Маскарад Зеленского затянулся

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14 июля, пятница  |  Последнее обновление — 14:19  |  vz.ru
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Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад

МЭА вбивает клин между Россией и Саудовской Аравией Александр Манзюк/ТАСС
Саудовская Аравия теряет лидерство в ОПЕК+ и отдает его России, уверяет Международное энергетическое агентство. При этом цены на нефть уже стабилизировались, пишут западные СМИ. Однако в реальности Саудовская Аравия не является жертвой России и идет на сокращение добычи осознанно. Именно потому, что на самом деле до стабилизации нефтяных цен еще может быть далеко.  Подробности...
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Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО

PA Images/Reuters
Министр обороны Британии Бен Уоллес рекомендовал украинскому правительству быть более признательным западным странам. Владимир Зеленский язвительно ответил, что может благодарить главу военного ведомства каждый день, а после записал видео, где говорит спасибо 47 раз. Каковы истинные причины этой перепалки и к каким последствиям она может привести как самого Зеленского, так и страны НАТО?  Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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Зачем Украине грандиозный советский памятник

Так монумент выглядит в фантазиях киевского режима кадр из видео
Похоже, украинские декоммунизаторы добрались-таки до одного из самых сакральных символов Киева – открытого еще Брежневым монумента Родина-мать. Киевский режим готовится убрать советский герб со щита гигантского памятника и заменить его на украинский тризуб. Почему монумент попросту не снесли целиком? На этот вопрос есть сразу несколько ответов. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Маскарад Зеленского затянулся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: «моя страна воюет». Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста, Эммануэль Макрон пришел в костюме королевского мушкетера, а Джо Байден натянул на свой плохо соображающий череп ковбойскую шляпу. Подробности...

«Око за око» против искусственного интеллекта

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
В чем сила бюрократии, почему она засасывает и перемалывает личность любого человека? В обезличивании. Кто виноват в том, что тысячи штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, автоматически списываются со счетов невиновных людей? Никто. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как Россия может спутать карты Варшаве

Кирилл Аверьянов
Кирилл Аверьянов, политолог
Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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США против «русской партии» Сербии

Киев требует от Запада ядерную бомбу

Зачем Макрон и Байден поменялись местами

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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Маскарад Зеленского затянулся

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    14 июля 2023, 13:50

    Фотографии Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе кого-то поразили, а кого-то и позабавили. Одинокий, потерянный человечек, одетый в нечто напоминающее форму студента военной кафедры, на фоне западных лидеров в строгих деловых костюмах. Казалось, что он что-то перепутал и пришел не на ту вечеринку.

    Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: «моя страна воюет». Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста («моя страна варит пиво»), Эммануэль Макрон пришел в костюме королевского мушкетера, а Джо Байден натянул на свой плохо соображающий череп ковбойскую шляпу.  Однако саммит НАТО – вот незадача – не задумывался как маскарад.

    А вот маскарад Зеленского несколько затянулся. Может быть, когда после начала специальной военной операции он начал появляться на публике и принимать иностранных визитеров в потной зеленоватой солдатской майке, якобы только что из окопов, это показалось кому-то на Западе любопытной новинкой, но нельзя же одну шутку повторять столько раз! Кому, как не бывшему комику, знать об этом.

    Смысл навязчивых экспериментов Зеленского с цветом хаки раскрывается в контексте истории европейского официального костюма. Когда-то западные монархи и их вассалы обожали одеваться в яркие цвета, так что сочетание красного, синего и зеленого на одном и том же человеке было обычным делом. Деловая мода нового времени – дорого, неброско, немарко – развилась под влиянием протестантских нравов и демократических традиций. Строгий штатский костюм на европейском руководителе становится личной манифестацией безличного государственного начала: правят не люди, а процедуры, в то время как конкретные люди – якобы лишь обслуга его величества народа. А вот для революционных и авторитарных лидеров характерна склонность к стилю милитари.

    Однако одежду Зеленского нельзя сравнить с френчем Сталина или Мао, военной формой Фиделя Кастро или десантным камуфляжем Уго Чавеса. Его зеленовато-болотные шмотки имеют совершенно другой смысл: это одежда попрошайки. Нельзя сказать, что в этом он пионер. В камуфляж одевались еще в годы перестройки фальшивые «афганцы», собиравшие милостыню в московском метро.

    Фото: Celestino Arce/NurPhoto/Reuters

    Зеленский – попрошайка в совершенно иных масштабах, измеряемых десятками миллиардов долларов. Может, и вся история человечества таких масштабов паразитизма не знала. Более того, это попрошайка агрессивный, в стиле «дяденька, я сейчас на тебя плюну, а у меня сифилис».

    На прошедшем саммите НАТО, кажется, Зеленского впервые упрекнули в неблагодарности. Сделал это британский министр обороны Бен Уоллес. В ответ Зеленский сначала капризно огрызнулся, а затем, уже на пути из Вильнюса, записал восьмиминутное видео, в котором 47 раз звучит слово «спасибо». Тоже своеобразное юродство, хотя и из очень униженной позы.

    И в самом деле, благодарить-то за что? За «Брэдли» и «Леопарды», то есть за то, что украинским солдатам будет на чем доехать до линии фронта и в чем погибнуть? А так они бы никуда не поехали и остались живы. По мнению Запада, этого ни в коем случае нельзя допустить, ведь они не просто гибнут, а убиваются об русских, а русских убивают об себя. Двойной гешефт, ведь русские гибнут с обеих сторон.

    Зеленский, конечно, за всё это благодарен: пока идет война, он на коне, а невыгодный мир станет концом его карьеры не только в политике, но и в юморе. Но всё же он благодарен не до конца. На самом деле ему хотелось бы, чтобы НАТО не только поставляло оружие, но и само воевало с Россией. Тысяч наемников и инструкторов мало, надо бы сотню тысяч голов европейского мяса (польского, разумеется, ибо немецкое или французское мясо на войну не загонишь). Мало дальнобойных ракет, дайте ему всю мощь четвертого, пятого и шестого флотов США.

    Всё это могло бы реализоваться, если бы Украину прямо сейчас приняли в НАТО. Но этого быть не могло по определению. Становится всё яснее, что ни побеждать Россию военным путем, ни даже принуждать ее к смене власти НАТО (и прежде всего США) пока не готово. Стремление избавиться от России как от одного из мировых центров силы никуда не делось, но, во-первых, не в этот раз, а во-вторых, опыт истории СССР подсказал Западу: может быть, лучше все-таки не форсировать события, рискуя ядерным конфликтом, и подождать – а вдруг вопрос снова решится сам собой?


    Одна из причин нынешней неторопливости НАТО – украинское контрнаступление, которое уже месяц с лишним не имеет успеха. Зеленского-триумфатора встретили бы с восторгом в любой одежке, а тут как-то всё совпало и соединилось в одну картинку в мозгах собравшихся: вот жалкие итоги разрекламированного контрнаступления, а вот жалко выглядящий вождь этих лузеров. Всё один к одному.   

    Зримые символы отчуждения Зеленского от западной элиты еще раз напоминают нам о том, что Украина никогда не сможет стать частью Запада. Несмотря на все двусмысленные обещания насчет членства в НАТО и ЕС, нынешние военные действия, подстегиваемые НАТО, лишь отдаляют ее от этой цели.

    Русские были единственным большим народом, который мог смотреть на украинцев как на равных и, более того, как на братьев. Над этим братством националисты и постмайданные власти в Киеве поглумились. Нормальные отношения с Россией их не устраивали, очень хотелось как-нибудь самоутвердиться, возвыситься над Москвой. Своих сил не хватало, позвали на помощь Запад. Оказалось, там для них есть только одна вакансия – гибнуть тысячами и десятками тысяч в интересах тех, кто их никогда за полноценных людей считать не будет. Оговорки Байдена, который путает Украину и Россию, не случайны. Правда в том, что никакого обособленного образа Украины на Западе не возникло до сих пор. Кто такие украинцы? Да какие-то русские дурачки, которые захотели пойти к нам в услужение и взялись воевать с другими русскими. Очень хорошо, надо таких людей использовать – так же, как германские нацисты использовали коллаборантов и власовцев. Но использовать – не значит уважать. Думаю, что в Германии или во Франции и уважение к словакам или румынам еще не вполне развилось, чего уж об украинцах говорить.

    А ведь прозрение рано или поздно наступит. И тогда люди, осознавшие себя обманутыми, припомнят Зеленскому и его унылый маскарад, и его попрошайничество, и продажу будущего страны за возможность сиротливо потереться возле хозяев.

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