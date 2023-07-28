Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

Российский спорт продолжает ощущать на себе лицемерные выпады со стороны западных функционеров. Одним из самых громких примеров последних недель оказался случай с московским «Спартаком». Перед стартом очередного сезона Российской Премьер-лиги «красно-белые» почти договорились о переходе бразильца Рожерио из итальянского «Сассуоло». Фанаты уже потирали руки в ожидании отличного новичка, но в дело опять вмешалась политика.

Однако стоит отдать должное генеральному директору «Сассуоло» Джованни Карневали, который не побоялся открыто заявить в интервью La Gazzetta della Sport, что сделка сорвалась по этическим причинам. Карневали прямо сказал, что не хочет иметь дело с русскими, так как желает сохранить совесть чистой, пусть и ценой финансовых потерь. «Спартак» предлагал за защитника восемь миллионов евро, хотя рыночная стоимость Рожерио составляет пять с половиной. И казалось бы, очередной «кристально чистый» европеец просто не любит Россию, и шут с ним. Но тут не всё так просто.

Мнение Карневали мало кого волнует, ведь причиной произошедшего стали владельцы «Сассуоло» – итальянская компания Mapei S.p.A. Они-то и наложили вето на переход. И это особенно забавно, если учесть глубочайшую связь этой компании с отечественным рынком.

«Сассуоло» представляет небольшой населенный пункт – Реджо-Эмилия, известный своей керамической плиткой. Здесь действуют по меньшей мере три сотни фабрик, которые производят примерно 80% от всего объема итальянской плитки. Скорее всего, именно она лежит у большинства граждан России в ванной комнате. А Mapei S.p.A. – ведущий мировой производитель строительной химии, который четверть века неплохо чувствует себя на российском рынке и имеет заводы в Свердловской и Ленинградской областях, а также в Ступино.

Примечательно, что после СВО компания осталась в России, получив рекордную прибыль в 2022 году. При этом никаких заявлений о невозможности и недопустимости работы с русскими почему-то не звучало. Социальные сети российского представительства Mapei ежедневно обновляются, да и сайты прекрасно работают. В этой ситуации возникает один вопрос, и не к лицемерным западникам. Почему эта компания еще работает в России и почему нет никакой реакции властей на подобные, откровенно фашистские высказывания менеджеров «Сассуоло»? Хотя этот случай вполне себе намекает на национализацию подобных предприятий с последующей передачей российским владельцам. Но как только ситуация с Рожерио забылась, возникла новая история. И опять со «Спартаком», который нацелился купить у лондонского «Тоттенхэма» колумбийца Давинсона Санчеса – потенциальной звезды по меркам российского чемпионата и откровенно ненужного «Тоттенхэму» защитника. Москвичи предложили за него солидную сумму – по слухам, от 10 до 15 млн евро.

И лондонский клуб не против сбагрить балласт, но тут в дело вмешалась Английская премьер-лига, которая всячески препятствует трансферу. Хотя юридических оснований для вмешательства у нее нет. В соответствии с «либеральными» указаниями британского министерства по делам культуры, СМИ и спорта, «Тоттенхэму» намекнули, что нужно помнить о последствиях любых сделок с русскими. По состоянию на 26 июля агентство FV Players, которое представляет интересы Санчеса, по-тихому дало понять, что не против провернуть дело, пока все отвернулись, но скорее всего трансфер сорвется.

В итоге получается, что никакие юридические нормы по отношению к России не соблюдаются, а чиновники в свободной Европе продолжают бояться сделать лишнее движение. По этой же причине 26 июля глава Международного олимпийского комитета Томас Бах ожидаемо заявил, что Россия и Белоруссия не получат приглашений на Олимпийские игры в Париже, хотя совсем недавно он же уверял, что спорт вне политики.

Другое дело, что российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки» и не желают громко хлопнуть дверью, веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого». А нас иметь больше не надо.