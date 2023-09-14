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    Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    @ Станислав Красильников/ТАСС

    14 сентября 2023, 09:22 Мнение

    Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад

    журналист

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    Украинские диверсанты любят хвастаться результатами своей деятельности, в то время как работа наших диверсионно-разведывательных групп часто остается за кадром. Но недавно, в день основания военной разведки Украины, в интернет было выложено, должно быть, самое необычное видеопоздравление от российских военнослужащих.

    Опубликованное видео длительностью почти четыре минуты представляло собой нарезку действий российских диверсионно-разведывательных групп на территории противника – в тылу и в прифронтовой зоне. Большей частью, речь шла о засадах на технику. Все было снято на gopro-камеры от лица наших бойцов.

    В видео есть любопытные моменты – например, есть момент в поле, на котором ничего не подозревающие украинцы подпустили российских «спецов» к себе со спины буквально на пару десятков метров. После чего были уничтожены- практически в упор. Расслабленное состояние в зоне не доводит до добра не только на передовой, но и в тылу.

    Еще показательна методика стрельбы – наши бойцы не ведут огонь одиночными по заветам Криса Косты в духе «не вижу цель – не стреляю». Распиаренные «тактикульные», как их прозвали в интернете, приемы, хороши скорее для полицейского спецназа. А в боевых действиях войск все иначе. Вот и российские разведчики ведут огонь, фактически, просто зажав спусковой крючок, без перерыва. Это логично – машина едет мимо, и надо за короткое время всадить в нее как можно больше свинца, при этом равномерно распределив его по салону. Так, чтобы гарантированно поразить всех, кто внутри, несмотря на средства индивидуальной бронезащиты. И тут разброс пуль от непрерывной стрельбы скорее помогает, чем мешает.

    Видео без купюр демонстрирует результаты этой стрельбы – отработав по транспортным средствам, российские ДРГ не бегут в панике обратно до границы, как некоторые, а лезут внутрь, чтобы убедиться, что противник точно мертв, и при необходимости добить его. А также забрать документы и ценные для ратного дела вещи вроде беспилотников, оружия и средств связи.

    И, хотя речь идет только о воздействии стрелкового оружия, а не работе артиллерии, но трупы украинских военных все равно выглядят, мягко говоря, не очень аккуратно. Поэтому я и не публикую ссылку на то самое видео – впечатлительным, пожалуй, и правда не стоит его смотреть. Правда, несколько неожиданным оказалось то, что среди этих впечатлительных оказались и украинские журналисты, давно освещающие ход боевых действий.

    Реакция Зазеркалья

    Сложно ожидать от украинцев положительной реакции на видео, в котором наглядно демонстрируется уничтожение их солдат и офицеров. Причем уничтожение, выполненное весьма профессионально. Но все-таки количество ненависти, выплеснутое на этот ролик, сделало его особенным – до этого ни одна подборка кадров с нашей стороны такой злобы не собирала.

    Особенно отметился крупный по украинским местам журналист, число подписчиков которого превышает миллион. Сперва было заявление в том, что, мол, мало гордости в том, чтобы «заходить в чужую страну и убивать ее военнослужащих из кустов», а три часа спустя последовал призыв к спецслужбам Киева… убить российского журналиста, который выложил ролик. Воя было, как от укушенного за одно место шпица.

    При этом на российском видео были уничтожены только украинские комбатанты, вооруженные и одетые в военную форму. Российские ДРГ не взрывали мостов, минируя ничего не подозревающие фуры с обычными работягами, не втирались в доверие к наивным пенсионерам, провоцируя их на действия, приводящие в тюрьму, не пытались взорвать украинских философов ил писателей.

    Нет, наши «спецы» лишь честно выполняли свою работу. Рискуя жизнями, они проникали в тыловые районы неприятеля, и получали награду за это – расслабленные, но законные цели. При этом российские бойцы не глумились над трупами, как это неоднократно делали украинцы, у которых ничего не екало в том, чтобы снимать процесс издевательств на видео и отправлять их родственникам погибших через социальные сети.

    Так в чем же причина столь внезапной и непропорциональной ненависти?

    Ментальное противостояние

    Современной Украиной управляют медийщики, что накладывается на ее тотальную зависимость от зарубежных поставок. Враг может воевать, пока его снабжают, как только прекратят – он сдуется. В свете этого неприятель озабочен не только тем, как идут дела на передовой, но и тем, как эти дела для всех выглядят. Поэтому информационные удары могут восприниматься противником не менее болезненно, чем удары на поле боя. Для этого, конечно, надо, чтобы они наносились всерьез, с намерением сделать врагу как можно больнее, а не по принципу «как бы никого не обидеть», и «как бы остаться для всех добренькими».

    Этот удар, судя по реакции, был нанесен хорошо, и своей цели достиг. Украинцы до этого момента искренне считали диверсионную работу своим «коньком», тем, в чем они легко обставили русских, которые то ли не умеют, то ли стесняются заниматься тем же самым. Даже мы знаем много резонансных случаев работы вражеских диверсантов, а о наших «спецах» никто особо не слышал.

    Такая уверенность была следствием не реального положения дел, а работы украинской медийки. Все мы помним рейды противника, направленные только на то, чтобы сфотографироваться с флагами у какого-нибудь сельсовета в полутора километрах от границы – главное, что на российской территории. Скоротечные высадки в Крыму, совершавшиеся ради самого факта высадки и ободряющей украинское общество картинки. Правда, иногда выходило комично, когда диверсантов, попавших на камеры, напугал простой русский мужик с «Сайгой» и в шлепанцах.

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик именно в том виде, в котором он был выложен, оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины вовсе нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством. Кстати, несмотря на жесткость, видео остается скромным по своей сути. Ведь оно демонстрирует методичное уничтожение личного состава врага, которое приближает к победе, а не беготню с высунутым языком за символами и не попытки на минутку воткнуть свой флаг в красивом месте.

    Происходящее на Украине перешло в конфликт на истощение. Ценность комбинационных решений и внезапных ударов падает. На передний план выходят ресурсы – но в их число входит не только численность населения, промышленность и полезные ископаемые. Очень важен и боевой дух, воля к продолжению конфликта до победы – причем не только у комбатантов, но и у всего общества в целом.

    Чтобы повысить этот параметр у себя, надо регулярно демонстрировать людям успешную боевую работу – подбодрить своих.

    Общество же противника давно психологически мобилизовано на борьбу с нами, там нет полутонов – значит, в информационном пространстве надо сделать ему как можно больнее. Переживать, что это сплотит неприятеля, не стоит – он и так давно и умело настроен киевскими медийщиками против нас, хуже не будет. Волноваться, что украинцы ответят нам «тем же контентом», тоже не стоит – ведь неприятель и так не стесняется делать это с первых дней конфликта.

    Настала пора перестать стесняться и нам.

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