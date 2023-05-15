Крымский мост – это символ отношения России к своей земле

Сегодня ровно пять лет с момента официального открытия Крымского моста.

Мост часто называют символом воссоединения полуострова с Россией. И действительно, вряд ли можно придумать более точный, яркий и выразительный образ возвращения такой знаковой для нашей страны территории, как Крым.

Но этот мост может служить даже большим – символом России как таковой. Пока еще довольно короткая, но уже весьма бурная история моста воплощает в себе ключевые, прямо-таки архетипические черты нашей страны. Однако дело не только в нашем историческом бэкграунде и наследии прошлого – в неменьшей степени мост демонстрирует те замечательные и очень важные инновации, которые уже нынешние поколения сделали частью нашего общественно-государственного уклада. Ведь мы сами часто не замечаем и не понимаем, как многого добились – а подобное самоуничижение не полезно. Нам есть чем гордиться и что можно, не стесняясь, поставить в один ряд с великими достижениями прошлого.

В этом смысле можно сказать, что Крымский мост является квинтэссенцией множества больших и даже грандиозных проектов, успешно реализованных Россией за последние пару десятилетий – проектов, о которых мы зачастую забываем, а то и вовсе не знаем. А про этот мост помнят и знают все.

Для начала стоит напомнить, что Россия, построив Крымский мост, в очередной раз совершила невозможное. Ведь именно так характеризовали планы Москвы по постройке моста через Керченский пролив бесчисленные «кассандры», утверждавшие, что этот проект обречен на провал по разнообразным причинам – геологическим, технологическим, финансовым и даже демографическим. Мол, на дворе 21-й век: Москве не удастся найти и согнать на «великую стройку капитализма» десятки, а то и сотни тысяч рабочих, которые по следам Санкт-Петербурга и Беломорканала кирками и лопатами будут реализовывать очередные имперско-мегаломанские планы Кремля.

Что тут скажешь: Россия по-прежнему специализируется на успешном воплощении в жизнь невозможного – любим, умеем, практикуем.

Вот только на этот раз надрываться всей страной не пришлось. Строительство этого действительно гигантского объекта прошло в буднично-плановом режиме – и что характерно, никого это особо и не удивило. А вот это уже новый штрих, вклад современной России – мы учимся (уже научились) достигать больших и даже великих целей без яростного рывка и всенародного надрыва. Выяснилось, что грамотное планирование и последовательная систематическая работа обеспечивает нам достижение даже самых сложных и амбициозных целей.

Впрочем, и никакие форс-мажоры не способны Россию остановить или сбить с выбранного курса. Это, разумеется, было понятно и раньше – даже на нашем веку стране, сжав зубы, многократно приходилось преодолевать последствия тяжелых вызовов в виде природных катаклизмов, техногенных катастроф или террористических актов. И мы всегда справлялись. Крымский мост за недолгие годы своей работы успел попасть и в эту мрачную статистику – но и тут ответ был дан ровно такой, какой и должен был быть. Дело ведь не только в молниеносности его восстановления после теракта, но и в том, что у нас, у российского общества, не было ни малейшего сомнения, что именно так все и будет. Потому что так должно быть. И потому что наша страна умеет действовать в критических ситуациях.

А еще мост являет собой квинтэссенцию отношения России к своей земле – и вот в этом как раз нет ничего принципиально нового. Как двести лет назад страна активно вкладывалась в развитие своих регионов, так она продолжает это делать и по сей день.

Причем в первую очередь это касается базовых инфраструктурных проектов, тех самых, которые зачастую не очень заметны (хотя к Крымскому мосту это как раз не относится), которые особо сложны технологически и очень дорогостоящи чисто финансово, но при этом обеспечивают соответствующей и соседним территориям толчок, который служит драйвером их развития на протяжении десятилетий.

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Крымский полуостров тут может служить максимально выразительным примером, поскольку Украина неуклонно вела его (как, в общем, и всю свою территорию) по траектории ветшания и деградации. А Россия стремительно переломила эту тенденцию, за несколько считанных лет направив свои новые старые земли на восходящий путь.

Теперь же – с вхождением в состав страны еще четырех регионов – именно благодаря мосту Крым превратился из крайней точки страны, остро нуждавшейся в преодолении транспортной оторванности от «большой земли», в важнейший логистический узел. И то ли еще будет.

В общем, Крымский мост умудрился воплотить в себе все то, что мы знаем и любим в России – в стране, которая строит, развивает, восстанавливает и упорно создает будущее, о котором мечтает, невзирая на все препятствия и проблемы, возникающие у нее на пути. Такими они – мост и страна – и останутся.