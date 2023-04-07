Демографический кризис преодолеть не удастся никому

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7 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
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Зачем Россия запускает в небо конкурента МС-21

Казанский авиазавод возобновил производство Ту-214 Максим Богодвид/РИА Новости
В России начали серийно производить единственный на сегодня полностью отечественный магистральный самолет – Ту-214. Это куда более морально и технически устаревшая модель самолета, чем ее прямой конкурент – МС-21. Однако в ближайшие десять лет этот лайнер будет весьма актуальным. Зачем России Ту-214? Подробности...
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Путин определил новым регионам главные задачи развития

Россия близка к решению проблемы водоснабжения Донбасса Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Владимир Путин провел рабочие встречи с главами новых регионов страны. Контекст переговоров заметно отличался от встреч президента с руководителями других субъектов. Речь шла не только о вопросах безопасности и защите мирных жителей, но и о запуске масштабных инфраструктурных проектов. Так, в ДНР постепенно решается проблема водоснабжения, а Херсонская область готовится стать новой житницей России.  Подробности...
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Россия лишит Украину монополии на мову

России пригодятся специалисты со знанием украинского языка в области безопасности и обороны Владимир Синдеев/ТАСС
Минпросвещения продолжает работу над учебниками украинского языка, которые отправятся в новые регионы России. Предполагается, что школьники смогут изучать мову как факультативно, так и в качестве родного языка. Сообщения об этом вызвали бурную дискуссию в Сети. В чем заключаются аргументы и контраргументы сторон? И какой в целом должна быть политика России в отношении украинского языка?  Подробности...
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«Зеленая повестка» разрушила благополучие Швеции

Шведский кризис начался с закрытия атомных энергоблоков Mikael Fritzon/AP/ТАСС
«В такой стране всеобщего благосостояния, как Швеция, никто не должен ложиться спать голодным». Такие проповеди сейчас провозглашают местные священники, и как раз потому, что все происходит ровно наоборот. Голодающие шведы осаждают церкви в поисках бесплатных продуктов. Как такая богатая еще недавно страна дошла до такого кризиса? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Демографический кризис преодолеть не удастся никому

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впервые рождение детей становится экономически нецелесообразным – такого действительно никогда в истории не было. Современный мир обеспечивает куда более комфортную и благополучную жизнь одинокому бездетному человеку. Подробности...

Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Радикалы, призывающие отменить бакалавриат или ЕГЭ, поступили бы честно и профессионально, признав, что критикуемые ими особенности нашей системы образования к Болонской отношения не имеют. Подробности...
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Зачем России учебник украинского языка

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Если мы хотим обратиться к жителям Центральной Украины, нам нужно перейти на украинский язык. А уж если мы хотим обратиться к жителям Западной Украины – подавно, и желательно еще с местным акцентом. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Макрон в Китае и переговоры по Украине

Остатки Украины скормят Польше

Обсуждение: 4 комментария

Как наказать Финляндию за НАТО

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Демографический кризис преодолеть не удастся никому

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    7 апреля 2023, 08:54

    Современная наука утверждает, что у людей отсутствуют инстинкты. Это является одним из ключевых отличий, выделяющих наш биологический вид из животного мира. На непрофессиональный взгляд идея может показаться как минимум спорной, а то и ошибочной – слишком уж многие вещи в жизни мы привыкли объяснять этими самыми инстинктами.

    Но если задуматься, то становится понятно, что ученые абсолютно правы. И, пожалуй, ярчайшим доказательством тому – причем доказательством очевидным на самом банальном бытовом уровне – может служить ситуация с рождаемостью.

    За плечами человечества миллионы лет эволюции, и все это время деторождение было одной из основных составляющих жизни человека. Казалось, потребность продолжить род просто намертво впечатана в наш генетический код. Еще совсем недавно те немногие люди, кто позволял себе открыто заявлять, что не хочет детей, воспринимались как не вполне здоровые и полноценные, как «ошибка природы».

    И вот мы наблюдаем, как принципиальный отказ от размножения стремительно распространяется в современном обществе, а уж планирование семьи и ограничение количества детей в ней стало нормой. То есть получается, миллионы лет человечество размножалось только потому, что таковы были условия жизни. Как только они изменились, стали быстро меняться и человеческие взгляды на деторождение – и никаких инстинктов.

    За несколько десятилетий мир пришел к состоянию, когда демографы и власти бьют в набат на большей части планеты, а положение дел в ряде стран (Япония, Южная Корея) уже описывается как просто катастрофическое. Исключений из общей тенденции мало, и они все весьма специфические.

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС

    Популярно мнение, что перестают размножаться только развитые страны, будь то на Западе или на Востоке. Это не так – рождаемость падает почти во всем мире, включая Ближний Восток, Латинскую Америку и Черную Африку. Просто в ряде стран (по большей части наиболее слаборазвитых) процесс идет с запозданием и там уровень рождаемости все равно еще очень высок, что обеспечивает общий рост численности населения планеты. Но темпы этого роста замедляются, а по прогнозам ученых, к концу века рост остановится – и даже пойдет на убыль.

    Из благополучных развитых стран высокой рождаемостью может похвастаться разве что Израиль, но и там драйвером деторождения выступают самые консервативные религиозные общины – и еще большой вопрос, как данный фактор сыграет в жизни страны.

    Низкая рождаемость и накатывающий в связи с этим демографический кризис обусловлен проблемами не столько с количеством населения, сколько с его качеством. Самый очевидный и часто обсуждаемый аспект проблем с демографией – старение, поскольку общество вынуждено тратить все больше ресурсов и усилий на поддержку своих членов старшего возраста. Но есть и другие проблемы, например, рост доли инвалидов, нуждающихся в медицинской и социальной помощи, что также ложится на плечи общества. В общем, неуклонно растет доля тех, о ком должно заботиться общество, зато доля тех, за чей счет это делается, сокращается. А так-то с численностью человечества проблем нет. Наоборот, нередки мнения, что наличествующие на данный момент на планете восемь миллиардов человек – уже перебор и перенаселение, а сокращение населения стало бы благом.

    В общем, человечество столкнулось с никогда не виданным прежде кризисом воспроизводства. И пытаться его решать привычными методами видится бессмысленным. В последние полтора десятилетия довольно много стран (Россия тут едва ли не самый показательный пример, но можно назвать и другие государства, например, Венгрию) проводят очень активную кампанию по стимулированию – в первую очередь, материальному – рождаемости.

    Определенные успехи у такой политики имеются, но говорить о радикальном переломе ситуации не приходится. Это, кстати, дает повод караул-патриотам яростно критиковать государство за то, что оно делает недостаточно, а нужно давать еще больше, и еще, и еще – и вообще необходимо осыпать граждан всеми земными благами, и вот тогда уж они начнут безудержно размножаться. Правда, скептиков, осознающих сомнительность такого подхода, хватает. Высказываются альтернативные мнения, что и как надо делать, чтобы улучшить ситуацию с рождаемостью у нас в стране. Одни видят причину демографического кризиса – в общественной бездуховности, и считают, что дело можно поправить активной идеологической обработкой и пропагандой. Другие же считают, что помимо пряника государство должно активно применять кнут и принуждать граждан к рождению детей. Налог на бездетность – самая мягкая из предлагаемых ими мер.

    Однако, если смотреть трезво, все эти меры сомнительны и их эффективность чем дальше, тем быстрее будет падать.

    Реальностью же является то, что впервые рождение детей становится экономически нецелесообразным – такого действительно никогда раньше в истории не было. Современный мир обеспечивает куда более комфортную и благополучную жизнь одинокому бездетному человеку, нежели семейным и рожающим людям. Причем это касается абсолютно всех общественных слоев, включая самые малоимущие. В сочетании с доступностью высокоэффективной контрацепции мы получаем стремительное сокращение рождаемости и рост числа людей, которые принципиально отказываются от деторождения.

    Никаким материальным стимулированием, никакой агитацией и никаким принуждением объективно существующие реалии и тенденции развития современной человеческой цивилизации перебить невозможно. Максимум – получится их немного затормозить.

    Так что же, человечество ждет тотальный отказ от продолжения рода и вымирание? Это вряд ли. Наш биологический вид отличается впечатляющей живучестью и успешно выжил в куда более страшных катаклизмах.

    Каким же может быть выход из нарастающего и выглядящего безнадежным демографического кризиса?

    Ну, учитывая тренды научно-технического прогресса, весьма вероятным уже не в очень отдаленном будущем является переход к рождению детей в пробирке – создание искусственной матки, редактирование генома и автоматизированный отбор эмбрионов с целью сокращения врожденных патологий, ну и создание новой системы общественного воспитания детей, где отсутствие родителей станет новой нормой.

    Впрочем, есть и альтернативный сценарий. Если развивающийся ныне глобальный кризис не удастся удержать в конвенциональных рамках, человеческий вид будет отброшен на много десятилетий, а то и столетий в прошлое с возвращением к «естественному» состоянию – без технических благ современной цивилизации, без развитой медицины и средств предохранения. В подобном случае люди очень быстро вернутся к традиционным практикам воспроизводства.

    Каждый может выбирать, какая из антиутопий ему ближе.

     

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