядок, основанный на правилах», Россия предлагает миру сотрудничество, основанное на здравом смысле. Для любого государства, которое заботится о собственных национальных интересах, выбор здесь очевиден.

    Хороший пример тому – Беларусь, для которой укрепление связей с дальневосточными регионами России традиционно имеет особое значение. Белорусская делегация прибыла на форум с конкретными предложениями и новыми проектами, нацеленными на развитие промышленного сотрудничества, совместных производств, торговли и продвижение продукции из Союзного государства на перспективные внешние рынки. Обсуждались практические вопросы в сфере транспорта, логистики, использования портовой инфраструктуры, инициативы в области сельского хозяйства, в строительной и других отраслях.

    Знаю по получаемым откликам, что встречи руководства регионов Дальнего Востока с белорусскими друзьями были весьма продуктивными. Они стали логичным продолжением регулярных контактов, постоянного обмена новыми идеями и решениями. Именно в таком ключе, например, налажено взаимодействие с Приморским краем.

    Напомню, что по итогам прошлого года торговый оборот этого региона с Республикой Беларусь составил 7,6 млрд рублей, причем с 2019 года этот показатель вырос в шесть раз. Белорусские машиностроительные гиганты заняли здесь нишу по поставкам комбайнов, мелиоративной и дорожной техники, машин для жилищно-коммунального хозяйства. Приморский край, в свою очередь, наращивает экспорт в Беларусь продовольственной продукции, прежде всего рыбы. Сейчас фокус смещается уже в сторону совместных проектов, в частности в сфере деревообработки.

    Форум наглядно показал, что пространство сотрудничества в рамках Союзного государства простирается от Калининграда до Владивостока, и это не фигура речи. За последние годы интенсивность и глубина межрегионального сотрудничества вышли на принципиально новый уровень, и мы не намерены останавливаться. Только с начала года делегации во главе с руководителями субъектов Федерации посетили Беларусь 27 раз. Повестка этих визитов не «мельчает» – наоборот, речь идет о всё более масштабных и амбициозных проектах, в том числе на Дальнем Востоке. Такая модель интеграции и, в более широком смысле, подход к выстраиванию партнерских связей доказали свою эффективность и могут служить образцом для зарубежных стран.

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