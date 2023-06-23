Сотрудничество регионов – локомотив экономики Союзного государства

Совсем скоро, 26-28 июня, в столице Республики Башкортостан – городе Уфе – пройдет уже ставший традиционным Форум регионов России и Белоруссии. Впервые организованный в 2014 году под патронажем верхних палат парламентов наших стран – Совета Федерации и Совета Республики – за годы своего существования Форум занял одно из важнейших мест в системе российско-белорусских отношений, стал уникальной площадкой по развитию межрегионального сотрудничества.

Востребованность и практическая польза мероприятия подтверждается высокой оценкой президента России Владимира Владимировича Путина. Как подчеркнул глава государства, форум вносит весомый вклад во всестороннее развитие сотрудничества между нашими странами, способствует налаживанию прямых связей между представителями региональных и местных органов власти, делового сообщества, деятелями образования, науки и культуры России и Белоруссии.

Совершенно закономерно, что в этом году, когда проходит юбилейное заседание, акцент сделан не только на том, чего удалось достичь за прошедшие десять лет, но и на совместных планах на перспективу. Нам представляется прекрасная возможность на примере эволюции этого формата сотрудничества проанализировать динамику российско-белорусского взаимодействия, а также оценить роль и место в ней межрегиональных связей.

Стоит напомнить, что тематика первого форума была достаточно узкопрофильной. Тогда упор был сделан на обсуждении вопросов эффективного развития агропромышленного комплекса как важнейшего инструмента обеспечения продовольственной безопасности Союзного государства. Число участников составило 300 человек, в рамках мероприятия было подписано четыре соглашения.

Трудно переоценить, в какой важный для России момент был создан этот новый формат взаимодействия с ближайшим союзником – Белоруссией. В 2014 году, пытаясь противостоять естественному процессу возвращения Крыма в состав Российской Федерации и реализации закреплённого в Уставе ООН права народов на самоопределение, страны Запада ввели незаконные санкции против России. Проигнорировав свободное и однозначное волеизъявление крымчан, американцы и европейцы выбрали курс на противостояние, который в конечном итоге привёл к вооружённой эскалации украинского кризиса.

Именно в 2014 году создание новой площадки для обсуждения наиболее актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия было как никогда актуальным. По прошествии лет можно с уверенностью утверждать, что форум прошёл проверку временем, гармонично дополнив систему сотрудничества России и Белоруссии и став неотъемлемой частью двустороннего диалога.

По мере развития формата значительно расширился спектр обсуждаемых тем. В рамках юбилейной Х сессии будут работать уже девять тематических секций, охватывающих не только вопросы реализации единой промышленной политики, но и практические аспекты взаимодействия в области сельского хозяйства, информационных технологий, гуманитарного сотрудничества, туризма, общественной дипломатии, волонтёрства и в других сферах. На полях мероприятия пройдёт масштабная выставка промышленной продукции, деловой форум под эгидой торгово-промышленных палат. Практическим воплощением проведённой работы станет заключение в рамках форума межрегиональных соглашений. В этом году на подписание внесено более 100 таких документов – и это лишь наиболее значимые из них, определяющие в том числе магистральные направления сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Интерес к мероприятию растёт с каждым годом. Юбилейный X Форум в Уфе посетят главы всех белорусских регионов, а также более 20 – российских. Другие субъекты федерации будут представлены на уровне заместителей губернаторов, профильных министров, руководства крупнейших предприятий и представителей бизнеса.

Чтобы в полной мере понять, для чего был создан и на протяжении десятилетний успешно функционирует форум, необходимо дать оценку роли межрегионального сотрудничества в структуре двусторонней интеграции Союзного государства. Владимир Владимирович Путин чётко обозначил, что активное практическое взаимодействие между субъектами федерации и областями Белоруссии служит не просто одной из основ добрососедских отношений между нашими странами, но локомотивом самой тесной и взаимовыгодной экономической кооперации.

Это наглядно подтверждают объёмы товарооборота, которые по итогам 2022 года составили рекордные 45,8 млрд. долларов. Таких показателей во многом удалось достичь благодаря широким партнёрским связям регионов, ведущих взаимодействие практически в режиме реального времени. В 2022 году отлаженный механизм межрегионального сотрудничества помог России и Белоруссии в кратчайшие сроки решить немалую часть задач по минимизации последствий западных санкций. Это очень чётко прослеживается по динамике переориентации белорусского экспорта с западных стран на Россию: только за прошлый год нам удалось возместить порядка 40-50% потерь Белоруссии, вызванных закрытием для неё ряда традиционных зарубежных рынков.

Такие результаты неудивительны и являются закономерной производной высокой интенсивности контактов между регионами наших стран. Приведу лишь несколько примеров. В 2022 году состоялось 98 визитов представителей областей Белоруссии в Россию, а также 82 поездки делегаций и бизнес-миссий из российских регионов в Белоруссию. При этом 28 из них прошли с участием глав субъектов Российской Федерации.

С начала 2023 года российские губернаторы посетили республику уже 14 раз. К слову, на долю регионов, руководители которых посещали Белоруссию, приходится свыше 25% от суммарного товарооборота наших стран – около 11 млрд. долларов. Это значительная цифра, и её подкрепляет портфель конкретных, успешно реализуемых совместных проектов. Стоит подробнее рассказать о некоторых из них.

Особый фокус сейчас, безусловно, делается на замещении западной сельскохозяйственной, коммунальной и специальной техники качественными машинами белорусского производства. Такая работа ведётся в рамках решения стратегической задачи по обеспечению технологического суверенитета Союзного государства. Заметных успехов на этом направлении достиг Санкт-Петербург: за 2022 год власти города обновили парк пассажирских автобусов на 2,5 тысячи единиц, из них более 800 произведены Минским автомобильным заводом. Кроме того, заключён контракт на поставку около ста белорусских троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Более половины заменяемых в городе лифтов изготовлены в Белоруссии или на совместном предприятии «Невский лифт». При этом доля российских запчастей во многих образцах продукции белорусской промышленности находится на уровне от 40% до 90%, и этот показатель неуклонно растёт.

Увеличение парка белорусской техники на отечественном рынке диктует необходимость создания сети сервисных центров по её обслуживанию. Один из них успешно работает в Республике Татарстан. Заинтересованность в открытии таких организаций в своих регионах уже выразили руководители Республики Калмыкия, Астраханской и Калужской областей.

Пожалуй, наиболее перспективным форматом кооперационных связей является создание совместных производственных проектов – таких, как ведущаяся в Казани российскими и белорусскими специалистами разработка нового газомоторного двигателя и запущенный в Нижнем Новгороде трамвай «МиНиН» (акроним по первым буквам городов Минск и Нижний Новгород). Хороших результатов достигла Республика Башкортостан. К числу флагманских инициатив в этом регионе относится строительство в Уфе завода «АМКОДОР» по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна, открытие которого приурочено непосредственно к Х Форуму регионов России и Белоруссии. В проработке находятся проекты совместного производства лифтового оборудования в городе Стерлитамак, а также сборки продукции МАЗ и холдинга «Белкоммунмаш».

Важным направлением взаимодействия по линии регионов стало решение задач в сфере транспорта и логистики. Практические результаты не заставили себя долго ждать: в 2023 году к уже имеющимся маршрутам добавилось прямое авиасообщение Минска с Уфой, Калугой и Пермью. Активно обсуждается инициатива подключения белорусских партнёров к международному транспортному коридору «Север-ЮГ» и их участие в реализации масштабного проекта мультимодального транспортно-логистического центра в Калужской области.

За последний год мощный импульс получило сотрудничество Белоруссии с Крымом и новыми регионами России. Прорывным событием на этом треке стал визит врио главы Донецкой народной республики Д.В.Пушилина в Минск, состоявшийся в апреле. Были проведены очень обстоятельные и предметные переговоры с руководством Республики Беларусь, по итогам которых, в частности, намечен ряд перспективных направлений кооперации – от поставок белорусской техники до создания совместных предприятий.

Но, как говорится, не экономикой единой. Региональное сотрудничество – это ещё и мощный культурно-гуманитарный кластер. К примеру, в апреле этого года состоялись Дни Санкт-Петербурга в Минске, кульминацией которых стал концерт звёзд балета Мариинского и Михайловского театров. Белорусская публика высоко оценила и гастроли Калужского драматического театра. Эти и многие другие мероприятия были очень тепло встречены зрителями и наглядно показали наше единство, но вместе с тем – широчайшее многообразие и уникальную самобытность культурного пространства России и Белоруссии.

Приведённые выше примеры и факты дают лишь небольшое представление о колоссальных масштабах работы, которая уже многие годы ведётся по линии регионов. Чтобы детально рассказать о всех процессах и проектах, вероятно, потребовалось бы издать многотомную энциклопедию. Но даже представленной информации достаточно, чтобы утверждать: потенциал дальнейшего развития межрегионального сотрудничества попросту не имеет границ. На мой взгляд, фундаментальное объяснение предложил президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, подметивший, что связи на уровне регионов во многом определены общностью и историей человеческих судеб братских народов России и Белоруссии, которые вместе прошли через тяжёлые испытания и с честью их выдержали. С этими словами нельзя не согласиться.

Незаконные санкции и ограничения со стороны Запада, с которыми Союзное государство столкнулось в 2022 году, не остановили наше развитие, а лишь заставили внимательнее присмотреться к тем ресурсам и возможностям, которыми мы располагаем. Стало понятно, что Россия и Белоруссия только начинают по-настоящему раскрывать потенциал регионов. Новые перспективы открываются практически ежедневно – недостаток свежих идей нам не грозит. Уверен, что юбилейный форум регионов наглядно это продемонстрирует.