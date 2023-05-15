Европейский ВНЖ для богатых русских превращается в тыкву

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15 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:06  |  vz.ru
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В битве с долларом у России появились союзники

БРИКС может стать не только политическим, но и валютным объединением REUTERS/Jason Lee
Американская валюта подвергается все новым ударам. На этот раз объединиться против нее предлагает одна из стран БРИКС – объединения, куда, как известно, входит и Россия. Почему Бразилия заинтересована в отказе от доллара и создании объединенной валюты БРИКС и как это может помочь нашей стране? Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
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Первый тур турецких выборов сыграл на пользу России

Турецкое общество оказалось расколото Davide Bonaldo/Global Look Press
Первый тур выборов президента Турции завершился двойственно: с одной стороны, Реджеп Эрдоган победил, с другой – вскоре предстоит второй, решающий тур голосования. Почему победа действующего лидера Турецкой Республики необходима России и что будет делать Запад, чтобы этой победы не допустить? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Европейский ВНЖ для богатых русских превращается в тыкву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Началась черная полоса для соискателей еврогражданства из России. Ровно с февраля 2022-го мы наблюдаем, как все документы, договоры, обещания, посулы, а также инвестиции, деньги, банковские обязательства, средства – становятся ничем. Особенно для россиян. Подробности...

Крымский мост – это символ отношения России к своей земле

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крымский мост умудрился воплотить в себе все то, что мы знаем и любим в России – в стране, которая строит, развивает, восстанавливает и упорно создает будущее, о котором мечтает, невзирая на все препятствия. Сегодня ему исполнилось пять лет. Подробности...

Разрушение Украины началось с женщин

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Панночка-чаровница из загробного мира – из мира мертвых. Она несет смерть. Сейчас это становится ясно не только русским, но и европейцам, никогда не читавшим Гоголя. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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НАТО подбирается к Японии

Что случилось в Пакистане

«Контрнаступление ВСУ»: началось?

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
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Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
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  • Затрудняюсь ответить
Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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    Европейский ВНЖ для богатых русских превращается в тыкву

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    15 мая 2023, 12:08

    Однажды в Португалии пришли за китайцами. Но мы тогда ничего еще не поняли. А все дело было в так называемой золотой визе. Внезапно оказалось, что система выдачи пятилетнего вида на жительство, он же ВНЖ, в обмен на покупку недвижимости на 500 000 евро – прекрасная кормушка для евробюрократов.

    Там оказалась настолько тугая связка между выдуманными ценами на недвижку и разрешениями на проживание, что среди ночи в главный офис тайком вломился натуральный начальник португальской гебухи с офицером и стер в компьютерах все самое компрометирующее. Скандал был до небес. В ходе скандала выяснилось, что больше всего в Португалии получателей золотой визы – китайцы, потом еще парочка национальностей и только потом – русские. Но русские были хитрыми и не вписывались в схему надутых цен на виллы, а покупали сами. Но звоночек прозвенел, только никто его не услышал. К тому же русские предпочитают программы золотой визы в других странах. Но тут подкрались санкции…

    Что такое хваленая программа Golden Visa? Как сообщают нам многочисленные посредники, «вы получите европейскую золотую визу, если приобретете недвижимость или сделаете крупные инвестиции в одной из европейских стран. Золотые визы ЕС выдаются в форме временного вида на жительство, который может продлеваться непрерывно до тех пор, пока вы сохраняете свои инвестиции (или пока вы не получите право на постоянное проживание). Среди государств – членов ЕС, выдающих золотые визы или инвестиционные программы, наиболее популярными являются Испания, Греция и Мальта.

    Требования для получения гражданства по инвестициям зависят от каждого государства в отдельности, но обычно речь идет о семи-десяти годах непрерывного проживания». Вот как раз Испания и Мальта оказались очень популярными направлениями для россиян, жаждущих срочно вложиться в европейскую экономику в обмен на пятилетний ВНЖ с продолжением банкета в виде возможного гражданства. Мы не будем сейчас всплескивать руками и говорить: «А могли бы вложиться в Родину» – каждый сам выбирает, как ему жить. И верить или не верить сладкоголосым сиренам Еврокомиссии – тоже.

    Потому что вот ровно с февраля 2022-го мы наблюдаем, как все документы, договоры, обещания, посулы, а также инвестиции, деньги, банковские обязательства, средства – превращаются в тыкву. Особенно для россиян. И по паспорту, и по языку, и по лицу. Как говорил один видный деятель Французской революции, «никакой свободы врагам свободы». Потому что и всяческие золотые визы оказались флиртом без обязательств с дальнейшими элементами брачного мошенничества.

    Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

    А вот и новости поступили. «Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» десятков граждан РФ и Белоруссии, попавших под санкции ЕС, пишет Der Spiegel. По данным издания, Кипр лишил гражданства девять российских инвесторов и 34 члена их семей. Власти Мальты аннулировали паспорта еще двух человек». С чем мы и поздравляем весь мальтийский орден и гордых киприотов, у которых весь бизнес с 1990-х годов является сплошным выкачиванием денег из состоятельных россиян и их офшорных компаний.

    Нет, ну мы, конечно, понимаем, что санкции, причем персональные, но выглядит это как очередной выстрел в ногу собственной экономики. А еще деталь, которая достаточно просто решается в суде, если только суд, как и прочие институты, нынче в Европе не подчинен политическим решениям, а стало быть, не совсем правомочен: с какой стати 34 члена семьи-то пострадали? Против них не издавались санкционные ограничения, а стало быть, это чистый произвол. Ах да, это же русские, теперь с ними можно делать все что угодно. У них нет Антидиффамационного комитета и даже нет никакой своей Лиги защиты евреев, ничего такого нет. Заступиться некому, поднять хайп некому, призвать к закону – тоже.

    Началась черная полоса для соискателей еврогражданства из России. То, что подобные вещи – это чистая политика, которая разрушает международные институты, уже видно невооруженным глазом. И заморозка госактивов, например – это в том же русле. Но что это приносит самим европейцам? Только то, что жители других стран и их правительства примеряют ситуацию на себя и тут же понимают, что в любой момент договоры и законы могут быть нарушены по принципу «вы нам не нравитесь». То есть деньги наши вам нравились, а мы сами рылом не вышли? Красиво.


    Особенно сейчас тревожно китайцам. Потому что самые рьяные европейские политики – вроде министра иностранных дел Германии – бойко рушат экономические связи под лозунгом «никакого бизнеса с автократами мира», куда записывают и Китай. При этом не обращая внимания на то, как Европа зависима даже в бытовом смысле от заводов и фабрик Китая. И что иметь каждый день примерно все товары Made in China и одновременно поучать Китай демократии – это путь в никуда. Так можно и без батареек и лампочек остаться. Но политиков это не пугает, у них один начальник и один бог – Америка. Поэтому аннулировать многочисленные золотые визы китайцам у них рука не дрогнет. Только по принципу этнической принадлежности и гражданства. Только потому, что Байден сказал что-то дурное про КНР.

    Но так уже было. Все в этом мире было. И Хрустальная ночь – тоже.

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