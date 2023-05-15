Европейский ВНЖ для богатых русских превращается в тыкву

Однажды в Португалии пришли за китайцами. Но мы тогда ничего еще не поняли. А все дело было в так называемой золотой визе. Внезапно оказалось, что система выдачи пятилетнего вида на жительство, он же ВНЖ, в обмен на покупку недвижимости на 500 000 евро – прекрасная кормушка для евробюрократов.

Там оказалась настолько тугая связка между выдуманными ценами на недвижку и разрешениями на проживание, что среди ночи в главный офис тайком вломился натуральный начальник португальской гебухи с офицером и стер в компьютерах все самое компрометирующее. Скандал был до небес. В ходе скандала выяснилось, что больше всего в Португалии получателей золотой визы – китайцы, потом еще парочка национальностей и только потом – русские. Но русские были хитрыми и не вписывались в схему надутых цен на виллы, а покупали сами. Но звоночек прозвенел, только никто его не услышал. К тому же русские предпочитают программы золотой визы в других странах. Но тут подкрались санкции…

Что такое хваленая программа Golden Visa? Как сообщают нам многочисленные посредники, «вы получите европейскую золотую визу, если приобретете недвижимость или сделаете крупные инвестиции в одной из европейских стран. Золотые визы ЕС выдаются в форме временного вида на жительство, который может продлеваться непрерывно до тех пор, пока вы сохраняете свои инвестиции (или пока вы не получите право на постоянное проживание). Среди государств – членов ЕС, выдающих золотые визы или инвестиционные программы, наиболее популярными являются Испания, Греция и Мальта.

Требования для получения гражданства по инвестициям зависят от каждого государства в отдельности, но обычно речь идет о семи-десяти годах непрерывного проживания». Вот как раз Испания и Мальта оказались очень популярными направлениями для россиян, жаждущих срочно вложиться в европейскую экономику в обмен на пятилетний ВНЖ с продолжением банкета в виде возможного гражданства. Мы не будем сейчас всплескивать руками и говорить: «А могли бы вложиться в Родину» – каждый сам выбирает, как ему жить. И верить или не верить сладкоголосым сиренам Еврокомиссии – тоже.

Потому что вот ровно с февраля 2022-го мы наблюдаем, как все документы, договоры, обещания, посулы, а также инвестиции, деньги, банковские обязательства, средства – превращаются в тыкву. Особенно для россиян. И по паспорту, и по языку, и по лицу. Как говорил один видный деятель Французской революции, «никакой свободы врагам свободы». Потому что и всяческие золотые визы оказались флиртом без обязательств с дальнейшими элементами брачного мошенничества.

А вот и новости поступили. «Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» десятков граждан РФ и Белоруссии, попавших под санкции ЕС, пишет Der Spiegel. По данным издания, Кипр лишил гражданства девять российских инвесторов и 34 члена их семей. Власти Мальты аннулировали паспорта еще двух человек». С чем мы и поздравляем весь мальтийский орден и гордых киприотов, у которых весь бизнес с 1990-х годов является сплошным выкачиванием денег из состоятельных россиян и их офшорных компаний.

Нет, ну мы, конечно, понимаем, что санкции, причем персональные, но выглядит это как очередной выстрел в ногу собственной экономики. А еще деталь, которая достаточно просто решается в суде, если только суд, как и прочие институты, нынче в Европе не подчинен политическим решениям, а стало быть, не совсем правомочен: с какой стати 34 члена семьи-то пострадали? Против них не издавались санкционные ограничения, а стало быть, это чистый произвол. Ах да, это же русские, теперь с ними можно делать все что угодно. У них нет Антидиффамационного комитета и даже нет никакой своей Лиги защиты евреев, ничего такого нет. Заступиться некому, поднять хайп некому, призвать к закону – тоже.

Началась черная полоса для соискателей еврогражданства из России. То, что подобные вещи – это чистая политика, которая разрушает международные институты, уже видно невооруженным глазом. И заморозка госактивов, например – это в том же русле. Но что это приносит самим европейцам? Только то, что жители других стран и их правительства примеряют ситуацию на себя и тут же понимают, что в любой момент договоры и законы могут быть нарушены по принципу «вы нам не нравитесь». То есть деньги наши вам нравились, а мы сами рылом не вышли? Красиво.

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Особенно сейчас тревожно китайцам. Потому что самые рьяные европейские политики – вроде министра иностранных дел Германии – бойко рушат экономические связи под лозунгом «никакого бизнеса с автократами мира», куда записывают и Китай. При этом не обращая внимания на то, как Европа зависима даже в бытовом смысле от заводов и фабрик Китая. И что иметь каждый день примерно все товары Made in China и одновременно поучать Китай демократии – это путь в никуда. Так можно и без батареек и лампочек остаться. Но политиков это не пугает, у них один начальник и один бог – Америка. Поэтому аннулировать многочисленные золотые визы китайцам у них рука не дрогнет. Только по принципу этнической принадлежности и гражданства. Только потому, что Байден сказал что-то дурное про КНР.

Но так уже было. Все в этом мире было. И Хрустальная ночь – тоже.