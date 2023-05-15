Крымский мост – это символ отношения России к своей земле

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В битве с долларом у России появились союзники

БРИКС может стать не только политическим, но и валютным объединением REUTERS/Jason Lee
Американская валюта подвергается все новым ударам. На этот раз объединиться против нее предлагает одна из стран БРИКС – объединения, куда, как известно, входит и Россия. Почему Бразилия заинтересована в отказе от доллара и создании объединенной валюты БРИКС и как это может помочь нашей стране? Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
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Латышскую русофобию вылечат гастарбайтеры

Латвия будет вынуждена открыть двери для трудовых мигрантов Julius Kalinskas/Reuters
На улице русских Латвии праздник – президент страны и лютый русофоб Эгил Левитс решил не баллотироваться на второй срок. Уход Левитса фактически означает крах фактически нацистской концепции «Латвия для латышей». А все потому, что спасти Латвию – и особенно ее пенсионеров – могут только мигранты. Например, африканцы. Каким же образом? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Крымский мост – это символ отношения России к своей земле

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крымский мост умудрился воплотить в себе все то, что мы знаем и любим в России – в стране, которая строит, развивает, восстанавливает и упорно создает будущее, о котором мечтает, невзирая на все препятствия. Сегодня ему исполнилось пять лет. Подробности...

Разрушение Украины началось с женщин

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Панночка-чаровница из загробного мира – из мира мертвых. Она несет смерть. Сейчас это становится ясно не только русским, но и европейцам, никогда не читавшим Гоголя. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Нужен ли России новый договор по ракетам в Европе

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Ветеран холодной войны, американский экс-разведчик Скотт Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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НАТО подбирается к Японии

Что случилось в Пакистане

«Контрнаступление ВСУ»: началось?

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Ирина Алкснис

    Крымский мост – это символ отношения России к своей земле

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    15 мая 2023, 09:00

    Сегодня ровно пять лет с момента официального открытия Крымского моста.

    Мост часто называют символом воссоединения полуострова с Россией. И действительно, вряд ли можно придумать более точный, яркий и выразительный образ возвращения такой знаковой для нашей страны территории, как Крым.

    Но этот мост может служить даже большим – символом России как таковой. Пока еще довольно короткая, но уже весьма бурная история моста воплощает в себе ключевые, прямо-таки архетипические черты нашей страны. Однако дело не только в нашем историческом бэкграунде и наследии прошлого – в неменьшей степени мост демонстрирует те замечательные и очень важные инновации, которые уже нынешние поколения сделали частью нашего общественно-государственного уклада. Ведь мы сами часто не замечаем и не понимаем, как многого добились – а подобное самоуничижение не полезно. Нам есть чем гордиться и что можно, не стесняясь, поставить в один ряд с великими достижениями прошлого.

    В этом смысле можно сказать, что Крымский мост является квинтэссенцией множества больших и даже грандиозных проектов, успешно реализованных Россией за последние пару десятилетий – проектов, о которых мы зачастую забываем, а то и вовсе не знаем. А про этот мост помнят и знают все.

    Для начала стоит напомнить, что Россия, построив Крымский мост, в очередной раз совершила невозможное. Ведь именно так характеризовали планы Москвы по постройке моста через Керченский пролив бесчисленные «кассандры», утверждавшие, что этот проект обречен на провал по разнообразным причинам – геологическим, технологическим, финансовым и даже демографическим. Мол, на дворе 21-й век: Москве не удастся найти и согнать на «великую стройку капитализма» десятки, а то и сотни тысяч рабочих, которые по следам Санкт-Петербурга и Беломорканала кирками и лопатами будут реализовывать очередные имперско-мегаломанские планы Кремля.

    Что тут скажешь: Россия по-прежнему специализируется на успешном воплощении в жизнь невозможного – любим, умеем, практикуем.

    Вот только на этот раз надрываться всей страной не пришлось. Строительство этого действительно гигантского объекта прошло в буднично-плановом режиме – и что характерно, никого это особо и не удивило. А вот это уже новый штрих, вклад современной России – мы учимся (уже научились) достигать больших и даже великих целей без яростного рывка и всенародного надрыва. Выяснилось, что грамотное планирование и последовательная систематическая работа обеспечивает нам достижение даже самых сложных и амбициозных целей.

    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

    Впрочем, и никакие форс-мажоры не способны Россию остановить или сбить с выбранного курса. Это, разумеется, было понятно и раньше – даже на нашем веку стране, сжав зубы, многократно приходилось преодолевать последствия тяжелых вызовов в виде природных катаклизмов, техногенных катастроф или террористических актов. И мы всегда справлялись. Крымский мост за недолгие годы своей работы успел попасть и в эту мрачную статистику – но и тут ответ был дан ровно такой, какой и должен был быть. Дело ведь не только в молниеносности его восстановления после теракта, но и в том, что у нас, у российского общества, не было ни малейшего сомнения, что именно так все и будет. Потому что так должно быть. И потому что наша страна умеет действовать в критических ситуациях.

    А еще мост являет собой квинтэссенцию отношения России к своей земле – и вот в этом как раз нет ничего принципиально нового. Как двести лет назад страна активно вкладывалась в развитие своих регионов, так она продолжает это делать и по сей день.

    Причем в первую очередь это касается базовых инфраструктурных проектов, тех самых, которые зачастую не очень заметны (хотя к Крымскому мосту это как раз не относится), которые особо сложны технологически и очень дорогостоящи чисто финансово, но при этом обеспечивают соответствующей и соседним территориям толчок, который служит драйвером их развития на протяжении десятилетий.

    Крымский полуостров тут может служить максимально выразительным примером, поскольку Украина неуклонно вела его (как, в общем, и всю свою территорию) по траектории ветшания и деградации. А Россия стремительно переломила эту тенденцию, за несколько считанных лет направив свои новые старые земли на восходящий путь.

    Теперь же – с вхождением в состав страны еще четырех регионов – именно благодаря мосту Крым превратился из крайней точки страны, остро нуждавшейся в преодолении транспортной оторванности от «большой земли», в важнейший логистический узел. И то ли еще будет.

    В общем, Крымский мост умудрился воплотить в себе все то, что мы знаем и любим в России – в стране, которая строит, развивает, восстанавливает и упорно создает будущее, о котором мечтает, невзирая на все препятствия и проблемы, возникающие у нее на пути. Такими они – мост и страна – и останутся. 

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