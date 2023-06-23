Сотрудничество регионов – локомотив экономики Союзного государства

Взгляд
23 июня, пятница  |  Последнее обновление — 01:30  |  vz.ru
Разделы

Слишком дешевая ипотека оказалась опасной

ЦБ боится надувания ипотечного пузыря и экономического кризиса Светлана Денисова/ТАСС
Накачка рынка льготными и псевдольготными ипотечными программами начала вместо пользы приносить проблемы. Об этом говорят и Центробанк, и Минфин. Это значит, что лавочка с низкими ставками может скоро закрыться. Как льготные ипотечные программы могут приносить вред и что это за псевдольготные программы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты

Украина вновь попыталась разрушить логистику ВС РФ Александр Полегенько/ТАСС
Вооруженные силы Украины 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии, – Чонгарскому мосту. Какие цели преследовал противник и как России обезопасить важнейший сухопутный коридор?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как совершались подвиги в первых боях Великой Отечественной

В День памяти и скорби мы по-прежнему открываем новые имена героев Великой Отечественной Михаил Терещенко/ТАСС
22 июня – не только трагический день начала Великой Отечественной. Этот день был ознаменован и подвигами красноармейцев, давших первый бой врагу на границе. Благодаря советским и немецким военным документам удалось узнать имена некоторых героев первого дня войны, которые до последнего времени пребывали в забвении. Подробности...
Перейти в раздел…

Исчезновение коммунизма губит американский военный флот

ВМС США испытывают острый дефицит личного состава Global Look Press/Keystone Press Agency
Американцы готовы служить военными моряками только за большие деньги, а вовсе не из-за патриотизма или иных высоких мотивов. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из последних новостей о том, как ВМС США судорожно ищут новобранцев для военного флота. Как произошла деградация личного состава ВМС США и чем это угрожает Америке? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Сотрудничество регионов – локомотив экономики Союзного государства

Борис Грызлов
Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь
Незаконные санкции и ограничения со стороны Запада, с которыми Союзное государство России и Белоруссии столкнулось в 2022 году, не остановили наше развитие, а лишь заставили внимательнее присмотреться к тем ресурсам и возможностям, которыми мы располагаем. Подробности...

В США предлагают помешать возвращению релокантов в Россию

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Неглупый и опытный человек Майкл Макфол считает возвращение релокантов угрозой национальной безопасности США и предлагает назначить целого спецпредставителя Госдепа, который будет заниматься исключительно их проблемами, включая самые бытовые. Подробности...

Как Красная армия показала фашистам 22 июня наоборот

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 июня 1944 года с серии разведок боем началось советское наступление в Белоруссии. Оно обернулось крупнейшим поражением в истории Германии. Рухнула сразу вся группа армий «Центр». Это было настоящее «22 июня наоборот». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Перейти в раздел…

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...

В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
Подробности...

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Компания OceanGate Expeditions заявила о гибели экипажа батискафа «Титан»
    Российская ПВО сбила беспилотник над Курском В Киеве объявлена всеобщая мобилизация США захотели создать в Индии хаб для обслуживания военных кораблей и самолетов Пушилин: Командиру батальона «Сомали» Курилкину присвоено звание Героя России
    Береговая охрана США назвала причину гибели экипажа батискафа «Титан» В Пентагоне засомневались необходимости поставок комплексов ATACMS Киеву СМИ: Сопернику Эрдогана на выборах грозит более 100 лет тюрьмы Диетолог назвал главные преимущества шаурмы перед другим фаст-фудом
    Минобороны показало подрыв украинского танка «Ланцетом» Дуда предложил уступить России территории на Средиземном море Пекин пообещал дать решительный ответ на слова Байдена о Си Цзиньпине В Подмосковье сорвался лифт с пассажирами

    Главная тема


    Ради премьера Индии Байден почти предал родину

    «ВСУ уязвимы»


    Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада

    катастрофа в Алтантике


    Опубликовано последнее сообщение миллиардера с батискафа «Титан»

    «Ахмат – сила»


    Кадырову подарили сделанный донецким кузнецом пулемет из снарядов ВСУ

    Видео

    ВМС США


    Исчезновение коммунизма губит американский военный флот

    начало войны


    Как совершались подвиги в первых боях Великой Отечественной

    финские санкции


    Угрозы финнов в адрес Африки сыграют России на руку

    задача дипломата


    Новому послу придется сохранить последние связи ФРГ с Россией

    слово президента


    Байден испортил то, что чудом не испортил Блинкен

    Навязанные ценности


    Игорь Караулов: Трансгендеры – вестники грядущего тоталитаризма

    Химия и жизнь


    Игорь Мальцев: Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная

    Государство-цивилизация


    Владимир Можегов: Русская империя возрождается

    карикатура


    Зеленский посылает на убой свой последний резерв
    Борис Грызлов

    Сотрудничество регионов – локомотив экономики Союзного государства

    Борис Грызлов
    чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь
    23 июня 2023, 00:31

    Совсем скоро, 26-28 июня, в столице Республики Башкортостан – городе Уфе – пройдет уже ставший традиционным Форум регионов России и Белоруссии. Впервые организованный в 2014 году под патронажем верхних палат парламентов наших стран – Совета Федерации и Совета Республики – за годы своего существования Форум занял одно из важнейших мест в системе российско-белорусских отношений, стал уникальной площадкой по развитию межрегионального сотрудничества.

    Востребованность и практическая польза мероприятия подтверждается высокой оценкой президента России Владимира Владимировича Путина. Как подчеркнул глава государства, форум вносит весомый вклад во всестороннее развитие сотрудничества между нашими странами, способствует налаживанию прямых связей между представителями региональных и местных органов власти, делового сообщества, деятелями образования, науки и культуры России и Белоруссии.

    Совершенно закономерно, что в этом году, когда проходит юбилейное заседание, акцент сделан не только на том, чего удалось достичь за прошедшие десять лет, но и на совместных планах на перспективу. Нам представляется прекрасная возможность на примере эволюции этого формата сотрудничества проанализировать динамику российско-белорусского взаимодействия, а также оценить роль и место в ней межрегиональных связей.

    Стоит напомнить, что тематика первого форума была достаточно узкопрофильной. Тогда упор был сделан на обсуждении вопросов эффективного развития агропромышленного комплекса как важнейшего инструмента обеспечения продовольственной безопасности Союзного государства. Число участников составило 300 человек, в рамках мероприятия было подписано четыре соглашения. 

    Трудно переоценить, в какой важный для России момент был создан этот новый формат взаимодействия с ближайшим союзником – Белоруссией. В 2014 году, пытаясь противостоять естественному процессу возвращения Крыма в состав Российской Федерации и реализации закреплённого в Уставе ООН права народов на самоопределение, страны Запада ввели незаконные санкции против России. Проигнорировав свободное и однозначное волеизъявление крымчан, американцы и европейцы выбрали курс на противостояние, который в конечном итоге привёл к вооружённой эскалации украинского кризиса.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Именно в 2014 году создание новой площадки для обсуждения наиболее актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия было как никогда актуальным. По прошествии лет можно с уверенностью утверждать, что форум прошёл проверку временем, гармонично дополнив систему сотрудничества России и Белоруссии и став неотъемлемой частью  двустороннего диалога.

    По мере развития формата значительно расширился спектр обсуждаемых тем. В рамках юбилейной Х сессии будут работать уже девять тематических секций, охватывающих не только вопросы реализации единой промышленной политики, но и практические аспекты взаимодействия в области сельского хозяйства, информационных технологий, гуманитарного сотрудничества, туризма, общественной дипломатии, волонтёрства и в других сферах. На полях мероприятия пройдёт масштабная выставка промышленной продукции, деловой форум под эгидой торгово-промышленных палат. Практическим воплощением проведённой работы станет заключение в рамках форума межрегиональных соглашений. В этом году на подписание внесено более 100 таких документов – и это лишь наиболее значимые из них, определяющие в том числе магистральные направления сотрудничества на долгосрочную перспективу.

    Интерес к мероприятию растёт с каждым годом. Юбилейный X Форум в Уфе посетят главы всех белорусских регионов, а также более 20 – российских. Другие субъекты федерации будут представлены на уровне заместителей губернаторов, профильных министров, руководства крупнейших предприятий и представителей бизнеса.

    Чтобы в полной мере понять, для чего был создан и на протяжении десятилетний успешно функционирует форум, необходимо дать оценку роли межрегионального сотрудничества в структуре двусторонней интеграции Союзного государства. Владимир Владимирович Путин чётко обозначил, что активное практическое взаимодействие между субъектами федерации и областями Белоруссии служит не просто одной из основ добрососедских отношений между нашими странами, но локомотивом самой тесной и взаимовыгодной экономической кооперации.

    Это наглядно подтверждают объёмы товарооборота, которые по итогам 2022 года составили рекордные 45,8 млрд. долларов. Таких показателей во многом удалось достичь благодаря широким партнёрским связям регионов, ведущих взаимодействие практически в режиме реального времени. В 2022 году отлаженный механизм межрегионального сотрудничества помог России и Белоруссии в кратчайшие сроки решить немалую часть задач по минимизации последствий западных санкций. Это очень чётко прослеживается по динамике переориентации белорусского экспорта с западных стран на Россию: только за прошлый год нам удалось возместить порядка 40-50% потерь Белоруссии, вызванных закрытием для неё ряда традиционных зарубежных рынков.

    Такие результаты неудивительны и являются закономерной производной высокой интенсивности контактов между регионами наших стран. Приведу лишь несколько примеров. В 2022 году состоялось 98 визитов представителей областей Белоруссии в Россию, а также 82 поездки делегаций и бизнес-миссий из российских регионов в Белоруссию. При этом 28 из них прошли с участием глав субъектов Российской Федерации.

    С начала 2023 года российские губернаторы посетили республику уже 14 раз. К слову, на долю регионов, руководители которых посещали Белоруссию, приходится свыше 25% от суммарного товарооборота наших стран – около 11 млрд. долларов. Это значительная цифра, и её подкрепляет портфель конкретных, успешно реализуемых совместных проектов. Стоит подробнее рассказать о некоторых из них.

    Особый фокус сейчас, безусловно, делается на замещении западной сельскохозяйственной, коммунальной и специальной техники качественными машинами белорусского производства. Такая работа ведётся в рамках решения стратегической задачи по обеспечению технологического суверенитета Союзного государства. Заметных успехов на этом направлении достиг Санкт-Петербург: за 2022 год власти города обновили парк пассажирских автобусов на 2,5 тысячи единиц, из них более 800 произведены Минским автомобильным заводом. Кроме того, заключён контракт на поставку около ста белорусских троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Более половины заменяемых в городе лифтов изготовлены в Белоруссии или на совместном предприятии «Невский лифт». При этом доля российских запчастей во многих образцах продукции белорусской промышленности находится на уровне от 40% до 90%, и этот показатель неуклонно растёт.

    Увеличение парка белорусской техники на отечественном рынке диктует необходимость создания сети сервисных центров по её обслуживанию. Один из них успешно работает в Республике Татарстан. Заинтересованность в открытии таких организаций в своих регионах уже выразили руководители Республики Калмыкия, Астраханской и Калужской областей.

    Пожалуй, наиболее перспективным форматом кооперационных связей является создание совместных производственных проектов – таких, как ведущаяся в Казани российскими и белорусскими специалистами разработка нового газомоторного двигателя и запущенный в Нижнем Новгороде трамвай «МиНиН» (акроним по первым буквам городов Минск и Нижний Новгород). Хороших результатов достигла Республика Башкортостан. К числу флагманских инициатив в этом регионе относится строительство в Уфе завода «АМКОДОР» по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна, открытие которого приурочено непосредственно к Х Форуму регионов России и Белоруссии. В проработке находятся проекты совместного производства лифтового оборудования в городе Стерлитамак, а также сборки продукции МАЗ и холдинга «Белкоммунмаш».

    Важным направлением взаимодействия по линии регионов стало решение задач в сфере транспорта и логистики. Практические результаты не заставили себя долго ждать: в 2023 году к уже имеющимся маршрутам добавилось прямое авиасообщение Минска с Уфой, Калугой и Пермью. Активно обсуждается инициатива подключения белорусских партнёров к международному транспортному коридору «Север-ЮГ» и их участие в реализации масштабного проекта мультимодального транспортно-логистического центра в Калужской области.

    За последний год мощный импульс получило сотрудничество Белоруссии с Крымом и новыми регионами России. Прорывным событием на этом треке стал визит врио главы Донецкой народной республики Д.В.Пушилина в Минск, состоявшийся в апреле. Были проведены очень обстоятельные и предметные переговоры с руководством Республики Беларусь, по итогам которых, в частности, намечен ряд перспективных направлений кооперации – от поставок белорусской техники до создания совместных предприятий.

    Но, как говорится, не экономикой единой. Региональное сотрудничество – это ещё и мощный культурно-гуманитарный кластер. К примеру, в апреле этого года состоялись Дни Санкт-Петербурга в Минске, кульминацией которых стал концерт звёзд балета Мариинского и Михайловского театров. Белорусская публика высоко оценила и гастроли Калужского драматического театра. Эти и многие другие мероприятия были очень тепло встречены зрителями и наглядно показали наше единство, но вместе с тем – широчайшее многообразие и уникальную самобытность культурного пространства России и Белоруссии.

    Приведённые выше примеры и факты дают лишь небольшое представление о колоссальных масштабах работы, которая уже многие годы ведётся по линии регионов. Чтобы детально рассказать о всех процессах и проектах, вероятно, потребовалось бы издать многотомную энциклопедию. Но даже представленной информации достаточно, чтобы утверждать: потенциал дальнейшего развития межрегионального сотрудничества попросту не имеет границ. На мой взгляд, фундаментальное объяснение предложил президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, подметивший, что связи на уровне регионов во многом определены общностью и историей человеческих судеб братских народов России и Белоруссии, которые вместе прошли через тяжёлые испытания и с честью их выдержали. С этими словами нельзя не согласиться.

    Незаконные санкции и ограничения со стороны Запада, с которыми Союзное государство столкнулось в 2022 году, не остановили наше развитие, а лишь заставили внимательнее присмотреться к тем ресурсам и возможностям, которыми мы располагаем. Стало понятно, что Россия и Белоруссия только начинают по-настоящему раскрывать потенциал регионов. Новые перспективы открываются практически ежедневно – недостаток свежих идей нам не грозит. Уверен, что юбилейный форум регионов наглядно это продемонстрирует.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •